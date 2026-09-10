अमेरिका का 'डॉलर-फॉर-मिसाइल' डॉक्ट्रिन: ईरान के 8 तेल टैंकर तबाह, दिया 13500 करोड़ रुपये का बड़ा झटका

US-Iran War Latest News: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का 8 सितंबर को मोजतबा खामेनेई का 57वां जन्मदिन था. दिन तो विशेष था लेकिन इस विशेष दिन को, ईरान की सेना ने विस्फोटक बना दिया. ईरानी फौज ने यूएस एयरबेस पर मिसाइलें बरसाईं. मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़े इस तनाव का सीधा असर दुनिया भर के तेल व्यापार और बाजारों पर पड़ना शुरू हो गया है.
आज आपको जानना चाहिए कि अमेरिका और ईरान अचानक एक दूसरे पर बड़े हमले क्यों कर रहे हैं. जिन ठिकानों और संसाधनों को निशाना बनाया जा रहा है, वो क्यों महत्वपूर्ण है. पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम के बाद क्यों इस युद्ध का दायरा फिर से बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है . आज हम आपको उस नए युद्ध सिद्धांत के बारे में भी बताएंगे, जो अमेरिका लेकर आया है. इसे आप डॉलर फॉर मिसाइल डॉक्ट्रिन कह सकते हैं. ये डॉक्ट्रिन है क्या और किस तरह इसका इस्तेमाल ईरान वॉर में किया जा रहा है. लेकिन सबसे पहले समझिए कि अमेरिका और ईरान ने कैसे पिछले 24 घंटे में एक दूसरे पर सबसे घातक हमले शुरू कर दिए.
इस वक्त अमेरिका ने ईरान की आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है. अमेरिका की नौसेना फारस की खाड़ी होर्मुज स्ट्रेट और अरब सागर के आस पास गश्त कर रही है. दो दिन पहले इस नाकेबंदी से परेशान होकर ईरान ने फारस की खाड़ी और होर्मुज के पास गश्त कर रहे अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. ईरान ने 48 घंटों में दो बार अमेरिकी युद्धपोतों पर एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसके जवाब में ओमान की खाड़ी और खर्ग द्वीप के पास मौजूद ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया.
ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने ईरान के चार तेल टैंकरों को निशाना बनाया. अमेरिका ने ईरान के एमटी काविज़,
एमटी चारमीनार, एमटी होराइजन 1 और एमटी रिएस्को को नष्ट कर दिया. इसके अलावा खर्ग द्वीप में एमटी डेर्या को नष्ट कर दिया गया. इन तेल टैंकरों के नाम में एमटी शब्द का अर्थ मोटर टैंकर होता है.
ये ऐसे बड़े व्यापारिक मालवाहक जहाज होते है जो डीजल इंजन से चलते हैं और मुख्य रूप से कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल या केमिकल ले जाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. अमेरिका ने इन टैंकरों को नष्ट करने का वीडियो भी जारी किया है. ऐसा करके अमेरिकी सेना ने केवल अपने युद्धपोतों पर हमले का जवाब नहीं दिया, बल्कि तेहरान को एक रणनीतिक चेतावनी दी है.
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नया युद्ध सिद्धांत लागू किया है. इस सिद्धांत को डॉलर-फॉर-मिसाइल डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है. आज आपको अमेरिका के नए युद्ध सिद्धांत के बारे में भी जानना चाहिए. डॉलर-फॉर-मिसाइल डॉक्ट्रिन का मतलब है ईरान जब भी अमेरिकी युद्धपोत पर एक मिसाइल दागेगा, अमेरिका उसके बदले में ईरान के करोड़ों डॉलर के आर्थिक संसाधन खासकर तेल टैंकर जलाकर खाक कर देगा.
इस रणनीति को समझने के लिए आपको अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का एक बयान ध्यान से जानन चाहिए. अमेरिका के इस नए युद्ध सिद्धांत ने कैसे ईरान की कमर तोड़ दी है. उसे आप इन तेल टैंकरों के नष्ट होने से हुए नुकसान के आंकड़ों से समझ सकते हैं.
