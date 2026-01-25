ग्रीनलैंड की राजधानी Nuuk की अचानक बत्ती गुल, ट्रंप का हमला नहीं; फिर क्या थी वजह?

Donald Trump Greenland Controversy: ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक में कुछ घंटे पहले बिजली की बड़ी कटौती से चारों ओर घुप अंधेरा छा गया. अचानक सामने आए इस ब्लैकआउट से लोगों के इलेक्ट्रानिक आइटम्स बंद हो गए. कई घंटों तक चली बिजली कटौती के चलते पूरे शहर की इंटरनेट सेवा भी ठप पड़ गई. ये पूरा घटनाक्रम आर्कटिक आइलैंड पर बढ़ते पॉलिटिकल तनाव के बीच सामने आया. इसके बाद कुछ लोग अमेरिकी हमले जैसी अनहोनी यानी ट्रंप के दुस्साहर की आशंका तो लेकर सिहर उठे.

20000 लोगों की बढ़ी मुश्किल

बिजली की कटौती की वजह से शहर के करीब 20,000 लोग अंधेरे में घरों में दुबकने को मजबूर हो गए. राजधानी में बिजली की सप्लाई स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार देर रात करीब 10:30 बजे शुरू हुई और घंटो बाद शहर के कुछ हिस्सों में ही वापस आई. अभी भी पूरे शहर में आपूर्ति सामान्य नहीं हुई है. दावा किया जा रहा है कि रविवार रात तक हालात सामान्य हो पाएंगे. इंटरनेट मॉनिटर कंपनी NetBlocks ने ग्रीन में कनेक्टिविटी में भारी गिरावट की रिपोर्ट दर्ज की.

अमेरिकी धमकी पर ग्रीनलैंड का रुख

ट्रंप रूस और चीन से खतरों का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की नीयत बना चुके हैं. उनकी इस खराब नीयत को लेकर डेनमार्क में आए दिन अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं. वहीं ग्रीनलैंड ने भी अपना रुख दोहराया है और कहा है कि ग्रीनलैंड के लोग ही अपनी और अपने देश की किस्मत का फैसला करेंगे. किसी की धमकी या दबाव में ग्रीनलैंड के लोग नहीं झुकेंगे. हालांकि वैश्विक आलोचना के बाद ट्रंप के सुर कुछ नरम पड़े हैं. लेकिन ट्रंप के अनिश्चित बरताव की मानसिकता के चलते लोग उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है.

ग्रीनलैंड पर डेनमार्क को धोखे की आशंका?

हाल ही में दावोस में हुई एक मुलाकात में नाटो चीफ मार्को रुटे से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था वो ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हालांकि, जमीनी हालात कुछ और इशारा कर रहे हैं. डेनमार्क सरकार ने अमेरिकी कार्रवाई की खुफिया जानकारी मिलने के बाद ग्रीनलैंड में सैन्य तैनाती बढ़ाई है. डेनमार्क आर्मी ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए 'आर्कटिक एंड्योरेंस' नामक सैन्य अभियान चला रही है. सरकार ने ग्रीनलैंड में मौजूद अपने सैनिकों को जरूरत पड़ने पर गोलियां चलाने का आदेश दे रखा है.

ट्रंप ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था, हमें ग्रीनलैंड की रक्षा करनी होगी. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो चीन या रूस करेंगे. मैं उन्हें ग्रीनलैंड में पड़ोसी के रूप में नहीं चाहता, ऐसा कभी नहीं होगा. तभी से ग्रीनलैंड के लोगों को सुरक्षा की चिंता सता रही है.