उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन के अमानवीय व्यवहार पर US के विदेश मंत्री ने दी चेतावनी

नई दिल्‍ली: अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो (Mike Pompeo) ने चीनी अधिकारियों द्वारा उइगर मुस्लिमों (Uighur Muslims) पर अनिवार्य तौर पर परिवार नियोजन कराने के कदम की निंदा की. उन्‍होंने सोमवार को कहा कि शिनजियांग क्षेत्र में अल्पसंख्यकों पर निरंतर दमन यह दर्शाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) में मानव जीवन और बुनियादी मानवीय गरिमा के लिए कोई सम्मान नहीं है.

पोम्पियो ने सोमवार को ट्वीट किया, 'संयुक्त राज्य अमेरिका उइगर और अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं में जबरन जनसंख्या नियंत्रण कराने के कदम की निंदा करता है और सीसीपी से कहता है कि वह दमन के अपने इस अभियान को बंद कर दे.'

The United States condemns the use of forced population controls against Uyghur and other minority women and calls on the CCP to cease its campaign of repression. History will judge how we act today.

