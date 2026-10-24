/पानी की तरह बह रहा पैसा, US में भारतीय मूल के दो उम्मीदवारों की चुनावी जंग सबसे महंगी, खर्च हुए 2,26,82,47,995 रुपये

3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनाव से पहले एरिजोना में डॉ. अमीश शाह और फ्लोरिडा में पिया डंडिया (दोनों भारतीय मूल के डेमोक्रेट उम्मीदवार) इस समय भारी चुनावी फंडिंग की लड़ाई की लाइमलाइट में हैं. उनके चुनावी मुकाबलों में एक्टिव चार बड़े 'सुपर पीएसी' (इंडिपेंडेंट एक्सपेंडिचर-ओनली पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) अब तक मिलकर कम से कम 23.89 मिलियन डॉलर (226 करोड़ रुपये) खर्च करने की रिपोर्ट दे चुके हैं.
ये आंकड़े संबंधित समितियों की ओर से चुनाव आयोग को दी गई नई 24 घंटे की स्वतंत्र व्यय रिपोर्टों पर आधारित हैं. ये रिपोर्ट 21 और 22 अक्टूबर को दाखिल की गई थीं और 19 से 21 अक्टूबर तक के खर्च को दिखाती हैं. हालांकि ये आंकड़े समितियों की ओर से खुद रिपोर्ट किए गए हैं और बाद में इनमें बदलाव हो सकता है.
आईएएनएस के मुताबिक, डेमोक्रेटिक पक्ष में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवारों के समर्थन में काम करने वाली प्रमुख 'सुपर पीएसी' हाउस मेजॉरिटी पीएसी ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल जिले में पिया डंडिया के रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी केसी अस्कार के खिलाफ 7.8 मिलियन डॉलर (74,05,74,900 रुपये) खर्च करने की जानकारी दी है.
रिपोर्ट के अनुसार इस कुल खर्च में से केवल 20 अक्टूबर को ही टेलीविजन के लिए 2 मिलियन डॉलर, डिजिटल विज्ञापनों के लिए 369,000 डॉलर ( 35,03,48,89,500 रुपये) और रेडियो के लिए 10,66,42,78,560 रुपये खर्च किए गए.
इसी संगठन ने एरिजोना के पहले कांग्रेसनल जिले में अमीश शाह के प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन उम्मीदवार जे. फीली के खिलाफ 41,77,60,200 रुपये खर्च करने की भी रिपोर्ट दी है.
इस चुनाव क्षेत्र में 20 अक्टूबर को किए गए खर्चों में टेलीविजन के लिए 1.5 मिलियन डॉलर (14,24,18,250 रुपये) और डिजिटल विज्ञापनों के लिए 2,34,51,538 रुपये शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने पिया डंडिया के समर्थन में भी डिजिटल विज्ञापनों पर 21,36,273 रुपये खर्च किए हैं. दोनों चुनावों को मिलाकर हाउस मेजॉरिटी पीएसी का कुल खर्च लगभग 1,16,30,82,375 रुपये हो चुका है.
वहीं, रिपब्लिकन पक्ष में एमएजीए इंक. से जुड़े दो 'सुपर पीएसी' ने इन दोनों भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवारों के खिलाफ मिलाकर 1,10,42,16,165 रुपये खर्च करने की सूचना दी है.
सेफ्टी एंड अफोर्डेबिलिटी पीएसी ने शाह के विरोध में 54,11,89,350 रुपये, जबकि नो गोइंग बैक पीएसी ने पिया डंडिया के विरोध में लगभग 56,96,73,000 रुपये खर्च करने की जानकारी दी है. यह जानकारी 22 अक्टूबर को दाखिल की गई उनकी 24 घंटे की रिपोर्ट में दी गई है.
इन बड़े संगठनों के अलावा कुछ छोटे समूह भी चुनावी मुकाबले में सक्रिय हैं. लीग ऑफ कंजर्वेशन वोटर्स विक्ट्री फंड ने 20 अक्टूबर को फीली के खिलाफ 4,24,40,638 रुपये के विज्ञापन खरीदने की जानकारी दी, जिससे उनके खिलाफ कुल खर्च 4,57,71,041 रुपये हो गया.
रिपब्लिकन समूह अमेरिकन मेजॉरिटी एक्शन पीएसी ने 22 अक्टूबर को फीली के लिए घर-घर जाकर प्रचार करने और फोन बैंकिंग करने की जानकारी दी, जिससे उनके समर्थन में कुल खर्च 9,49,45,500 रुपये हो गया.
फ्लोरिडा में स्ट्रॉन्गर अमेरिका टुगेदर ने 23 अक्टूबर को दाखिल की गई रिपोर्ट में डांडिया के खिलाफ सीधे मेल के जरिए 28,00,892 रुपये खर्च करने की जानकारी दी, जिससे उनके खिलाफ कुल खर्च 1,46,88,828 रुपये हो गया. एशियाई अमेरिकी ब्रांडिंग वाले समूह, एएनएचपीआई राइजिंग टाइड ने 19 अक्टूबर को फीली के खिलाफ डिजिटल विज्ञापनों पर 4,28,678 रुपये खर्च करने की सूचना दी.
संघीय चुनाव आयोग (एफईसी) के आंकड़े एरिजोना के चुनाव में हुए सभी खर्चों को पूरी तरह नहीं दिखाते. पॉलिटिको ने शुक्रवार को कहा कि रिपब्लिकन समूह जे फीली के समर्थन में 2,08,88,01,000 रुपये से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, जिनमें से बड़ा हिस्सा चुनाव अभियान के आखिरी हफ्तों में खर्च हुआ है.
रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी और एरिजोना कार्डिनल्स के पूर्व किकर जे. फीली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय से दोस्त और गोल्फ पार्टनर रहे हैं. डॉ. अमीश शाह, जो एक डॉक्टर और एरिजोना राज्य के पूर्व विधायक हैं, एरिजोना के पहले जिले से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें स्कॉट्सडेल और उत्तरपूर्वी फीनिक्स के कुछ हिस्से शामिल हैं.
नेपल्स प्रेस के अनुसार, डांडिया फ्लोरिडा के एक पुनर्गठित जिले से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे रिपब्लिकन को लगभग 38,500 रजिस्टर्ड वोटर्स की बढ़त मिलती है. आम चुनाव तीन नवंबर को हैं.