भारत ने 17 साल अमेरिका को दी राहत की सांस, प्रत्यर्पण के लिए US भेजा जाएगा भारतीय नागरिक

India-America Extradition Case: भारत ने 17 साल के अंतराल के बाद अमेरिका को प्रत्यर्पण फिर से शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में एक भारतीय नागरिक को अपराध के मामले में अमेरिका भेजा गया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 30, 2025, 02:40 PM IST
भारत ने 17 साल अमेरिका को दी राहत की सांस, प्रत्यर्पण के लिए US भेजा जाएगा भारतीय नागरिक

US Extradition Case: भारत ने आखिरकार 17 सालों बाद अमेरिका को राहत की सांस दी है. बात ये है कि भारत की ओर से एक भारतीय अपराधी का अमेरिका में  प्रत्यर्पण किया गया है. इस अपराधी ने एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी, जिसके बाद वह भारत भाग आया था. अब 17 साल बाद अपराधी को जांच के लिए अमेरिका के हवाले किया गया है. अपराधी को अमेरिका में सजा सुनाई जाएगी.  

भारतीय नागरिक को भेजा अमेरिका

भारत ने 17 साल के अंतराल के बाद अमेरिका को प्रत्यर्पण फिर से शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में एक भारतीय नागरिक को अपराध के मामले में अमेरिका भेजा गया है. नासाऊ काउंटी अभियोजक कार्यालय ने सोमवार को बताया 54 साल का गणेश शेनॉय 20 साल पहले एक सड़क दुर्घटना के बाद भारत भाग आया था. इस हादसे में 44 साल का फिलिप मास्ट्रोपोलो की मौत हो गई थी. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि मुंबई से उसे हिरासत में लेकर अमेरिका पहुंचाया गया. 

जज ने भेजा जेल

नासाउ काउंटी की अभियोजक ऐन डोनली ने कहा कि इतने वर्षों तक कानून से बचते रहे शेनॉय को आखिरकार अमेरिका लाया गया है ताकि वह उस हादसे के लिए जवाब दे सके जिसमें दो बच्चों के पिता की जान गई थी. अदालत में पेश किए जाने के बाद जज ने उसे बिना जमानत के जेल भेज दिया. यह हादसा अप्रैल 2005 की सुबह न्यूयॉर्क के हिक्सविले इलाके में हुआ था. मास्ट्रोपोलो अपनी कार से काम पर जा रहे थे, तभी शेनॉय ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए लाल बत्ती सिग्नल को पार किया और उनकी कार से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि मास्ट्रोपोलो की कार करीब 20 मीटर खिसककर एक ट्रक से टकरा गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.  

पासपोर्ट किया जब्त

हादसे के बाद शेनॉय को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने इलाज लेने से इंकार कर दिया. उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, फिर भी वह 14 दिन बाद न्यूयॉर्क से मुंबई भाग आया. अगस्त 2005 में उस पर दूसरे दर्जे के गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया.अमेरिका और भारत के बीच 1997 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी. इस संधि के अनुसार, दोनों देशों के कानूनों में शामिल गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों को एक-दूसरे को सौंपा जा सकता है. न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक, शेनॉय पर लगे आरोप के लिए अधिकतम 15 साल की सजा हो सकती है. ( इनपुट-आईएएनएस)

कौन है गणेश शेनॉय?

गणेश शेनॉय एक भारतीय नागरिक है जिसने 2005 में अमेरिका में एक सड़क दुर्घटना में एक अमेरिकी नागरिक फिलिप मास्ट्रोपोलो की हत्या कर दी थी. 

क्या हुआ था दुर्घटना में?

शेनॉय ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए लाल बत्ती सिग्नल को पार किया और मास्ट्रोपोलो की कार से टकरा गया, जिससे मास्ट्रोपोलो की मौके पर ही मौत हो गई. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

