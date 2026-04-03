F-35 के पायलट को ईरान ने दबोचा! प्लेन क्रैश होने के बाद रेस्क्यू भी नहीं कर पाया अमेरिका; ट्रंप को बड़ा झटका

Middle East War: ईरान की ओर से दावा किया गया है कि उसके रक्षा बलों ने एक और अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है और उसके पायलट को पकड़ लिया है. ईरान की ओर से शुक्रवार (03 अप्रैल) को दावा किया गया कि अमेरिका के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराया गया. बताया गया है कि इस विमान से पायलट निकलने में सफल रहा, जिसको ढूंढने के लिए अमेरिकी सैनिक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे.

दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पायलट लड़ाकू विमान से कूदने के बाद ईरानी क्षेत्र में जा गिरा, जिसको ईरान के रक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया. वास्तव में अगर इस खबर की पु्ष्टि होती है, तो युद्ध के बीच यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है.

अमेरिका ने क्या कहा?

ईरान के इस दावे पर अमेरिका का भी बयान सामने आया है. अमेरिका की ओर से ईरान के इन रिपोर्ट्स और दावों का खंडन किया जा रहा है. अमेरिका ने कहा कि उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है. जानकारी दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब ईरान की ओर से दावा किया गया है कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया है. इससे पहले भी ईरान ने दो एफ-35 फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया है.

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ईरानी मीडिया का अलग-अलग बयान

बताया जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट एफ-35 के पायलय को पकड़ने का दावा ईरानी समाचार मीडिया की ओर से किया गया था. वहीं, ईरान के कुछ मीडिया संस्थानों ने अपने समाचार में देश की जनता से खास अपील की है. ईरान की एक समाचार टीवी ने कहा कि अगर कोई भी नागरिक अमेरिकी पायलट को पकड़ता है, तो उसको एक कीमती ईनाम दिया जाएगा.

ईरान का दावा क्या है?

ईरानी मीडिया की ओर से कहा गया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने एक स्टील्थ विमान को मार गिराया. तसनीम न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पायलट विमान से बाहर निकलकर देश के भीतर ही उतर गया. एजेंसी के मुताबिक, आगे की जानकारी कुछ देर में दी जाने की बात कही जा रही है.

इसके अलावा ईरान की सरकारी मीडिया की ओर से कहा गया कि जिस स्थान पर अमेरिकी लड़ाकू विमान गिरा, उसके आसपास कई लोग निजी कारों से पायलट को पकड़ने की कोशिश में लग गए. बता दें कि ईरानी समाचार एजेंसी की ओर से अमेरिकी जेट के मलबे की तस्वीरें साझा की हैं. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.

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