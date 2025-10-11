शटडाउन के 10वें दिन व्हाइट हाउस ने शुरू की फेडरल कर्मचारियों की छटनी, 4000 लोगों की नौकरी पर खतरा

Firings of federal workers begin in US: व्हाइट हाउस के बजट ऑफिस ने शुक्रवार 10 अक्टूबर को कहा कि फेडरल कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू हो गई है. ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से डेमोक्रेटिक सांसदों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है क्योंकि सरकारी शटडाउन 10वें दिन भी जारी है. मैनेजमेंट एंड बजट ऑफिस (Office of Management and Budget) के डायरेक्टर रस वॉट (Russ Vought) ने सोशल मीडिया साइट X पर कहा कि "आरआईएफ शुरू हो गए हैं", जो फेडरल सरकार के साइज को कम करने के मकसद से कर्मचारियों की संख्या में कमी की योजनाओं को लेकर था.

The RIFs have begun. Add Zee News as a Preferred Source — Russ Vought (@russvought) October 10, 2025

4000+ कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा

एक अदालती दस्तावेज में, बजट ऑफिस ने कहा कि 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा, हालांकि उसने ये भी कहा कि फंडिंग सिचुएशन "अस्थिर और तेजी से इवॉल्व हो रही है." छंटनी का सबसे ज्यादा असर ट्रेजरी डिपार्टमेंट पर पड़ेगा, जहां 1,400 से ज्यादा कर्मचारी कम हो जाएँगे, और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग में 1,100 से ज्यादा कर्मचारी कम हो जाएँगे. शिक्षा विभाग और आवास एवं शहरी विकास विभाग, हर में 400 से ज्यादा कर्मचारी कम हो जाएंगे. कॉमर्स, एनर्जी, होमलैंड सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, सैकड़ों और कर्मचारियों की छंटनी करने वाले थे. ये क्लियर नहीं था कि कौन से खास प्रोग्राम अफेक्ट होंगे.



कई कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जाएंगे

ट्रंप के बजट ऑफिस का ये आक्रामक कदम सरकारी शटडाउन के दौरान आमतौर पर होने वाले कदमों से कहीं आगे जाता है और व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच पहले से ही राजनीतिक रूप से टॉक्सिक रिश्तों को और बढ़ा देता है. शटडाउन खत्म करने के लिए बातचीत तकरीबन न के बराबर है. आमतौर पर, संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है, लेकिन शटडाउन खत्म होने के बाद उन्हें पारंपरिक रूप से बकाया वेतन के साथ नौकरी पर बहाल कर दिया जाता है. अधिकारियों ने कहा है कि शटडाउन के दौरान लगभग 7,50,000 कर्मचारियों की छुट्टी पर भेजने की उम्मीद है.

डोनाल्ड के बयान ने कर्मचारियों को डराया

डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन प्रशासन के इन कदमों की आलोचना कर रहे हैं. शुक्रवार रात ओवल ऑफिस में पत्रकारों को दिए गए अपने बयान में, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कई लोगों की नौकरी चली जाएगी, और ये छंटनी डेमोक्रेट-ऑरिएंटेड एरिया पर फोकस्ड होगी, हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि इसका क्या मतलब है. उन्होंने कहा. "ये बहुत होगा, और हम अगले कुछ दिनों में नंबर्स का ऐलान करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग होंगे.

ट्रंप ने कहा कि, आगे बढ़ते हुए, "हम एक फैसला लेंगे, क्या हम बहुत कुछ चाहते हैं? और मुझे आपको बताना होगा, उनमें से बहुत से डेमोक्रेट-ओरिएंटेड हैं." उन्होंने फेडरल कर्मचारियों के बारे में कहा, "ये वे लोग हैं जिन्हें डेमोक्रेट चाहते थे, जो कई मामलों में, उपयुक्त नहीं थे," और आखिर में उन्होंने कहा, "उनमें से कई को निकाल दिया जाएगा."

ट्रंप सरकार के कदम की निंदा

फिर भी, कुछ बड़े रिपब्लिकन्स प्रशासन के कामों की कड़ी आलोचना कर रहे थे. पावरफुल सीनेट विनियोग समिति (Senate Appropriations Committee) की अध्यक्ष मेन की सीनेटर सुसान कॉलिन्स (Susan Collins)ने कहा, जिन्होंने फेडरल के लिए सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर (Chuck Schumer) को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा, "मैं ओएमबी डारेक्टर रस वॉट के उन फेडरल कर्मचारियों को स्थायी रूप से नौकरी से निकालने की कोशिशों का कड़ा विरोध करता हूं, जिन्हें पूरी तरह से बेवजह का सरकारी शटडाउन के कारण छुट्टी पर भेज दिया गया है."

(इनपुट-एपी)