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अमेरिका का 'डॉलर-फॉर-मिसाइल' डॉक्ट्रिन: ईरान के 8 तेल टैंकर तबाह, दिया 13500 करोड़ रुपये का बड़ा झटका

US-Iran War Updates: अमेरिका ने युद्ध के लिए अपना नया सिद्धांत विकसित किया है. इसे 'डॉलर-फॉर-मिसाइल' डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है. इस रणनीति के तहत यूएस ने ईरान के 8 तेल टैंकर तबाह कर दिए.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 10, 2026, 04:47 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:47 AM IST
अमेरिका का 'डॉलर-फॉर-मिसाइल' डॉक्ट्रिन: ईरान के 8 तेल टैंकर तबाह, दिया 13500 करोड़ रुपये का बड़ा झटका

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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