चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह दुर्घटनाओं के बाद अमेरिका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है. रॉयटर्स ने रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिकी नौसेना ने दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 04:08 PM IST
साजिश या हादसा...दक्षिण चीन सागर ये क्या हुआ? 30 मिनट में US नेवी का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट क्रैश

दक्षिण चीन सागर एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. यहां महज 30 मिनट के भीतर ही अमेरिकी नौसेना के 2 विमान एक एमएच-60 आर सीहॉक हेलीकॉप्टर और एक एफ/ए-18एफ सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट अलग-अलग घटनाओं में दुर्घटना के शिकार हो गए. इस हादसे ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए. इन दोनों ही हादसों की पुष्टि अमेरिकी नौसेना ने की है. अमेरिकी सेना ने ये नहीं बताया कि उस समय भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील दक्षिण चीन सागर में विमान क्या कर रहे थे? हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि विमान एक सैन्य अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए.

चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह दुर्घटनाओं के बाद अमेरिका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है. रॉयटर्स ने रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिकी नौसेना ने दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की है. यह घटना तब हुई जब नौसेना के सबसे पुराने विमानवाहक पोतों में से एक यूएसएस निमित्ज़ और दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में संचालित हो रहा था। यह क्षेत्र क्षेत्रीय विवादों और भू-राजनीतिक तनावों से चिह्नित है.

हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर्स को बचाया गया
अमेरिकी प्रशांत बेड़े के अनुसार, एमएच-60आर सीहॉक हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वाड्रन 73, जिसे 'बैटल कैट्स' के नाम से जाना जाता है, से संबंधित था, यूएसएस निमित्ज़ से नियमित अभियानों के दौरान स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:45 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हेलीकॉप्टर में तीन चालक दल के सदस्य सवार थे और सभी को खोज-और-बचाव टीमों द्वारा सफलतापूर्वक बचा लिया गया.

महज 30 मिनट में हुआ दूसरा हादसा
लगभग 30 मिनट बाद, दोपहर 3:15 बजे, स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन 22, जिसे फाइटिंग रेडकॉक्स के नाम से जाना जाता है. इसका एक एफ/ए-18एफ सुपर हॉर्नेट भी उसी विमानवाहक पोत से नियमित अभियानों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जेट में सवार दो चालक दल के सदस्यों ने इजेक्ट किया और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 की खोज-और-बचाव टीमों द्वारा उन्हें बचा लिया गया. सीबीएस न्यूज की एक्स पोस्ट के मुताबिक, पैसिफिक फ्लीट ने बताया कि दोनों घटनाओं के सभी चालक दल के सदस्य बचाव के बाद स्थिर स्थिति में थे.  जैसा कि एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में और सीबीएस न्यूज़ द्वारा रिपोर्ट किया गया.

