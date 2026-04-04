US जेट गिरा, फिर भी ट्रंप क्यों थामे हुए हैं बातचीत की डोर, बोले- अभी-भी डील जारी है

Iran-US War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी में अमेरिकी विमान दुर्घटनाओं के बावजूद ईरान के साथ चल रही वार्ता पटरी से नहीं उतरेगी. उन्होंने इस स्थिति को स्पष्ट रूप से युद्ध करार दिया और कहा कि सैन्य अभियान और कूटनीतिक प्रयास एक साथ जारी हैं. ट्रंप की यह टिप्पणियां अमेरिकी विमानों के नुकसान पर उनकी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया हैं.

ट्रंप ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, यह युद्ध है. हम युद्ध में हैं. उन्होंने यह भी कहा कि विमान दुर्घटना से कूटनीति पर असर नहीं पड़ेगा. साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने दुर्घटनाग्रस्त विमान से जुड़े खोज और बचाव कार्यों के विवरण पर चर्चा करने से इनकार किया, क्योंकि स्थिति संवेदनशील थी. उन्होंने मीडिया कवरेज पर भी निराशा जताई और इसे जटिल और सक्रिय सैन्य अभियान बताया.

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खाड़ी में 2 अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मध्य पूर्व में 2 अमेरिकी जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया. सबसे पहले खबर आई कि एफ-15ई स्ट्राइक ईगल विमान ईरानी क्षेत्र में मार गिराया गया. चालक दल का एक सदस्य बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में अलग-अलग जानकारी आई है; कुछ के अनुसार अमेरिकी पायलट ईरानी हिरासत में है, जबकि अन्य का कहना है कि उसकी तलाश जारी है.

एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि क्षेत्र में अमेरिकी वायु सेना का दूसरा लड़ाकू विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ. यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि दूसरा विमान गिराया गया या दुर्घटनाग्रस्त हुआ. चालक दल की स्थिति और विमान का सटीक स्थान तुरंत सार्वजनिक नहीं किया गया.

ईरान ने युद्धविराम वार्ता से किया इनकार

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम कराने के प्रयास ठप हो गए हैं. ईरान ने प्रस्तावित वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम कराने के लिए पाकिस्तान सहित क्षेत्रीय देशों के नेतृत्व में किए जा रहे मध्यस्थता प्रयास गतिरोध पर पहुंच गए हैं. यह स्थिति तनाव कम करने के प्रयासों में आई एक बड़ी नाकामी माना जा रहा है.

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ईरान ने मध्यस्थों को स्पष्ट रूप से बताया है कि वह इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने को तैयार नहीं है. इसके अलावा, उसने अमेरिकी मांगों को अस्वीकार्य घोषित किया है. जर्नल की रिपोर्ट में उल्लेख है कि ईरान ने आधिकारिक रूप से कहा है कि वह अमेरिकी अधिकारियों से इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा और अमेरिकी मांगें अस्वीकार्य हैं.

मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति जारी

हाल की घटनाओं और ईरान के रुख ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है. अमेरिकी विमान दुर्घटनाएं और युद्धविराम वार्ता में रुकावट इस बात का संकेत हैं कि खाड़ी में सुरक्षा और कूटनीति दोनों के बीच नाजुक संतुलन बना हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का बयान यह दर्शाता है कि अमेरिका फिलहाल सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर सक्रिय है. हालांकि, ईरान के वार्ता से इनकार ने क्षेत्रीय देशों के नेतृत्व वाले मध्यस्थता प्रयासों में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.