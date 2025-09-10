'नई दिल्ली का एक्शन लेना बिल्कुल सही...,' भारत पर भारी टैरिफ लगाकर गलती कर रहे ट्रंप? इस अमेरिकी एक्सपर्ट ने चेताया

America News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जो अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है. इसके बाद से ही भारत-अमेरिका के संबंधों में थोड़ी कड़वाहट देखी गई है. वहीं अब अमेरिका के पूर्व ऊर्जा अधिकारी और मुख्य जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डेविड गोल्डविन ने इस पूरे मामले भारत को समर्थन दिया है. उन्होंने ट्रंप के भारी टैरिफ पर भारत के कड़े रूख का समर्थन दिया है.

भारत को दिया समर्थन

डेविड गोल्डविन का कहना है कि नई दिल्ली के पास अपनी संप्रभुता के लिए एक्शन लेना बिल्कुल जायज है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए व्यापार वार्ता को संतुलित रूप में आगे बढ़ाना चाहिए. साथ ही उनका मानना है कि अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत के साथ व्यापारिक वार्ता केवल लेन-देन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे रणनीतिक साझेदारी के व्यापक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए. उन्होंने इस पूरे मामले में मोदी की प्रतिक्रिया को तनाव कम करने में बेहद सहायक बताया.

व्यापार पर हो गंभीर बातचीत

डेविड ने कहा,' अब वास्तव में यही होना चाहिए. व्यापार पर एक गंभीर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन यह अमेरिका के भारत के साथ मौजूदा और संभावित रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में होनी चाहिए. यहां बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे. भारत अपनी संप्रभुता का प्रयोग जारी रखते हुए व्यापार जैसे मुद्दों पर गंभीरता से बातचीत करने के लिए सही है, जहां गंभीर बातचीत की आवश्यकता है.'

टैरिफ को बताया अप्रभावी

डेविड ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ और 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को कूटनीतिक रूप से अप्रभावी और अस्थायी बताया. उन्होंने कहा कि भारत जैसे अपनी संप्रभुता को महत्व देने वाले देश पर दबाव बनाना सही रणनीति नहीं है. उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका को भारत या यूरोपीय संघ जैसे सहयोगियों पर नहीं बल्कि सीधा रूस पर दबाव बनाना चाहिए. उन्होंने कहा,'अगर अमेरिका और यूरोप वास्तव में रूस के तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगाते, तो यह एक प्रभावी हथियार हो सकता था.' उन्होंने यह भी कहा कि भारत को दबाव में आकर व्यापार वार्ता नहीं करनी चाहिए. उनका कहना है कि भारत के लिए यह केवल व्यापार नहीं बल्कि उसकी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता का मामला है.'

FAQ

डेविड गोल्डविन ने भारत के समर्थन में क्या कहा है?

डेविड गोल्डविन ने कहा है कि भारत की संप्रभुता के लिए एक्शन लेना बिल्कुल जायज है और अमेरिका को भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए व्यापार वार्ता को संतुलित रूप में आगे बढ़ाना चाहिए.

डेविड गोल्डविन ने व्यापार वार्ता के लिए क्या सुझाव दिया है?

डेविड ने कहा है कि व्यापार पर एक गंभीर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन यह अमेरिका के भारत के साथ मौजूदा और संभावित रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में होनी चाहिए.

डेविड गोल्डविन ने टैरिफ के बारे में क्या कहा है?

डेविड ने कहा है कि भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ और 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क कूटनीतिक रूप से अप्रभावी और अस्थायी है.