चीन की कम्‍युनिस्‍ट पार्टी से था महिला का नाता, अमेरिकी डिप्‍लोमेट को रोमांस करना भारी पड़ गया

US Diplomat Firing: अमेरिका में विदेश विभाग ने एक चीनी महिला के संबंध रखने को लेकर एक राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है. राजनयिक ने नियमों का उल्लंघन किया था.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 09, 2025, 07:25 AM IST
World News In Hindi: अमेरिकी विदेश विभाग ने एक चीनी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखने वाले एक डिप्लोमैट को बर्खास्त कर दिया है, राजनयिक ने खुद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने वाली महिला के साथ संबंध को स्वीकारा था. यह बर्खास्तगी बाइडन प्रशासन के तहत पिछले साल लागू किए गए इस तरह के रिश्तों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए की गई है. मामले को लेकर यह पहली बर्खास्तगी है. 

क्या है मामला?

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि राजनयिक ने चीनी नागरिक के साथ संबंध छिपाने की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद उसे बर्खास्त किया गया. राजनयिक और उनकी प्रेमिका का एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था, जिसमें दोनों को साथ देखा जा सकता है. उन्होंने कहा,' राजनयिक ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने वाली एक चीनी नागरिक के साथ अपने प्रेम संबंध को छिपाने की बात स्वीकार की है. ऐसे में उन्हें विदेश सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.'  

अमेरिकी विदेश विभाग की नीति

अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति डो बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में एक पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत अमेरिकी राजनयिकों और उनके परिवारों को चीनी नागरिकों के साथ रोमांटिक या यौन संबंध रखने से मना किया गया है. यह नीति सुरक्षा कारणों से लागू की गई है क्योंकि चीन कथित तौर पर अमेरिकी राजनयिकों से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए हनीट्रैप का इस्तेमाल करता है. 

क्या है हनीट्रैप?

हनीट्रैप एक जासूसी रणनीति है, जिसमें एजेंट रोमांटिक या घनिष्ठ संबंध बनाकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल अमेरिकी राजनयिकों से जानकारी प्राप्त करने के लिए करता है.  विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा,' सेक्रेटरी रूबियो के लीडरशिप में हम ऐसे किसी भी कर्मचारी के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाए रखेंगे, जो हमारे देश की  नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर करता हुआ पकड़ा जाएगा.' बयान में डिप्लोमैट की पहचान उजागर नहीं की गई है. 

FAQ  

क्यों बर्खास्त किया गया राजनयिक?

राजनयिक को चीनी नागरिक के साथ रोमांटिक संबंध छिपाने के आरोप में बर्खास्त किया गया. 

क्या है अमेरिकी विदेश विभाग की नीति?

अमेरिकी विदेश विभाग ने चीनी नागरिकों के साथ रोमांटिक या यौन संबंध रखने पर रोक लगा रखी है. 

