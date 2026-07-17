नक्शे से मिटेंगे ईरानी सेना के ठिकाने! लगातार छठे दिन अमेरिकी फाइटर जेट्स की भीषण बमबारी, जल उठा 'बंदर अब्बास'

US-Iran War Latest Updates: अमेरिका ने गुरुवार रात ईरान के खिलाफ लगातार छठे दिन बड़े पैमाने पर हमले किए. अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना था. इस सैन्य अभियान में ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया. बंदर अब्बास ईरान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी करता है. इसके अलावा, ईरान के एक और रणनीतिक स्थान 'केशम द्वीप' (Qeshm Island) को भी निशाना बनाया गया.
अमेरिकी सेना के अधिकारियों का आरोप है कि ईरानी सेना इस दक्षिणी तटरेखा पर बने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल वहां से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को धमकाने के लिए करती रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है, जिसके जरिए वह दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है. इसके साथ ही वहां पर उसके नौसेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख ठिकाने भी हैं. यही वजह है कि अमेरिका लगातार वहां पर हमले कर रहा है.
हालांकि, इस भीषण सैन्य कार्रवाई के बीच भी व्हाइट हाउस ने इस बात पर जोर दिया है कि तेहरान के साथ बातचीत की सारी संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है. उसके साथ शांति वार्ता के लिए राजनयिक चैनल अभी भी खुले हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान समझौते के लिए वाशिंगटन के आगे गिड़गिड़ा रहा है.
लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, 'जंग के बावजूद तेहरान लगातार यूएस के साथ किसी समझौते की कोशिश में लगा है. वह संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करना जारी रखे हुए है. यह स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि वे हमारे साथ एक डील करना चाहते हैं, क्योंकि वे हमारी अमेरिकी सेना के हाथों विनाशकारी झटके झेल रहे हैं.'
अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रेस सचिव लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की हरकतों का बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे. वे चुपचाप बैठकर स्ट्रेट में आतंकवाद के इन सक्रिय कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ईरान को इसके परिणाम भुगतने पड़ें. इसके साथ ही लेविट ने यह भी जोड़ा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से कूटनीति के लिए तैयार थे.
अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी अपना पलटवार जारी रखा. उसने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए. हमले के बाद IRGC ने वीडियो फुटेज भी जारी किया. यह उसके ऑपरेशन नस्र-2 का हिस्सा था. वीडियो में दिखाया गया कि कई ईरानी मिसाइल एक के बाद एक लॉन्च होकर दुश्मन की ओर बढ़ रही हैं. IRGC ने कहा कि जब तक अमेरिका अपने हमले नहीं रोकता, तब तक ईरान का कहर भी उस पर टूटता रहेगा.
उधर WION की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जमीन के नीचे बने 'पिकएक्स माउंटेन' न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर मिलिट्री स्ट्राइक करने पर विचार कर रहे हैं. अमेरिकी और इज़रायली अधिकारियों का मानना है कि ईरान भविष्य में इस जगह पर फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू कर सकता है.
अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए, 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने बताया कि ट्रंप ने अपने सीनियर सहयोगियों से इस जगह के खिलाफ संभावित मिलिट्री एक्शन पर विचार किया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने वर्ष 2020 में नतांज़ न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास जमीन के नीचे यह कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया था. ऐसा तब किया गया जब ज़मीन के ऊपर बना यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट एक ऐसी घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई माना गया था. एक साल बाद, ईरान के तत्कालीन न्यूक्लियर चीफ अली अकबर सालेही ने कहा था कि इस फैसिलिटी में "संवेदनशील" उपकरण रखे जाएंगे.
WSJ ने पूर्व अमेरिकी और इज़राइली अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि यह माउंटेन कॉम्प्लेक्स भविष्य में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बनाने की किसी भी कोशिश में अहम भूमिका निभा सकता है. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण कार्य अधूरा लग रहा है और यह अभी साफ नहीं है कि इस जगह पर अभी कोई न्यूक्लियर से जुड़ी गतिविधि हो रही है या नहीं.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान ने इस सुविधा के डिज़ाइन की जानकारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) को नहीं दी है. IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने भी इससे पहले मार्च में मांग की थी कि उसके इंस्पेक्टरों को इस कॉम्प्लेक्स में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए. लेकिन उसने यह अनुमति नहीं दी. जिसके बाद अब यह साइट यूएस-इजरायल के हमले का संभावित लक्ष्य बन गई है.