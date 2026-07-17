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नक्शे से मिटेंगे ईरानी सेना के ठिकाने! लगातार छठे दिन अमेरिकी फाइटर जेट्स की भीषण बमबारी, जल उठा 'बंदर अब्बास'

Hindi News on US Attack on Iran: क्या ईरानी सेना के ठिकाने अब दुनिया के नक्शे से मिटने जा रहे हैं. यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ने लगातार छठे दिन गुरुवार देर रात ईरानी सेना के ठिकानों पर भीषण बमबारी की. उसके हमलों से 'बंदर अब्बास' बंदरगाह पूरी रात धू-धू कर जलता रहा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 17, 2026, 05:33 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:33 AM IST
नक्शे से मिटेंगे ईरानी सेना के ठिकाने! लगातार छठे दिन अमेरिकी फाइटर जेट्स की भीषण बमबारी, जल उठा 'बंदर अब्बास'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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