अब फेसबुक-ट्विटर देखकर वीजा देगा अमेरिका! हैरान कर देगा नया नियम

Visa Rule For America: अगर आप अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को जरूर चेक कर लें. दरअसल अमेरिका ने अपनी वीजा स्क्रीनिंग प्रोसेस को अधिक मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. नए नियम के तहत इस देश की यात्रा करने वाले लोगों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक रखना होगा.

पब्लिक करना होगा सोशल मीडिया अकाउंट

बता दें कि अमेरिका की ओर से F,M और J कटैगरी के नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई करने वाले सभी लोगों को उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है. इस नियम के जरिए अमेरिकी कानून के तहत व्यक्ति की पहचान और उसकी स्वीकार्यता स्थापित करने के लिए जरूरी जांच की जा सकेगी. भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने इसकी जानकारी दी है.

दूतावास ने दी जानकारी

दूतावास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' तत्काल प्रभाव से F,M और J नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग को पब्लिक कर दें, ताकि अमेरिकी कानून के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी पहचान और स्वीकार्यता स्थापित करने के लिए आवश्यक जांच की जा सके.'

Effective immediately, all individuals applying for an F, M, or J nonimmigrant visa are requested to adjust the privacy settings on all of their social media accounts to public to facilitate vetting necessary to establish their identity and admissibility to the United States… pic.twitter.com/xotcfc3Qdo

— U.S. Embassy India (@USAndIndia) June 23, 2025