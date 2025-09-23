H-1B वीजा को लेकर बड़ा दबाव, डोनाल्ड ट्रंप फैसले पर ले सकते हैं यूटर्न? इन भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलेगी छूट!

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने पहले ट्रेड टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान किया उसके बाद पिछले कुछ दिनों से H-1बी वीजा फीस को बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने का ऐलान कर दिया. ट्रंप के इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स प्रभावित हुए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा भारतीय अप्रवासी काम करते हैं. ट्रंप के इस ऐलान के बाद ग्लोबल आईटी कंपनियों में अफरा-तफरी मच गई है. वहीं कुछ ऐसे भी इंडियन प्रोफेशनल्स हैं जिनको ट्रंप के H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस के ऐलान के बावजूद छूट मिल सकती है.

H-1B वीजा पर मचे घमासान के बीच व्हाइट हाउस ने इस बात का संकेत दिया है कि राष्ट्रपति के नए प्रोक्लेमेशन (घोषणा पत्र) में विशेष श्रेणी की छूट का प्रावधान रखा गया है. इस श्रेणी में डॉक्टर और मेडिकल रेजिडेंट्स शामिल हो सकते हैं. ब्लूमबर्ग न्यूज से बातचीत करते हुए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने बताया, ‘प्रोक्लेमेशन में संभावित छूट का प्रावधान है, जिसके दायरे में मेडिकल रेजिडेंट्स और डॉक्टर्स आते हैं.’ H-1B वीजा फीस को लेकर हाल ही में अमेरिकी मेडिकल संगठनों ने चिंता जताई थी.

H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर क्या बोले अप्रवासी डॉक्टर्स?

अमेरिका में रहने वाले बाहरी देशों से आए डॉक्टरों का कहना था कि H-1B वीजा पर इतनी भारी-भरकम फीस देना पड़ा तो विदेशी डॉक्टर अमेरिका आना बंद कर देंगे. अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर अमेरिका के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों पर पड़ेगा, जहां पहले से ही डॉक्टरों की भारी कमी है और मरीजों को इलाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

मेडिकल प्रोफेशनल्स को मिल सकती है H1B वीजा से छूट!

हालांकि, इस फैसले को लेकर अमेरिका के मेडिकल जगत में गहरी चिंता जताई जा रही है. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बॉबी मुक्कामला ने चेतावनी दी कि अमेरिकी सरकार का यह फैसला 'मरीजों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है.' उनका कहना है कि वीजा फीस में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में विदेशी डॉक्टरों का आना रुक सकता है. अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के कई हिस्सों खासतौर पर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में मेडिकल को लेकर काफी किल्लत झेलन पड़ेगी. तो ऐसे में मेडिकल प्रोफेशनल्स को अमेरिका के H1B वीजा से छूट मिलने की संभावनाएं दिखाईं दे रही हैं.

क्या है H-1B वीजा फीस बढ़ाने का मकसद?

ट्रंप प्रशासन ने पिछले हफ्ते H-1B वीजा फीस में कई गुना बढ़ोतरी करने का ऐलान किया. इसके पीछे अमेरिकी सरकार का तर्क है कि अब यह वीजा केवल उन्हीं विदेशी प्रोफेशनल्स को मिलेगा जिनके पास असाधारण स्किल हैं. इस कदम का मकसद कंपनियों को सस्ते विदेशी कर्मचारियों की भर्ती से रोकना है, ताकि अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां सुरक्षित रहें.अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने इसे जरूरी सुधार बताते हुए कहा कि पुरानी वीजा पॉलिसी से औसत से कम वेतन पाने वाले विदेशी कर्मचारी अमेरिका में बस जाते थे और अंततः सरकारी मदद पर निर्भर हो जाते थे.

