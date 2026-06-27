/होर्मुज में कार्गो शिप पर हमले से भड़के ट्रंप: ईरान के मिसाइल-ड्रोन ठिकानों पर की एयरस्ट्राइक; फंसे कई जहाज

Latest US-Iran Clash in Hormuz: यूएस और ईरान के बीच कई हफ्तों तक चली बातचीत के बाद अस्थायी शांति के लिए हुआ एमओयू खतरे में पड़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कई जहाजों पर ड्रोन हमला किया है. ट्रंप ने इसे दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए सीजफायर का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया. वहीं अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर कई हमले किए.
अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में गुजर रहे जहाजों पर कम से कम चार ड्रोन दागे. इनमें से एक ड्रोन ने बड़े और बहुत महंगे कार्गो जहाज के ऊपरी डेक पर सीधा हमला किया. जबकि बाकी तीन ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया.
ट्रंप ने लिखा, 'ईरान के इस हमले से नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद जहाज ने अपनी यात्रा आगे जारी रखी. हमने तीन अन्य ड्रोन मार गिराए. यह स्पष्ट रूप से सीजफायर समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन है.'
अपने बयान में ट्रंप ने क्षतिग्रस्त हुए जहाज की पहचान और हमले का समय नहीं बताया. हालांकि, गुरुवार को ब्रिटिश सेना ने कहा कि ओमान के तट के पास एक जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने भी घोषणा की कि एक कार्गो जहाज पर हमला हुआ, जिससे ब्रिज को नुकसान पहुंचा.
रिपोर्ट के मुताबिक, मालवाहक जहाज पर हमले की यह घटना ओमान तट से 7.5 समुद्री मील (14 किलोमीटर) दूर हुई. राहत की बात ये रही कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ. लेकिन इससे पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता जा रहा है. दोनों के बीच विवाद का बड़ा मुद्दा लेबनान बना हुआ है.
लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह आतंकी रह-रहकर इजरायल पर मिसाइल और ड्रोनों से हमला कर रहे हैं. इस पर पलटवार करते हुए इजरायल भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है. इस बात से ईरान से बौखलाया हुआ है. उसने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने हमले नहीं रोके तो वह भी जवाब देगा. ऐसे में अस्थायी शांति समझौता कब पटरी से उतर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता.