Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /अमेरिका ने ईरान पर रोके हमले, ट्रंप बोले- ईरान की अपील पर लिया फैसला, बात नहीं बनने पर दोबारा बमबारी की चेतावनी

अमेरिका ने ईरान पर रोके हमले, ट्रंप बोले- ईरान की अपील पर लिया फैसला, बात नहीं बनने पर दोबारा बमबारी की चेतावनी

Trump on US-Iran War: अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले फिलहाल रोक दिए हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह फैसला ईरान की अपील पर लिया गया है. वह अब बातचीत करके समझौता करना चाहता है. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर दोनों में कोई बात नहीं बनी तो वहां पर फिर से बमबारी शुरू कर दी जाएगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 28, 2026, 02:10 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:10 AM IST
अमेरिका ने ईरान पर रोके हमले, ट्रंप बोले- ईरान की अपील पर लिया फैसला, बात नहीं बनने पर दोबारा बमबारी की चेतावनी

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग की थी' राम कपूर के खुलासे ने मचाई सनसनी
Lock Upp 22 hrs ago
2
DNA2 hrs ago
3
Delhi Kanwar Yatra News2 hrs ago
4
Spider-Man Brand New Day2 hrs ago
5
cricket2 hrs ago