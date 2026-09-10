अमेरिका का 'डॉलर-फॉर-मिसाइल' डॉक्ट्रिन: ईरान के 8 तेल टैंकर तबाह, दिया 13500 करोड़ रुपये का बड़ा झटका

अपने तेल टैंकरों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में 10 जहाजों पर हमले का दावा किया है. इनमें 2 अमेरिकी जहाज और 8 तेल टैंकर शामिल हैं. ईरान ने कहा कि ये जहाज प्रतिबंधित इलाके से गुजर रहे थे. ईरान ने अमेरिका के एक सब-मरीन ड्रोन को पकड़ने की बात भी कही है. इस सब मरीन ड्रोन की आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है. आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिकी नौसेना के जिस सब मरीन ड्रोन को पकड़ा है. उसकी पहचान अमेरिकी डिफेंस टेक कंपनी एंडुरिल के Dive-LD ड्रोन के रूप में हुई है. ईरान ने इसको पकड़ने का वीडियो भी जारी किया है. आज आपको इस सबमरीन ड्रोन की खासियत भी जानना चाहिए.