वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का डर! भारत-चीन और रूस की तिकड़ी से टेंशन में आए ट्रंप, US एंबेसी ने किया ये काम
वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का डर! भारत-चीन और रूस की तिकड़ी से टेंशन में आए ट्रंप, US एंबेसी ने किया ये काम

US Embassy Tweet: पीएम मोदी के चीन दौरे के बीच अमेरिकी दूतावास ने भारत-अमेरिकी दोस्ती को लेकर एक ट्वीट शेयर किया है. यूजर्स इसपर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 01, 2025, 01:03 PM IST
वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का डर! भारत-चीन और रूस की तिकड़ी से टेंशन में आए ट्रंप, US एंबेसी ने किया ये काम

US Embassy In India: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे हैं. पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिंनपिंग की सम्मेलन से जुड़ी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें तीनों देश के नेताओं हंसी-खुशी बातचीत कर रहे हैं. बता दें कि पीएम मोदी 7 साल बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं. वहीं भारत-चीन के बीच संबंध भी अब स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं. ऐसे मौके पर अब दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जो साफ दिखाता है कि भारत, चीन और रूस की बढ़ती नजदीकी ट्रंप को जरूर खटक रही है. 

अमेरिका-भारत में खटपट 
भारत और अमेरिका के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ समय से ट्रंप की ओर से लगातार दिए गए बयान और भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के कारण दोनों देशों के रिश्ते में उथल-पुथल देखी गई है. ट्रंप बार-बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जंग रुकवाने का राग अलाप चुके हैं. इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच खटपट की स्थिति हुई. इतना ही नहीं यह भी सुनने में आया की पीएम मोदी कई बार ट्रंप के फोन कॉल को इग्नोर कर चुके हैं. इस बीच रूस-चीन से बढ़ती नजदकीकी ट्रंप के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है. 

ये भी पढ़ें- SCO Summit 2025: 'कीव में संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार...', तियानजिन में पुतिन ने उठाया रूस-यूक्रेन जंग का मुद्दा

भारत को लुभा रहा अमेरिका? 
मोदी के चीन जाने से घबराए अमेरिका ने अब भारत को लुभाने के लिए नया आईडिया खोज निकाला. सोमवार सुबह भारतीय समयानुसार 11 बजकर 30 मिनट पर नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर एक ट्वीट किया.

इसमें लिखा,' संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है. इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं. नवाचार और उद्यमिता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है, जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है. हैशटैग को फॉलो करें और  #USIndiaFWDforOurPeople का हिस्सा बनें.'  

ये भी पढ़ें- 7 साल बाद PM मोदी ने जब फोटो सेशन में लिया हिस्‍सा, दुनिया को दिखा 'तिकड़ी' का तिलिस्‍म! टेंशन में ट्रंप

क्यों खराब हो रहे भारत-अमेरिका के रिश्ते 
SCO समिट के बीच अमेरिका के इस ट्वीट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया जता रहे हैं. लोगों का कहना है कि अमेरिका को अब यह दिखावा बंद कर देना चाहिए. यूजर्स का कहना है कि भारत-अमेरिका संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं. उसका कारण ये है कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए खुद का प्रचार करने के चक्कर में भारत-पाक युद्धविराम के बारे मेंबार-बार झूठ बोल चुके हैं. उन्होंने आतंकवादी राष्ट्र प्रमुख असीम मुनीर को अपने यहां न्यौता दिया और रूसी तेल को लेकर भारत पर बेफिजूल टैरिफ लगाया.    
 
FAQ  

पीएम मोदी चीन क्यों गए हैं? 
पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर में SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं. 

अमेरिका ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है? 
अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है.  

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

