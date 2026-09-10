/‘Mr Singh, सड़क से हटो...’ अमेरिका में सरकारी पोस्टर पर बवाल, सिखों को निशाना बनाकर लिखी भड़काऊ बात

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति को लेकर जारी अभियान अब एक विवादित रूप लेता जा रहा है. फिलहाल एक पोस्टर सुर्खियों में बना हुआ है. अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक AI-generated पोस्टर में भारतीय उपनाम ‘Singh’ को लेकर ऐसा संदेश दिया गया, जिसे सिख और भारतीय-अमेरिकी संगठनों ने आपत्तिजनक और भेदभावपूर्ण बताया है.
DHS ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर किया. इसमें DHS के लोगो वाला एक विशाल रोबोट सिर ढके और दाढ़ी वाले एक दक्षिण एशियाई व्यक्ति के सामने नजर आता है. पोस्टर पर अंग्रेजी में एक संदेश लिखा है. जिसका हिंदी अनुवाद है,'अमेरिका अमेरिकियों के लिए है. हमारी सड़कों से हट जाइए, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, मिस्टर सिंह.' इसके साथ ‘सेल्फ डिपोर्ट’ यानी खुद अमेरिका छोड़ने के लिए भी कहा गया है.
यह पोस्टर ट्रंप प्रशासन की उन कोशिशों का हिस्सा है, जिनमें अमेरिका में अप्रवासियों के कमर्शियल ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करने पर कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, ‘Mr Singh’ शब्द के इस्तेमाल ने पूरे अभियान को विवादों में ला दिया है. Singh उपनाम खास तौर पर सिख समुदाय में बेहद आम है, हालांकि हिंदू समुदाय के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं.
इस पूरे विवाद को लेकर 'Sikh Coalition' नाम के संगठन ने सिखों को उनकी शक्ल-सूरत और पहचान की बुनियाद पर निशाना बनाने का एक और उदाहरण बताया. संगठन ने अमेरिका में सिखों के खिलाफ बढ़ती नफरत का भी मुद्दा उठाया. उसके मुताबिक FBI के आंकड़ों के विश्लेषण में 2025 में सिख विरोधी नफरत से जुड़े 177 मामले दर्ज किए गए.
इस विवाद का इतिहास भी काफी संवेदनशील है. 9/11 हमलों के बाद अमेरिका में कई सिखों को उनकी पगड़ी और दाढ़ी की वजह से मुस्लिम समझ लिया गया था. 9/11 के सिर्फ चार दिन बाद एरिजोना में गैस स्टेशन मालिक बलबीर सिंह सोढी का कत्ल कर दिया गया था. 2012 में विस्कॉन्सिन के ओक क्रीक गुरुद्वारे में भी एक श्वेत नस्लवादी हमलावर ने गोलीबारी की थी.
हिंदी अमेरिकल फाउंडेशन ने भी DHS के पोस्ट पर आपत्ति जाहिर की. संगठन ने कहा कि ‘Singhs’ हिंदू भी होते हैं और सिख भी. उसका कहना है कि किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता, धर्म या उपनाम को उसकी ड्राइविंग क्षमता का आधार नहीं बनाया जा सकता. संगठन ने इसे 'एंटी इंडिया' बताते हुए सरकारी संदेशों की जांच की मांग की.
यह विवाद उन सड़क हादसों के बाद तेज हुआ, जिनमें विदेशी मूल या अमेरिका के बाहर से आए कमर्शियल ड्राइवर शामिल थे. अगस्त 2025 में हरजिंदर सिंह से जुड़े एक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद ऐसे ड्राइवरों के कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस (CDLs) को लेकर संघीय नियम और सख्त कर दिए गए.
हालांकि, उपलब्ध आंकड़े DHS के पोस्टर से दिख रही तस्वीर से अलग कहानी बताते हैं. California DMV के 2022 से 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, अस्थायी कानूनी निवास वाले CDL ड्राइवरों में हर 100 ड्राइवर पर 11.9 पुलिस में दर्ज सड़क हादसे हुए. वहीं, अमेरिकी नागरिक CDL ड्राइवरों में यह संख्या 14.8 थी. जानलेवा हादसों में शामिल होने की दर भी अस्थायी कानूनी निवास वाले ड्राइवरों में 100 में 0.09 रही, जबकि अमेरिकी नागरिक ड्राइवरों में यह 0.12 थी.