ईरान के जिन टैंकरों को अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया. ऐसा एक सुपरटैंकर करीब 20 लाख बैरल तेल ले जा सकता है और लंबी दूरी के निर्यात में इनका इस्तेमाल होता है. इस तरह के एक नए टैंकर की कीमत करीब 125 मिलियन डॉलर होती है. जबकि इस पर लदे 20 लाख बैरल कच्चे तेल की कीमत 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से करीब 160 मिलियन डॉलर बैठती है. यानी एक टैंकर में लदे तेल समेत कुल संपत्ति की कीमत लगभग 285 मिलियन डॉलर हो सकती है. भारतीय मुद्रा में यह करीब 2 हजार 700 करोड़ रुपये प्रति जहाज के बराबर है.
अमेरिका ने अगर ईरान के पांच तेल टैंकरों को नष्ट किया तो इससे ईरान को 13 हजार 500 करोड़ रुपये यानी लगभग डेढ़ बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान के तीन तेल टैंकरों को नष्ट किया था. यानी एक हफ्ते के अंदर ईरान के 8 टैंकरों को नष्ट कर दिया गया है. आपको समझना चाहिए कि अमेरिका, ईरान के तेल टैंकरों को क्यों नष्ट कर रहा है. अमेरिका के मुताबिक ईरान अपने शैडो फ्लीट के जरिए तेल बेचकर युद्ध के लिए फंड जुटा रहा है.
इसीलिए अमेरिका ने ईरान के शैडो फ्लीट के टैंकरों को निशाना बनाकर उसके तेल तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है. इन टैंकरों के जरिए ईरान प्रतिबंधों से बचकर चीन और दूसरे देशों को तेल बेचता था. अमेरिका का आरोप है कि इस तेल से मिलने वाला पैसा IRGC की कुद्स फोर्स तक पहुंचता है. यही पैसा हूती, हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशिया को हथियार और ड्रोन देने में इस्तेमाल होता है.
टैंकर और उनमें मौजूद तेल नष्ट होने से ईरान को सैकड़ों मिलियन डॉलर का सीधा नुकसान हुआ है. 8 प्रमुख टैंकरों के नुकसान से ईरान की तेल निर्यात क्षमता और शैडो फ्लीट पर दबाव बढ़ा है. मार्को रूबियो के बयान से ये भी साफ है कि अमेरिका ईरान के तेल टैंकरों पर हमले जारी रखेगा.
अमेरिका ने अपने युद्धपोतों पर हमले के जवाब में ईरान को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया. इससे बौखलाए ईरान ने जार्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 18 मिसाइलों को मार गिराया. बाकी दो मिसाइलें आबादी से दूर इलाकों में गिरीं.
जॉर्डन से ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के वीडियो भी सामने आए हैं. जिसमें जार्डन के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव दिख रहे हैं. हालांकि ईरान का दावा है उसके मिसाइल हमले से अमेरिकी बेसों को नुकसान पहुंचा है. इससे पहले भी अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जार्डन के अमेरिकी बेसों पर मिसाइलें दागी थीं. आज आपको जानना चाहिए कि आखिरकार अब ईरान यूएई, बहरीन या कुवैत के अमेरिकी ठिकानों को छोड़कर जॉर्डन के अमेरिकी बेसों पर हमला क्यों कर रहा है.
जॉर्डन के उत्तर-पूर्वी इलाके में स्थित टावर 22 नाम की एक अमेरिकी सैन्य चौकी है. जॉर्डन, सीरिया और इराक के सीमा क्षेत्र के पास मौजूद ये सैन्य चौकी ईरान के लिए सबसे बड़ी रुकावट है. ईरान इसी रास्ते से सीरिया में शिया मिलिशिया और लेबनान के हिजबुल्लाह तक हथियार और रसद पहुंचाता है. जिसमें ये चौकी रुकावट डालती है. ईरान अक्सर मिसाइल हमले से इसे निशाना बनाता है.
