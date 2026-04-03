ईरान पर ग्राउंड अटैक से पहले US आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज 'जबरन रिटायर'! ट्रंप प्रशासन से था मतभेद?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वॉशिंगटन से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने और तुरंत रिटायर होने का निर्देश दिया गया है. यह फैसला अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से लिया गया है, जिसने पेंटागन में हलचल बढ़ा दी है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जनरल जॉर्ज ने अभी तक औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन रक्षा मंत्री के निर्देश के बाद जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है.

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि अमेरिका संभावित जमीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुटा है. इसी कड़ी में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती तेजी से बढ़ाई जा रही है, जिससे क्षेत्र में हलचल और भी तेज हो गई है. डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं. उन्होंने यहां तक कहा था कि जरूरत पड़ी तो ईरान को 'स्टोन एज' में वापस भेज दिया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी और ज्यादा तीखी हो गई है.

अमेरिकी सेना की स्थिति संवेदनशील

हालांकि, इस पूरे फैसले के पीछे की असली वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि ट्रंप की सैन्य योजनाओं को लागू करने की क्षमता को लेकर कुछ स्तर पर चिंताएं जताई जा रही थीं. ऐसे में यह कदम उसी संदर्भ में उठाया गया हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. कुल मिलाकर, स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है, जहां हर कदम का असर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है.

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ट्रंप प्रशासन से थे रैंडी जार्ज के मतभेद?

सूत्रों के मुताबिक, रक्षा नेतृत्व में बदलाव की चर्चा के बीच हेगसेथ ऐसे जनरल को सेना की कमान सौंपना चाहते हैं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विजन और रणनीति के अनुरूप काम कर सके. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि मौजूदा सैन्य नेतृत्व, खासकर जनरल रैंडी जॉर्ज, और ट्रंप प्रशासन के बीच किसी तरह का वैचारिक मतभेद था या नहीं. रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि जनरल रैंडी जॉर्ज ने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके काम की सराहना की जाती है. लेकिन अब परिस्थितियों को देखते हुए सेना में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी समझा गया. इस घटनाक्रम को सेना के भीतर एक सामान्य बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां नई रणनीतियों और प्राथमिकताओं के मुताबिक, नेतृत्व में फेरबदल किया जाता है. हालांकि, इसके पीछे की असली वजहों को लेकर अभी भी अटकलें जारी हैं.

कई दशकों का सैन्य अनुभव

जनरल जॉर्ज एक अनुभवी सैन्य अधिकारी हैं, जिनका करियर पूरी तरह इन्फैंट्री में बीता है. उन्होंने प्रतिष्ठित वेस्ट प्वॉइंट मिलिट्री एकेडमी से अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद अमेरिकी सेना में कई अहम भूमिकाएं निभाईं. 2021 से 2022 के बीच, बाइडेन प्रशासन के दौरान, उन्होंने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के वरिष्ठ सैन्य सहायक के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली. यह पद उनकी रणनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है. जनरल जॉर्ज का सैन्य अनुभव कई दशकों तक फैला हुआ है. उन्होंने न केवल गल्फ वॉर में हिस्सा लिया, बल्कि इराक और अफगानिस्तान जैसे कठिन मोर्चों पर भी युद्ध का अनुभव हासिल किया. आमतौर पर अमेरिकी सेना प्रमुख का कार्यकाल चार साल का होता है, और इस पद पर पहुंचना किसी भी सैन्य अधिकारी के लंबे अनुभव और उत्कृष्ट सेवा का परिणाम माना जाता है.

जो बाइडेन के कार्यकाल में हुई थी नियुक्ति

अमेरिकी सेना में नेतृत्व को लेकर एक अहम चर्चा चल रही है. दरअसल, जनरल रैंडी जॉर्ज को 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना प्रमुख के रूप में नामित किया था, जिसे बाद में सीनेट की मंजूरी भी मिल गई. उनका कार्यकाल 2027 तक निर्धारित है, लेकिन भविष्य के नेतृत्व को लेकर अभी से अटकलें तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में जनरल क्रिस्टोफर लानेव का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है. मौजूदा समय में वे अमेरिकी सेना के उप प्रमुख हैं और उन्हें जनरल जॉर्ज का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है. लानेव का सैन्य अनुभव काफी मजबूत रहा है. वे 2022 से 2023 तक 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कमांडिंग जनरल भी रह चुके हैं. 82वीं एयरबोर्न डिवीजन अमेरिकी सेना की सबसे खास इकाइयों में से एक मानी जाती है, जो पैराशूट हमलों और तेजी से तैनाती की क्षमता के लिए जानी जाती है. फिलहाल इस डिवीजन की कमान मेजर जनरल ब्रैंडन टेग्टमेयर के हाथों में है. कुल मिलाकर, अमेरिकी सेना में शीर्ष नेतृत्व को लेकर भविष्य की संभावनाओं पर नजरें टिकी हुई हैं, जहां अनुभव और रणनीतिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगले प्रमुख का चयन अहम माना जा रहा है.