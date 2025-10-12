Advertisement
US सेना को कौन बंधक बना रहा? भड़के ट्रंप बोले- सैनिकों को टाइम पर मिले सैलरी वरना...

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, 'चक शूमर ने हाल ही में अपने 'कट्टरपंथी वामपंथी' बंद के दौरान कहा था हर दिन बेहतर होता जा रहा है. मैं इससे असहमत हूं! अगर कुछ नहीं किया गया, तो चक शूमर जैसे नेताओं और डेमोक्रेट्स की वजह से, हमारे जांबाज सैनिकों को 15 अक्टूबर को उनकी सैलरी नहीं मिलेगी.

Oct 12, 2025, 04:08 AM IST
US सेना को कौन बंधक बना रहा? भड़के ट्रंप बोले- सैनिकों को टाइम पर मिले सैलरी वरना...

US Shutdown news: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को निर्देश दिया है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि सरकारी शटडाउन के बावजूद अमेरिकी सैनिकों का वेतन 15 अक्टूबर को समय पर मिल जाए. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कहा, 'वह कमांडर-इन-चीफ के रूप में अपने अधिकार का उपयोग रक्षा सचिव को निर्देश देने के लिए कर रहे हैं. अमेरिकी सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर की हालिया टिप्पणी 'हर दिन बेहतर होता जा रहा है' वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए ट्रंप ने 1 अक्टूबर से शुरू हुए शटडाउन को कट्टरपंथी वामपंथी शटडाउन करार दिया.

सेना और देश की सुरक्षा को बंधक बना रहे डेमोक्रेट्स

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, 'चक शूमर ने हाल ही में अपने 'कट्टरपंथी वामपंथी' बंद के दौरान कहा था हर दिन बेहतर होता जा रहा है. मैं इससे असहमत हूं! अगर कुछ नहीं किया गया, तो चक शूमर जैसे नेताओं और डेमोक्रेट्स की वजह से, हमारे बहादुर सैनिकों को 15 अक्टूबर को उनकी सैलरी नहीं मिलेगी. इसीलिए मैं कमांडर-इन-चीफ के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को निर्देश देता हूं वे 15 अक्टूबर को हमारे सैनिकों को वेतन दिलाने के लिए सभी संभव उपाय करें.' शटडाउन के लिए शूमर को दोषी ठहराते हुए ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर देश की सेना और राष्ट्र की सुरक्षा को बंधक बनाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया. 

तैयारी रखें: ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा कि देश की सेनाओं के कमांडर इन चीफ के तौर पर, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हेगसेथ को उपलब्ध धनराशि आवंटित करने का निर्देश दे रहे हैं ताकि सैन्य कर्मियों को समय पर वेतन मिल सके. ट्रंप ने कहा, 'हमने इसके लिए फंड का इंतजाम करते हुए पेपर वर्क कर लिया है. सेक्रेटरी हेगसेथ इसका इस्तेमाल हमारे सैनिकों को वेतन देने के लिए करेंगे. मैं डेमोक्रेट्स को अपनी खतरनाक सरकारी बंदी से सेना और हमारे देश की पूरी सुरक्षा को बंधक बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा. 

13 लाख सैनिकों के सामने सैलरी का संकट

ट्रंप ने डेमोक्रेट्स से फौरन शटडाउन खत्म कराने की अपील करते हुए कहा, 'आप शटडाउन को खत्म कीजिए उसके बाद हम स्वास्थ्य सेवा और कई अन्य चीजों को संबोधित करने के लिए मिलकर काम कर सकते . इससे पहले 3 अक्टूबर को, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि सैन्य परिवारों ने डेमोक्रेट्स के शटडाउन के चलते पैदा हुई वित्तीय चिंताओं के मद्देनजर फूड सिक्योरिटी सहायता की मांग शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- तालिबान से लड़ाई में PAK फौज के 5 सैनिकों की मौत, कई पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान सेना का कब्जा 

लैविट ने कहा था कि अमेरिकी सेना, नौसेना, वायु सेना, मरीन कॉर्प्स, तटरक्षक बल और अंतरिक्ष बल के 13 पुरुष और महिला सैनिकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है. हम कुछ इंतजाम कर रहे हैं. क्योंकि हम डेमोक्रेट्स सरकार द्वारा थोपे गए शटडाउन पर बढ़ते जा रहे हैं.