#DNAमित्रों | यूएस एयरबेस पर ईरान का 'मिसाइल अटैक',यूएस एयरबेस पर हमला तो तेल में आग लगेगी
खामेनेई के बर्थडे पर 'जंगी जश्न' का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #USA #USAIranWar #USAAirBase@rahulsinhatv pic.twitter.com/F6erBUg9d7
— Zee News (@ZeeNews) September 9, 2026
इसके अलावा कतर और बहरीन के बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डों के मुकाबले जॉर्डन सीमा के पास वाले ठिकाने छोटे हैं और वहां कम सैनिक और हथियार होते हैं. इस वजह से वहां ड्रोन और कम ऊंचाई वाली मिसाइलों को रोकना आसान नहीं होता. इसके अलावा जार्डन के अमेरिकी एयरबेसों से उड़ान भरकर अमेरिकी फाइटर जेट इराक के रास्ते ईरान पर हमला करते हैं. इसीलिए ईरान जॉर्डन को निशाना बना रहा है.
मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर सीधे हमला नहीं करने के पीछे एक बड़ी वजह चीन भी है. चीन की मध्यस्थता के बाद ईरान और सऊदी अरब के संबंध सामान्य हुए हैं. यूएई और कतर के साथ भी ईरान के सक्रिय कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं. इसलिए अब वो सीधे इन देशों पर हमला नहीं कर रहा और जार्डन के अमेरिकी बेसों और समंदर में नाकाबंदी करने वाले अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला कर रहा है.
अपने तेल टैंकरों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में 10 जहाजों पर हमले का दावा किया है. इनमें 2 अमेरिकी जहाज और 8 तेल टैंकर शामिल हैं. ईरान ने कहा कि ये जहाज प्रतिबंधित इलाके से गुजर रहे थे. ईरान ने अमेरिका के एक सब-मरीन ड्रोन को पकड़ने की बात भी कही है. इस सब मरीन ड्रोन की आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है. आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिकी नौसेना के जिस सब मरीन ड्रोन को पकड़ा है. उसकी पहचान अमेरिकी डिफेंस टेक कंपनी एंडुरिल के Dive-LD ड्रोन के रूप में हुई है. ईरान ने इसको पकड़ने का वीडियो भी जारी किया है. आज आपको इस सबमरीन ड्रोन की खासियत भी जानना चाहिए.
अमेरिका के जिस सबमरीन ड्रोन को ईरान ने पकड़ा है. उसे UUV यानी Unmanned Underwater Vehicle कहते हैं. ये पानी के अंदर काम करने वाला एक मानवरहित रोबोटिक ड्रोन है. इसका इस्तेमाल समुद्र में गुप्त निगरानी और जासूसी के लिए किया जाता है. यह सोनार की मदद से समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगा सकता है.
यह समुद्र की गहराई और तल की मैपिंग कर सकता है. इसके जरिए पानी के नीचे मौजूद केबल, पाइपलाइन और पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है. यह लंबे समय तक पानी के अंदर रहकर दुश्मन के जहाजों और नौसैनिक गतिविधियों की जानकारी जुटा सकता है.
ईरान की मुख्य ताकत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाना है. ये अमेरिकी ड्रोन पानी के नीचे छिपी समुद्री बारूदी सुरंगों को खोजकर उनका नक्शा तैयार कर रहा था ताकि अमेरिकी युद्धपोत और तेल टैंकर यहां से सुरक्षित निकल सकें.
ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी सबमरीन ड्रोन को खुफिया और ऑपरेशनल कार्रवाई के जरिए पकड़ लिया. जबकि अमेरिका का कहना है कि ड्रोन में तकनीकी खराबी आई और ये बहकर ईरानी जलक्षेत्र के करीब पहुंच गया . जिसके बाद ईरानी गश्ती नौकाओं ने उसे बोट और क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया. फिलहाल ईरान इसे अमेरिकी तकनीक हासिल करने की बड़ी सैन्य कामयाबी बता रहा है.
