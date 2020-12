कोरोना से जंग में America के पास अब दो वैक्सीन, Moderna के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी

वॉशिंगटन: कोरोना से जंग में अमेरिका ने मॉर्डना (Moderna) की COVID-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है. इससे पहले अमेरिका Pfizer वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुका है. यानी अब कोरोना से मुकाबले के लिए अमेरिका के पास दो विकल्प हो गए हैं. अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से मंजूरी मिलने के बाद Moderna ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. माना जा रहा है कि अगले हफ्ते से टीकाकरण का काम शुरू किया जा सकता है.

Moderna ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘कोरोना वायरस (CoronaVirus) की रोकथाम के लिए हमें FDA से वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है. 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी’. FDA के एक पैनल ने कहा कि वैक्सीन 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में कोरोना के जोखिम को कम करने में कारगर है. बता दें कि इसी पैनल ने फाइजर और जर्मन पार्टनर BioNTech की वैक्सीन को हरी झंडी दी थी.

We just announced that the FDA has authorized the Moderna COVID-19 Vaccine in the U.S. for emergency use to prevent COVID-19 in individuals 18 and over. The Moderna COVID-19 Vaccine has not been approved or licensed by the FDA. https://t.co/zyd6dfJr53 pic.twitter.com/oNeB3DXazu

— Moderna (@moderna_tx) December 19, 2020