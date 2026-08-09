/US H-1B Visa Update: नौकरी छूटते ही छोड़ना पड़ेगा अमेरिका? H-1B वीजा होल्डर्स के लिए ट्रंप प्रशासन का नया दांव, जानिए पूरा सच

US H1B Visa 60 Day Grace Period: अमेरिका में काम कर रहे लाखों विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है. अमेरिकी सरकार नौकरी गंवाने वाले विदेशी वर्कर्स को मिलने वाले 60 दिनों के ग्रेस पीरियड को खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है.
वर्तमान नियमों के तहत, यदि किसी H-1B या अन्य योग्य वीजा होल्डर की नौकरी अचानक चली जाती है, तो उसे नया एम्प्लॉयर ढूंढने या देश में रहने के लिए 60 दिनों का समय मिलता है. हालांकि, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) का नया प्रस्ताव इस ग्रेस पीरियड को पूरी तरह खत्म या बेहद सीमित कर सकता है.
यह प्रावधान साल 2017 में अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों के तहत लागू किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य अचानक नौकरी गंवाने वाले गैर-अप्रवासी विदेशी कर्मचारियों को मानवीय आधार पर राहत और सुरक्षा प्रदान करना था. मौजूदा नियम के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी उसके वीजा अवधि खत्म होने से पहले छूट जाती है, तो वह लगातार 60 दिनों तक या अपने वीजा की शेष अवधि तक (जो भी कम हो) कानूनी रूप से अमेरिका में रह सकता है. इस समय सीमा के दौरान कर्मचारी-
1. नया स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर खोज सकता है.
2. अपना वीजा स्टेटस (जैसे B-1/B-2 या अन्य) बदल सकता है.
3. कानूनी रूप से देश छोड़ने की तैयारी कर सकता है.
4. अमेरिकी कंपनियों को भी देश में पहले से मौजूद हुनरमंद विदेशी कर्मचारियों को तुरंत हायर करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.
DHS द्वारा तैयार किया गया यह नया प्रस्ताव फिलहाल व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) में समीक्षा के अधीन है. यदि यह प्रस्ताव फाइनल हो जाता है, तो नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों (और उनके डिपेंडेंट्स) से 60 दिन का यह सुरक्षा चक्र छीन लिया जाएगा. नौकरी समाप्त होते ही कर्मचारियों को तुरंत नया विकल्प तलाशना होगा या अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है. हालांकि, अभी इस प्रस्ताव के विस्तृत नियम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और यह अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है.
यह नियम कई कैटेगरी के नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स और उनके परिजनों को प्रभावित करेगा-
1. H-1B (स्पेशल्टी ऑक्यूपेशन - टेक व अन्य एक्सपर्ट्स)
2. L-1 (इंट्राकंपनी ट्रांसफरी)
3. O-1 (असाधारण क्षमता वाले व्यक्ति)
4. E-1/E-2/E-3 (ट्रीटी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल्स)
5. TN (कनाडा और मेक्सिको के प्रोफेशनल)
यह प्रस्तावित बदलाव भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है. USCIS के वित्त वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, मंजूर की गई कुल H-1B अर्जियों में से लगभग 71% लाभार्थी भारत में जन्मे नागरिक थे टेक और कॉरपोरेट सेक्टर में हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर छंटनी (Layoffs) देखी गई है. 60-दिन का समय खत्म होने से भारतीय कर्मचारियों पर तुरंत नई नौकरी पाने या रातों-रात भारत लौटने का भारी मानसिक और आर्थिक दबाव बनेगा. जो परिवार वर्षों से अमेरिका में बसे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई और होम लोन जैसे वित्तीय फैसले अचानक संकट में पड़ जाएंगे.
बिल्कुल नहीं.... फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि:
1. प्रस्ताव अंतिम नहीं है: यह ड्राफ्ट अभी समीक्षा के चरण में .
2. सार्वजनिक प्रक्रिया बाकी है: किसी भी नियम को लागू करने से पहले DHS को इसे पब्लिक कमेंट्स के लिए जारी करना होगा, जिसमें बदलाव, देरी या इसे वापस भी लिया जा सकता है.
3. मौजूदा नियम लागू रहेंगे: जब तक नया नियम आधिकारिक तौर पर नोटिफाई और लागू नहीं होता, तब तक 60-दिन का ग्रेस पीरियड पूरी तरह से वैध और प्रभावी है.