ट्रंप के बेटों का बढ़ा पाकिस्तान से याराना, मुनीर की सेना को मिलेगा 'पावरस का निशाना'

जिस अमेरिकी ड्रोन कंपनी का रिश्ता डोनाल्ड ट्रंप के बेटों से है, उसने पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक डील साइन की है. जी हां. यह सच है. यूएस की एक ड्रोन कंपनी है, जिसका नाम है Powerus. उसने पाकिस्तान सेना के साथ एक एमओयू पर साइन किए हैं. इसमें ड्रोन से जुड़ा शुरुआती ऑर्डर भी शामिल है.
कंपनी के को-फाउंडर ब्रेट वेलिकोविच ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी. वेलिकोविच ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि यह डील 'अनमैन्ड एरियल सिस्टम' (बिना पायलट वाले हवाई सिस्टम) की कैटेगरी में आती है. उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए ऑर्डर की कीमत बताने से भी इनकार कर दिया.
इस MoU और शुरुआती ऑर्डर के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी. Powerus मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए एरियल और मैरीटाइम ड्रोन बनाती है. उसका मर्जर 'ऑरियस ग्रीनवे होल्डिंग्स' (Aureus Greenway Holdings) नाम की एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के साथ होने वाला है. इस कंपनी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो बेटों का समर्थन हासिल है. दोनों कंपनियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मर्जर अक्टूबर की शुरुआत में पूरा हो जाएगा. अमेरिकी रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, ट्रंप के बेटों-डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, की 'अमेरिकन वेंचर्स' नाम के इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए ऑरियस में हिस्सेदारी है.
रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चलता है कि मर्जर के बाद बनी नई कंपनी में अमेरिकन वेंचर्स की 9.9% हिस्सेदारी होने की उम्मीद है. पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को कहा कि वेलिकोविच की अगुआई में Powerus के एक डेलिगेशन ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात कर रक्षा खरीद, प्रोडक्शन और लंबे समय की क्षमता बढ़ाने पर बात की. सेना के बयान में MoU का कोई जिक्र नहीं था.
पाक सेना के मीडिया विंग ने समझौते पर टिप्पणी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया. Powerus के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव एंड्रयू फॉक्स ने कहा कि पाकिस्तान का प्राइवेट डिफेंस सेक्टर उभर रहा है लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए तेजी से आगे बढ़ने की गुंजाइश है.
वेलिकोविच ने कहा, 'एक ज्वॉइंट टेक्नोलॉजी रिलेक्शन बनाना टारगेट रहेगा, जिसमें अमेरिका की बेहतरीन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा.' उन्होंने आगे कहा कि Powerus पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बनाने के तरीकों पर भी विचार कर रही है.
फॉक्स ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि कंपनी की ग्रोथ ट्रंप के बेटों की भागीदारी से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मेरिट के आधार पर दिए जाते हैं और कंपनी के बिजनेस पक्ष में उनकी कोई भागीदारी नहीं है. उनके प्रवक्ता ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक पैसिव इन्वेस्टर थे और उनकी इसमें इनडायरेक्ट हिस्सेदारी थी.
प्रवक्ता ने कहा, 'डॉन का Powerus के मैनेजमेंट या कामकाज में कोई दखल नहीं है और अमेरिका या विदेश में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है.' उन्हें इस डील के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और बातचीत, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने या उसे पूरा करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. हालांकि, इस मामले पर एरिक ट्रंप की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.