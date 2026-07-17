नक्शे से मिटेंगे ईरानी सेना के ठिकाने! लगातार छठे दिन अमेरिकी फाइटर जेट्स की भीषण बमबारी, जल उठा 'बंदर अब्बास'

US-Iran War Latest Updates: अमेरिका ने गुरुवार रात ईरान के खिलाफ लगातार छठे दिन बड़े पैमाने पर हमले किए. अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना था. इस सैन्य अभियान में ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया. बंदर अब्बास ईरान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी करता है. इसके अलावा, ईरान के एक और रणनीतिक स्थान 'केशम द्वीप' (Qeshm Island) को भी निशाना बनाया गया.