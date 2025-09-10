'नई दिल्ली का एक्शन लेना बिल्कुल सही...,' भारत पर भारी टैरिफ लगाकर गलती कर रहे ट्रंप? इस अमेरिकी एक्सपर्ट ने चेताया
Advertisement
trendingNow12916079
Hindi Newsदुनिया

'नई दिल्ली का एक्शन लेना बिल्कुल सही...,' भारत पर भारी टैरिफ लगाकर गलती कर रहे ट्रंप? इस अमेरिकी एक्सपर्ट ने चेताया

India-America Trade Talks: डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ पर अपना बयान देते हुए कहा कि अमेरिका को भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए व्यापार वार्ता को संतुलित रूप में आगे बढ़ाना चाहिए. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 10, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नई दिल्ली का एक्शन लेना बिल्कुल सही...,' भारत पर भारी टैरिफ लगाकर गलती कर रहे ट्रंप? इस अमेरिकी एक्सपर्ट ने चेताया

America News:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जो अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है. इसके बाद से ही भारत-अमेरिका के संबंधों में थोड़ी कड़वाहट देखी गई है. वहीं अब अमेरिका के पूर्व ऊर्जा अधिकारी और मुख्य जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डेविड गोल्डविन ने इस पूरे मामले भारत को समर्थन दिया है. उन्होंने ट्रंप के भारी टैरिफ पर भारत के कड़े रूख का समर्थन दिया है. 

भारत को दिया समर्थन 
डेविड गोल्डविन का कहना है कि नई दिल्ली के पास अपनी संप्रभुता के लिए एक्शन लेना बिल्कुल जायज है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए व्यापार वार्ता को संतुलित रूप में आगे बढ़ाना चाहिए. साथ ही उनका मानना है कि अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत के साथ व्यापारिक वार्ता केवल लेन-देन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे रणनीतिक साझेदारी के व्यापक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए. उन्होंने इस पूरे मामले में मोदी की प्रतिक्रिया को तनाव कम करने में बेहद सहायक बताया.   

ये भी पढ़ें- लड़कियों को जबरन दिए गर्भनिरोधक, 4 हजार से ज्यादा को लगाए IUD... डेनमार्क के काले इतिहास का पर्दाफाश, अब माफी मांग रही सरकार 

Add Zee News as a Preferred Source

व्यापार पर हो गंभीर बातचीत
डेविड ने कहा,' अब वास्तव में यही होना चाहिए. व्यापार पर एक गंभीर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन यह अमेरिका के भारत के साथ मौजूदा और संभावित रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में होनी चाहिए. यहां बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे. भारत अपनी संप्रभुता का प्रयोग जारी रखते हुए व्यापार जैसे मुद्दों पर गंभीरता से बातचीत करने के लिए सही है, जहां गंभीर बातचीत की आवश्यकता है.'  

ये भी पढ़ें- फ्रांस में 1 साल में चौथे प्रधानमंत्री की घोषणा, मैंक्रों ने इस युवा को बनाया पीएम

टैरिफ को बताया अप्रभावी 
डेविड ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ और 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को कूटनीतिक रूप से अप्रभावी और अस्थायी बताया. उन्होंने कहा कि भारत जैसे अपनी संप्रभुता को महत्व देने वाले देश पर दबाव बनाना सही रणनीति नहीं है. उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका को भारत या यूरोपीय संघ जैसे सहयोगियों पर नहीं बल्कि सीधा रूस पर दबाव बनाना चाहिए. उन्होंने कहा,'अगर अमेरिका और यूरोप वास्तव में रूस के तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगाते, तो यह एक प्रभावी हथियार हो सकता था.' उन्होंने यह भी कहा कि भारत को दबाव में आकर व्यापार वार्ता नहीं करनी चाहिए. उनका कहना है कि भारत के लिए यह केवल व्यापार नहीं  बल्कि उसकी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता का मामला है.'  

 FAQ 

डेविड गोल्डविन ने भारत के समर्थन में क्या कहा है?
डेविड गोल्डविन ने कहा है कि भारत की संप्रभुता के लिए एक्शन लेना बिल्कुल जायज है और अमेरिका को भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए व्यापार वार्ता को संतुलित रूप में आगे बढ़ाना चाहिए.  

डेविड गोल्डविन ने व्यापार वार्ता के लिए क्या सुझाव दिया है?
डेविड ने कहा है कि व्यापार पर एक गंभीर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन यह अमेरिका के भारत के साथ मौजूदा और संभावित रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में होनी चाहिए.  

डेविड गोल्डविन ने टैरिफ के बारे में क्या कहा है?
डेविड ने कहा है कि भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ और 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क कूटनीतिक रूप से अप्रभावी और अस्थायी है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;