ईरान का दावा है कि ड्रोन की जांच से ईरान को अंडरवाटर नेविगेशन और सोनार तकनीक समझने का मौका मिलेगा. इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग से ईरान अपने समुद्री ड्रोन और मानवरहित हथियारों को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है. इस तकनीक को चीन से भी साझा किया जा सकता है.
ईरान ने ये अंडर वॉटर ड्रोन सुबह सुबह पकड़ा लेकिन शाम तक अमेरिका ने ईरान पर फिर से बड़ा हमला बोल दिया. इस बार अमेरिका का निशाना ईरान के तीन प्रमुख ठिकाने बने. अमेरिका ने ईरान के लिए महत्वपूर्ण खर्ग द्वीप, लार्क द्वीप और जस्क पर हमला किया.
अमेरिका ने खर्ग द्वीप को निशाना बनाया क्योंकि यह ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्रों में से एक है. यहां की एयर डिफेंस और रडार व्यवस्था पर हमला कर अमेरिका ने ईरान की तेल सुरक्षा पर दबाव बनाया. इसके जरिए संदेश दिया गया ईरान की तेल निर्यात व्यवस्था अमेरिकी सैन्य ताकत की सीधी पहुंच में है.
अमेरिका का दूसरा निशाना लार्क द्वीप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिहाज से ईरान का महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाना है. अमेरिका ने यहां ईरान के रडार और एंटी-शिप मिसाइल लॉन्च करने के ठिकानों को निशाना बनाया. इसका मकसद ईरान की होर्मुज को बाधित करने की क्षमता को कमजोर करना था.
जबकि जस्क ओमान की खाड़ी में ईरान का महत्वपूर्ण तेल और नौसैनिक केंद्र है. यहां रडार, ड्रोन और निगरानी से जुड़े ईरानी सैन्य अड्डों को अमेरिका ने निशाना बनाया. जिससे ईरान की समुद्र में अमेरिकी जहाजों पर नजर रखने की क्षमता कमजोर की जा सके.
अमेरिका की मंशा ईरान की तेल कमाई और युद्ध चलाने की क्षमता को कमजोर करना है. इसीलिए अमेरिका..ईरान के तेल टैंकर, शैडो फ्लीट और मिसाइल-ड्रोन ठिकानों पर दबाव बढ़ा रहा है. जिससे ईरान को समझौते के लिए मजबूर किया जा सके. ईरान की मंशा अमेरिकी हमलों के बावजूद झुकने से इनकार करना और अपनी सैन्य ताकत दिखाना है. ईरान...अमेरिकी ठिकानों और युद्धपोतों पर हमला करके अमेरिका की युद्ध लागत भी बढ़ाना चाहता है.
सउदी अरब पर ईरान के प्रॉक्सी हूती के हमले भी बढ़ गए हैं. ईरान, होर्मुज और बाब अल मंदेब में अस्थिरता पैदा करके वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. फिलहाल अमेरिका और ईरान की कोशिशों के साइड इफेक्ट्स अब वैश्विक तेल बाजार पर दिखने लगे हैं.
ऊर्जा बाजार के लिए खर्ग द्वीप और लार्क द्वीप का इलाका सबसे संवेदनशील है. अमेरिका ने इन इलाकों पर हमले के साथ साथ ईरान के 5 तेल टैंकरों को भी नष्ट कर दिया है. इससे दुनिया के बाजारों में उथल पुथल मच गई है. ईरान और हूती के जवाबी हमले दुनिया को और बेचैन कर रहे हैं. इस तनाव का सीधा असर तेल की कीमतों, वैश्विक शेयर बाजारों, सप्लाई चेन पर पड़ा है. आज आपको इसके असर को तेल की कीमतों के आंकड़ों के जरिए समझना चाहिए. अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई हैं.
इन हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 4% से ज्यादा बढ़कर लगभग 101 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है. हमले से ठीक पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत 96 डॉलर प्रति बैरल थी. अमेरिकी तेल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है. अमेरिकी तेल 91 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 96 डॉलर प्रति बैरल हो गया है.
