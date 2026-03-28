'वेनेजुएला-ईरान के बाद ट्रंप की इस देश पर नजर, बोले-'आजाद कराऊंगा या कब्जा’

Who is Nex Target of Trump: अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अगला टारगेट किस देश को बताया है? इस देश के राष्ट्रपति को पद से हटाना ही ट्रंप का अगला टारगेट है. वहीं इस देश के राष्ट्रपति ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसकी अमेरिका से बातचीत हुई है. इस देश में पुराने पावर ग्रिड ईंधन में कमी की वजह से लगातार ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है.
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने सख्त तेवर दिखाते हुए वैश्विक राजनीति में नए तनाव के संकेत दिए हैं. मियामी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने खुलकर कहा कि ईरान और वेनेजुएला के बाद अब 'क्यूबा की बारी' है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अमेरिका क्यूबा के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उनके बयान ने अंतरराष्ट्रीय हलकों में हलचल जरूर पैदा कर दी है. ट्रंप ने यह भी कहा कि एक मजबूत सेना सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी करना पड़ता है.
ट्रंप के इस बयान को कई विश्लेषक अमेरिकी विदेश नीति के संभावित सख्त रुख के संकेत के तौर पर देख रहे हैं, खासकर उन देशों के खिलाफ जिनके साथ अमेरिका के रिश्ते पहले से तनावपूर्ण रहे हैं. इसके पहले वेनेजुएला में निकोलस मादुरो ट्रंप ने सत्ता से बेदखल करते हुए सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई थी. अब इसका सीधा असर क्यूबा पर भी पड़ रहा है, जो पहले से ही गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. हालात ऐसे हैं कि आम लोगों की जिंदगी तक प्रभावित हो रही है. इसी बीच ट्रंप के इस बयान ने क्यूबा सरकार की चिंता और बढ़ा दी है.
ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक बेहद मजबूत सेना तैयार की है, जिसका इस्तेमाल शायद कभी न करना पड़े, लेकिन जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है. अपने बयान में उन्होंने यह भी संकेत दिया कि क्यूबा अगला निशाना हो सकता है. ट्रंप के इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है और क्यूबा की सरकार सतर्क नजर आ रही है.
ट्रंप ने कहा कि क्यूबा में 'फ्रेंडली टेकओवर' यानी मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण की संभावना हो सकती है, हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा होना तय नहीं है.
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि उनके पास क्यूबा के साथ कुछ भी करने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि वे क्यूबा को आजाद कराने या उस पर कब्जा करने जैसे कदम उठाने का सम्मान हासिल करना चाहते हैं. ट्रंप के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि क्यूबा लंबे समय से अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के लिए जाना जाता रहा है.
हाल ही में वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम ने पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है. अमेरिकी समर्थन से चलाए गए एक ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता छोड़नी पड़ी, जिससे वहां की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिला. इस राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा असर क्यूबा पर पड़ा है, जो लंबे समय से वेनेजुएला पर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए निर्भर रहा है. वेनेजुएला क्यूबा को तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था, लेकिन अब यह आपूर्ति पूरी तरह रुक गई है.
तेल सप्लाई बंद होते ही क्यूबा में हालात तेजी से बिगड़ने लगे हैं. देशभर में बिजली कटौती आम हो गई है और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की भारी कमी देखने को मिल रही है. आम जनता को खाने-पीने की वस्तुओं से लेकर ईंधन तक के लिए जूझना पड़ रहा है. इन हालातों ने क्यूबा की सरकार पर जबरदस्त दबाव बना दिया है. आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती नजर आ रही है. कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, तो क्यूबा की सरकार के सामने गंभीर अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है.