इस राष्ट्रपति को पकड़ कर लाओ, 400 करोड़ ईनाम ले जाओ...ओसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन? ट्रंप अब पीछे पड़े
US doubles reward for arrest Venezuela President Maduro: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए 50 मिलियन डॉलर यानी करीब 4,37,44,68,500.00 रूपए का ईनाम रखा है. इसे एक मोटे तौर पर समझें तो लगभग 400 करोड़ से अधिक की यह राशि है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 08, 2025, 08:44 AM IST
US offers $50m reward for Venezuela President Maduro: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए 50 मिलियन डॉलर यानी करीब 4,37,44,68,500.00 रूपए का ईनाम रखा है. इसे एक मोटे तौर पर समझें तो लगभग 400 करोड़ से अधिक की यह राशि है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मादुरो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक हैं. उन पर आरोप है कि वो ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर अमेरिका में फेंटेनाइल मिश्रित कोकीन भेज रहे हैं, जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है.  न्यूज एजेंसी एपी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने गुरुवार को इनाम की घोषणा करते हुए एक वीडियो में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मादुरो न्याय से बच नहीं पाएंगे और उन्हें उनके घृणित अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा.

मादुरो पर क्या है आरोप, ओसामा बिन लादेन से क्या कनेक्‍शन
मादुरो पर 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग तस्करी और नार्को-आतंकवाद के गंभीर आरोप लगे थे. उस वक्त उनके लिए 15 मिलियन डॉलर का इनाम था, जिसे बाइडेन सरकार ने बढ़ाकर 25 मिलियन डॉलर किया. अब ट्रंप ने इसे दोगुना कर दिया है. ये राशि 2001 में 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के लिए रखे गए इनाम जितनी थी.

यह भी पढ़ें:- भारत को बर्बाद करने के लिए ट्रंप का अब बड़ा ऐलान? 50% टैरिफ के बाद भी नहीं भरा मन!

अमेरिका का मादुरो से इतनी दुश्मनी क्यों?
अमेरिका का कहना है कि मादुरो ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर भारी मात्रा में कोकीन की तस्करी कर रहे हैं. अमेरिकी ड्रग एजेंसी ने मादुरो से जुड़े 7 मिलियन टन कोकीन पकड़ी है, जिसमें फेंटेनाइल नाम का खतरनाक ड्रग मिलाया जाता है. ये ड्रग अमेरिका में नशे की लत को बढ़ा रहा है. साथ ही, मादुरो से जुड़े 700 मिलियन डॉलर की संपत्ति जिसमें दो प्राइवेट जेट भी शामिल हैं, अमेरिका ने जब्त कर ली है.

मादुरो की सत्ता और विवाद
मादुरो ने 2024 में वेनेजुएला में फिर से चुनाव जीता, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने इसे फर्जी बताया. इन देशों ने मादुरो के प्रतिद्वंद्वी को असली राष्ट्रपति माना. फिर भी मादुरो सत्ता में बने हुए हैं. हाल ही में ट्रंप ने एक सौदे के तहत वेनेजुएला में बंद 10 अमेरिकी कैदियों को छुड़वाया और बदले में कई प्रवासियों को वेनेजुएला से अल सल्वाडोर भेजा. इसके अलावा अमेरिकी तेल कंपनी शेवरॉन को वेनेजुएला में तेल निकालने की इजाजत भी दी गई. 

यह भी पढ़ें:- अमेरिका में आधी रात, क्या अरबों डॉलर आने हुए शुरू? ट्रंप का टैरिफ बम 90 देशों में लागू

Nicolas Maduro

;