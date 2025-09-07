धीरे-धीरे लाइन पर आ रहे ट्रंप? जिनपिंग और किम जोंग से हो सकती है मुलाकात, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अक्टूबर में दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जा सकते हैं. यह दौरे का मकसद एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) समिट में शामिल होना है, जो अक्टूबर के अंत से नवंबर के शुरुआत तक आयोजित होगा.

ट्रंप प्रशासन के तीन अधिकारियों ने CNN को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम APEC ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक की तैयारियों में जुटे हैं. इस यात्रा के दौरान ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं. हालांकि इस पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है.

ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात

पिछले महीने एक टेलीफोन कॉल में शी जिनपिंग ने ट्रंप और उनकी पत्नी को चीन आने का न्योता दिया था. ट्रंप ने भी इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए चीन आने की इच्छा जताई. लेकिन तारीख तय नहीं हुई है.

कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने CNN को बताया कि यह यात्रा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में और अधिक निवेश लाने का एक अवसर हो सकती है. अधिकारी ने कहा कि दक्षिण कोरिया यात्रा पर चर्चा हो रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग पर केंद्रित रहेगा. साथ ही व्यापार, रक्षा और असैनिक परमाणु सहयोग पर भी बातचीत की योजना है.

किम जोंग से भी मुलाकात की संभावना

इस दौरे के दौरान ट्रंप की उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की भी संभावना है. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किम समिट में भाग लेंगे या नहीं. अधिकारियों के अनुसार, शी जिनपिंग के साथ संभावित बैठक को प्राथमिकता दी जा रही है. पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयुंग की ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्होंने APEC समिट में भाग लेने का निमंत्रण दिया था.

ट्रंप का चीन दौरा क्यों जरूरी

ट्रंप, शी और किम के साथ अपने संबंधों को लेकर जटिल स्थिति में हैं. हाल ही में तिआनजिन में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान शी जिनपिंग ने किम जोंग उन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी. वॉशिंगटन में इस पर नाराजगी देखी गई. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते हुए लिखा, "राष्ट्रपति शी और चीन के अद्भुत लोगों को एक शानदार और दीर्घकालिक उत्सव मुबारक. कृपया मेरी ओर से पुतिन और किम को शुभकामनाएं दें, जब आप अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हों.

ट्रंप के दिमाग में क्या पक रहा है

ट्रंप का साउथ कोरिया जाना भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है. एक तरफ शुक्रवार को ट्रंप ने शी, पुतिन और मोदी की एक फोटो साझा करते हुए लिखा, "लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे, सबसे अंधेरे चीन के हवाले कर दिया है. ईश्वर करे उनका भविष्य समृद्ध हो!" अब दूसरी तरह शी जिनपिंग के साथ बैठक करने की योजना बना रहे हैं. ऐसे में ये दौरा मात्र कोई संयोग नहीं बल्कि भारत को छलने की साजिश का हिस्सा हो सकता है.

शब्दों के तीर छोड़ते ट्रंप

हालांकि शुक्रवार को ही ट्रंप ने भारत को लेकर सकारात्मक रुख भी दिखाया. उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को "बहुत विशेष संबंध" बताया और कहा कि वह और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मित्र रहेंगे. इस पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की टिप्पणी का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि वे "ट्रंप की भावनाओं की गहराई से सराहना करते हैं और उसका पूरा समर्थन करते हैं".