इतना ही नहीं, युद्ध की वजह से तेल टैंकरों के लिए समुद्री बीमा और फ्रेट दरों यानी समुद्र के रास्ते माल ढोने के किराए में 30% से 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. शिपिंग कंपनियों ने फारस की खाड़ी और लाल सागर रूट पर अतिरिक्त युद्ध जोखिम शुल्क जोड़ना शुरू कर दिया है. इससे हमारे देश के लिए तेल और महंगा कैसे हो सकता है. आज आपको ये भी समझना चाहिए.
मान लीजिए, Brent क्रूड का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल है और जहाज का किराया और बीमा 50% महंगा हो जाता है, तो भारत जैसे खरीदारों को तेल बंदरगाह तक पहुंचने पर इसकी कीमत 104 से 106 डॉलर प्रति बैरल देनी पड़ सकती है. यानी तेल की कीमत न बढ़े, फिर भी सिर्फ महंगी शिपिंग और बीमा से हर बैरल पर 4 से 6 बैरल अतिरिक्त खर्च होगा. यानी एक जहाज से आने वाला तेल 100 करोड रूपये तक महंगा हो जाएगा.
अमेरिका-ईरान के अलावा सऊदी अरब-हूती के बीच जारी संघर्ष ने खतरे की एक और घंटी बजा दी है. वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इस तनाव और शिपिंग में आ रही दिक्कतों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों के अपने अनुमानों में संशोधन किया है.
गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अगर खाड़ी क्षेत्र में तेल उत्पादन 40 लाख बैरल रोजाना घटता है, तो ब्रेंट क्रूड का दाम 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है. वहीं तनाव कम होने और सप्लाई बढ़ने पर Brent 60 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आ सकता है.
इस वक्त ना तनाव कम हो रहा है और रिफायनरी पर हमले से प्रोडक्शन पर भी असर पड़ रहा है. होर्मुज की नाकाबंदी से शिपिंग में भी समस्या आ रही है. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बाद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या घटकर करीब 10 जहाज रोजाना रह गई है, जिससे सप्लाई रिस्क बढ़ा है. इससे कच्चे तेल की कीमत और ऊपर जाने की आशंका बरकरार है.
तेल की कीमतों का असर बाजारों पर भी पड़ रहा है .आज सेंसेक्स 813 अंक गिरकर बंद हुआ . बाजार के अनुमानों के मुताबिक इससे भारतीय निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डूब गए हैं. एशियाई बाजारों पर भी इसका असर पड़ा. हैंग सेंग और कोस्पी जैसे बाजार इसलिए टूटे क्योंकि जापान, साउथ कोरिया और चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी के तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं. अगर ये युद्ध और बढ़ा तो बाजार पर इसका नाकारात्मक असर पड़ना तय है.
मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइल और तेल टैंकरों का खुला युद्ध छिड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दो सबसे पुराने सहयोगियों ब्रिटेन और इज़रायल के बीच एक अभूतपूर्व कूटनीतिक जंग शुरू हो गई है. ब्रिटिश संसद में विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने एक कड़ा फैसला सुनाते हुए वेस्ट बैंक की अवैध इज़रायली बस्तियों से आने वाले सभी सामानों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया. साथ ही, इन बस्तियों में निर्माण और वित्तीय लेनदेन से जुड़ी कंपनियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए.
इसके जवाब इज़रायल के विदेश मंत्री गिदोन साआर ने ब्रिटेन के इस फैसले को अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया और यरुशलम में स्थित ऐतिहासिक ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश जारी कर दिया. तल्खी इतनी बढ़ गई कि इजरायल ने ब्रिटेन के 12 निर्वाचित सांसदों और नागरिकों के इजरायल में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी. जब अमेरिका, फारस की खाड़ी और जॉर्डन के मोर्चे पर ईरान के खिलाफ ब्रिटेन और अन्य नाटो सहयोगियों की एकजुटता चाहता है, ठीक उसी वक्त इज़रायल और ब्रिटेन का आपस में भिड़ना पश्चिमी गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरा है. तेहरान के लिए यह कूटनीतिक फूट एक बड़ी रणनीतिक राहत है.