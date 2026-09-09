/युद्धपोत पर हमले के बाद US बौखलाया, ईरान के 5 तेल टैंकरों को उड़ाया, मिडिल ईस्ट में फिर जंग की रणभेरी!

हालांकि, ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि हालिया अमेरिकी हमलों में ईरान के दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया. एक जास्क के पास समुद्र में और दूसरा खार्ग द्वीप के पास. ईरान के मीडिया ने बताया कि जास्क के पास मौजूद टैंकर के क्रू को धमाके के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. खार्ग द्वीप के पास हुए पिछले हमले में भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी. अमेरिकी हमलों के कुछ ही समय बाद, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत और बहरीन के बंदरगाहों के पास तेल टैंकरों को निशाना बनाने की धमकी दी. IRGC ने इन दोनों देशों के बंदरगाहों के पास मौजूद टैंकरों के क्रू को चेतावनी दी कि वे अपने जहाज छोड़ दें, चाहे वे लंगर डाले हुए हों या डॉक पर खड़े हों. ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी बयान में IRGC ने कहा, 'हम कुवैत और बहरीन के बंदरगाहों पर मौजूद सभी तेल टैंकरों को चेतावनी देते हैं, जो इन आतंकवादियों को जगह देते हैं और उनकी बुरी हरकतों में भागीदार हैं. चाहे वे लंगर डाले हुए हों या डॉक पर खड़े हों, हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे अपने जहाज छोड़ दें क्योंकि उन्हें निशाना बनाया जाएगा.'