Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /होर्मुज में कार्गो शिप पर हमले से भड़के ट्रंप: ईरान के मिसाइल-ड्रोन ठिकानों पर की एयरस्ट्राइक; फंसे कई जहाज

होर्मुज में कार्गो शिप पर हमले से भड़के ट्रंप: ईरान के मिसाइल-ड्रोन ठिकानों पर की एयरस्ट्राइक; फंसे कई जहाज

US-Iran Latest Clash: अस्थायी शांति समझौते के बावजूद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में शुक्रवार को 4 ड्रोन अटैक किए. इस हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए. उन्होंने इसे सीजफायर का उल्लंघन बताते हुए मूर्खतापूर्ण हरकत बताया. वहीं अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकाने पर हमला कर पलटवार किया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 27, 2026, 05:14 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:02 AM IST
होर्मुज में कार्गो शिप पर हमले से भड़के ट्रंप: ईरान के मिसाइल-ड्रोन ठिकानों पर की एयरस्ट्राइक; फंसे कई जहाज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Taylor Swift-Travis Kelce की शादी की खबर से NY में क्यों मचा बवाल? जानकर लगा झटका
Taylor Swift24 min ago
2
Ketan Agarwal Murder Case54 min ago
3
Israel-Iran Tension1 hr ago
4
rashifal by ajay bhambi1 hr ago
5
india-pakistan news1 hr ago