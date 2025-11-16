'मेरी तरफ देखना भी मत...,' 2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगी मिशेल ओबामा? पूर्व फर्स्ट लेडी ने किया खुलासा

Michelle Obama For 2028 Presidential Run: अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने हाल ही में अपने साल 2028 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बारे में बात की.
World News In Hindi: अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा का एक बड़ा बयान सामने आया है. मिशेल ने अगले अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका फिलहाल महिला राष्ट्रपति के लिए तैयार नहीं है. शनिवार 15 नवंबर 2025 को एक कार्यक्रम में बात करते हुए मिशेल ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की किसी भी संभावना से इनकार किया.
मिशेल ओबामा ने कहा कि महिला राष्ट्रपति की संभावनाओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं बनाई गई है. बता दें कि पूर्व फर्स्ट लेडी न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में एक्ट्रेस ट्रेसी एलिस रॉस के साथ अपनी नई किताब 'द लुक' के प्रचार के लिए बातचीत कर रही थीं. यह किताब उनके और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के व्हाइट हाउस में रहने के दौरान फैशन और राजनीति के प्रति उनके नजरिए पर आधारित है. बता दें कि बराक ओबामा साल 2009-2017 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे हैं.
मिशेल ओबामा से साल 2028 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की असफल राष्ट्रपति पद की दावेदारी का जिक्र किया और कहा,' जैसा कि हमने पिछले चुनाव में देखा. दुख की बात है कि हम तैयार नहीं हैं. इसलिए मैं कह रही हूं,' चुनाव लड़ने के बारे में मेरी तरफ देखना भी मत क्योंकि तुम सब झूठ बोल रहे हो.'
मिशेल ओबामा ने बातचीत के दौरान आगे कहा,' तुम एक महिला के लिए तैयार नहीं हो. तुम नहीं हो. इसलिए मेरा समय बर्बाद मत करो.' पूर्व फर्स्ट लेडी के इस जवाब पर वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाईं. मिशेल ने आगे कहा,'हमें अभी बहुत कुछ सीखना है और दुख की बात है कि अभी भी बहुत से पुरुष ऐसे हैं, जिन्हें नहीं लगता कि एक महिला उनका नेतृत्व कर सकती है और हमने यह देखा है.'