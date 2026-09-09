/युद्धपोत पर हमले के बाद US बौखलाया, ईरान के 5 तेल टैंकरों को उड़ाया, मिडिल ईस्ट में फिर जंग की रणभेरी!

अमेरिकी सेना ने बताया कि मंगलवार को US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के कच्चे तेल ले जाने वाले पांच टैंकरों को तबाह कर दिया. इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी नौसेना के एक जंगी जहाज को दो बार निशाना बनाया था. अमेरिकी सेना ने कहा कि जंगी जहाज दोनों हमलों से बच निकला और इसमें किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.
साथ ही, टैंकरों पर किए गए ये हमले ईरान के हालिया नाकाम हमलों का जवाब था. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, 'अमेरिकी युद्धपोत ने ईरान के हमले की कोशिशों को नाकाम कर दिया और इलाके के समुद्र में गश्त जारी रखी. किसी भी अमेरिकी कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.' CENTCOM के अनुसार, जिन पांच जहाजों को निशाना बनाया गया, वे M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco और M/T Derya थे. इनमें से चार पर ओमान की खाड़ी में हमला हुआ, जबकि Derya को खार्ग द्वीप के पास निशाना बनाया गया.
CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1
— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026
CENTCOM ने यह भी कहा कि जहाजों पर हमले और उनके 'बेकार' होने से पहले क्रू को जहाज छोड़ने का आदेश दिया गया था. CENTCOM ने कहा कि ईरान इन टैंकरों का इस्तेमाल एक 'अरबों डॉलर के शैडो नेटवर्क' के हिस्से के तौर पर कर रहा था, जो IRGC और उसके क्षेत्रीय दोस्तों को फंड देता है. बयान में कहा गया, 'ईरान इन टैंकरों का इस्तेमाल अरबों डॉलर के शैडो नेटवर्क के हिस्से के तौर पर कर रहा है, जो IRGC और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को फंड देता है. ईरान के पास इन जहाजों की सुरक्षा का कोई साधन नहीं है.'
हालांकि, ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि हालिया अमेरिकी हमलों में ईरान के दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया. एक जास्क के पास समुद्र में और दूसरा खार्ग द्वीप के पास. ईरान के मीडिया ने बताया कि जास्क के पास मौजूद टैंकर के क्रू को धमाके के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. खार्ग द्वीप के पास हुए पिछले हमले में भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी. अमेरिकी हमलों के कुछ ही समय बाद, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत और बहरीन के बंदरगाहों के पास तेल टैंकरों को निशाना बनाने की धमकी दी. IRGC ने इन दोनों देशों के बंदरगाहों के पास मौजूद टैंकरों के क्रू को चेतावनी दी कि वे अपने जहाज छोड़ दें, चाहे वे लंगर डाले हुए हों या डॉक पर खड़े हों. ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी बयान में IRGC ने कहा, 'हम कुवैत और बहरीन के बंदरगाहों पर मौजूद सभी तेल टैंकरों को चेतावनी देते हैं, जो इन आतंकवादियों को जगह देते हैं और उनकी बुरी हरकतों में भागीदार हैं. चाहे वे लंगर डाले हुए हों या डॉक पर खड़े हों, हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे अपने जहाज छोड़ दें क्योंकि उन्हें निशाना बनाया जाएगा.'