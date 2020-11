US Election: ट्रंप या बाइडेन? आज उठ सकता है सस्पेंस से पर्दा

वॉशिंगटन: अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा यह अब तक साफ नहीं हो सका है. जैसे-जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, ये लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है. अब तक नतीजों में जो बाइडेन (Joe Biden) अच्छी बढ़त बनाये हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी हार मानने को तैयार नहीं हैं. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है.

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them?

मामूली थी बढ़त

जार्जिया में दोबारा वोटिंग और कई राज्यों में चल रही काउंटिंग के परिणाम आज आ सकते हैं. बता दें कि बाइडेन ने जॉर्जिया में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बनाई थी. हालांकि वोटों के लिहाज से ये बहुत मामूली बढ़त थी. लेकिन अब यहां दोबारा काउंटिंग का फैसला लिया गया है. वहीं, ट्रंप ने ट्वीट करके पूछा है कि जॉर्जिया में गायब मिलिट्री बैलट का क्या हुआ? गौरतलब है कि ट्रंप की टीम चार राज्यों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया और नवादा में जारी वोटों की गिनती को लेकर मुकदमे दर्ज करा चुकी है. उसने विस्कॉन्सिन में भी मतों की दोबारा गिनती किए जाने की मांग की है.

Bihar Election: क्या वाकई ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है? अमित शाह ने कही ये बात

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020