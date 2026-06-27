/होर्मुज में कार्गो शिप पर हमले से भड़के ट्रंप: ईरान के मिसाइल-ड्रोन ठिकानों पर की एयरस्ट्राइक; फंसे कई जहाज

Latest US-Iran Clash in Hormuz: यूएस और ईरान के बीच कई हफ्तों तक चली बातचीत के बाद अस्थायी शांति के लिए हुआ एमओयू खतरे में पड़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कई जहाजों पर ड्रोन हमला किया है. ट्रंप ने इसे दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए सीजफायर का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया. वहीं अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर कई हमले किए.