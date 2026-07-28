/अमेरिका ने ईरान पर रोके हमले, ट्रंप बोले- ईरान की अपील पर लिया फैसला, बात नहीं बनने पर दोबारा बमबारी की चेतावनी

वॉटरफोर्ड टाउनशिप जाते हुए एयर फोर्स वन में पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया है. उन्होंने इसे ईरान के लिए बड़ा राजनयिक अवसर बताया. ट्रंप ने संकेतों में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, 'उन्होंने हमसे बहुत शालीनता से कहा कि कृपया रुकिए. आइए मुलाकात करते हैं. अभी हम इसी मोड़ पर हैं. देखते हैं कि आगे क्या होता है. अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो हम फिर से उसी स्थिति पर लौट आएंगे.'