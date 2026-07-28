/अमेरिका ने ईरान पर रोके हमले, ट्रंप बोले- ईरान की अपील पर लिया फैसला, बात नहीं बनने पर दोबारा बमबारी की चेतावनी

Trump on US-Iran War Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि ईरान की ओर से मुलाकात का अनुरोध करने और सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील के बाद तेहरान के खिलाफ हमलों को रोक दिया है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोनों पक्ष नए युद्धविराम समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो हमले फिर से शुरू हो सकते हैं.
वॉटरफोर्ड टाउनशिप जाते हुए एयर फोर्स वन में पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया है. उन्होंने इसे ईरान के लिए बड़ा राजनयिक अवसर बताया. ट्रंप ने संकेतों में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, 'उन्होंने हमसे बहुत शालीनता से कहा कि कृपया रुकिए. आइए मुलाकात करते हैं. अभी हम इसी मोड़ पर हैं. देखते हैं कि आगे क्या होता है. अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो हम फिर से उसी स्थिति पर लौट आएंगे.'
ट्रंप की यह टिप्पणी ईरान पर पिछले 2 सप्ताह से जारी अमेरिकी हमलों के बाद आई है. इन हमलों के चलते ईरान में अहम इमारतें और बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं. अब हमले रोकने के बाद ट्रंप प्रशासन आगे के सैन्य विकल्पों का आकलन कर रहा है.
ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समय ईरान के साथ बातचीत में शामिल है. इसलिए तेहरान को बातचीत के जरिए मसला सुलझाने का मौका दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि प्रत्यक्ष रूप से और मध्यस्थों के जरिए बातचीत के दरवाजे फिर से खोल दिए गए हैं.
ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, 'हम अभी ईरान से बात कर रहे हैं. हमारी अच्छी बातचीत हो रही है.' उन्होंने यह भी कहा कि इन चर्चाओं के सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं. ट्रंप ने आगे कहा, 'अगर जंग में हमारा प्रदर्शन खराब होता, तो वे मुलाकात का अनुरोध नहीं करते. उनके मिलने की इच्छा का एकमात्र कारण यह है कि हम उन पर बहुत जोरदार हमला कर रहे हैं.'
ट्रंप के अनुसार, 'ईरान ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से और सीधे तौर पर एक बैठक का अनुरोध किया है और हम मिल रहे हैं. इससे संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों में बातचीत अभी जारी है.'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने सेना के पास घटते हथियार और मिसाइल इंटरसेप्टरों पर भी बात की. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास मिसाइल इंटरसेप्टर समेत पर्याप्त रक्षा संसाधन मौजूद हैं. इसके साथ ही इन हथियार भंडारों को और मजबूत करने के प्रयास जारी हैं.
उन्होंने जो बाइडेन के नेतृत्व वाले पिछले प्रशासन की ओर से यूक्रेन को हथियार भेजने के फैसले की आलोचना की. ट्रंप ने कहा, 'इसलिए हम इन हथियारों का उत्पादन फिर से बढ़ा रहे हैं. हमारे पास इनके अलावा भी बहुत कुछ है. हमारे पास मध्यम स्तर का भी बहुत सारा सामान है. मेरा मतलब है कि हम जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा.'
ट्रंप ने कहा कि पैट्रियट (Patriot) मिसाइलों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है और देश में इनकी कोई कमी नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे की कार्रवाई जारी चर्चाओं के नतीजों पर निर्भर करेगी. उन्होंने दोहराया कि यदि कूटनीति किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहती है, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर वापस लौट आएगा.
बताते चलें कि इससे पहले CNN ने रिपोर्ट दी थी कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने गोला-बारूद के घटते भंडार पर चिंता जाहिर की थी. उन्होंने आशंका जताई थी कि इस समस्या की वजह से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान प्रभावित हो सकता है.
एक्सियोस (Axios) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बमबारी रोकने की सिफारिश की थी. उन्होंने कहा कि यह अभियान अपनी प्रभावशीलता की सीमा तक पहुंच चुका है. ऐसे में इसे फिलहाल रोक दिया जाना चाहिए.
सूत्रों के मुताबिक, एडमिरल कूपर के साथ ही अमेरिका के कई सिविल और मिलिट्री थिंक टैंक ने भी अटैक रोकने की सिफारिश की. जिसके बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिलहाल हमलों को रोकने का आदेश जारी कर दिया.