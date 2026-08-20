/अमेरिका में हेट क्राइम घटे, फिर भी सिख और हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ी; FBI की रिपोर्ट के आंकड़े हैरान कर रहे

Hate crime in US: अमेरिका भले ही दुनियाभर में दावा करता हो कि उसने रंगभेद (ब्लैक vs वाइट) जैसी 'मानसिक महामारी' पर प्रभावी तरीके से काबू पाते हुए अप्रवासी लोगों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया है. लेकिन उसके ऐसे न जाने कितने दावे खोखले और झूठे हैं, जिनके सबूत अक्सर वहां बसे प्रवासी लोगों पर जानलेवा हमलों के रूप में सामने आते हैं. समाजशास्त्र की भाषा में इसे हेट क्राइम कहा जाता है. अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2025 में भले ही 'हेट क्राइम' नाम के वायरस का स्ट्रेन कमजोर तो हुआ है, लेकिन हिंदू और सिख समुदाय को अब भी सबसे ज्यादा शिकार बना रहा है.
2026 के अगस्त महीने तक मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, एफबीआई ने अमेरिका में कुल 5,741 हेट क्राइम यानी नफरत से प्रेरित घटनाएं और 6,792 मुकदमें दर्ज किए हैं. 2026 का पूरा विश्लेषण दिसंबर के बाद अगले साल 2027 की शुरुआत में होगा. लेकिन बीते दो सालों यानी 2024 और 2025 के आंकड़े क्या कहानी कहते हैं, ध्यान से पढ़िए.
FBI के मुताबिक साल 2024 की तुलना में 2025 में दर्ज हुए गए हेट क्राइम के कुल मामलों में कमी आई है, लेकिन सिखों और हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ी है. एंटी-सिख और एंटी-हिंदू माइंडसेट के चलते वहां भारतीय मूल के लोगों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है.
अमेरिका अमूनन अपने ऐसे आंकड़े क्षेत्रवार जारी करता है. इस तरह एशियाई देशों का डेटा एक साथ आता है, जब उस डेटा को एनालिसिस करते हैं तब पता चलता है कि भारतीयों खासकर (सिख और हिंदू समुदाय) को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है. चीन के लोगों को भी ऐसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसमें शारीरिक हिंसा के साथ मानसिक उत्पीड़न किया जाता है.
2024 में 11,679 हेट क्राइम केस सामने आए थे, लेकिन 2025 में 10,881 हेट क्राइम दर्ज हुए. अमेरिका में 2025 में कुल हेट क्राइम की घटनाएं करीब 7 फीसदी कम हुई हैं, लेकिन सिखों और हिंदुओं के खिलाफ नफरत से जुड़े मामलों में इजाफा हुआ है.
2025 में धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हेट क्राइम के 2,703 अपराध दर्ज किए, जिनमें एक ही तरह का धार्मिक पूर्वाग्रह शामिल था. इनमें 7 फीसदी मामले सिख विरोधी पूर्वाग्रह से जुड़े थे. यानी करीब 190 आपराधिक वारदातें सिखों को निशाना बनाकर हुईं. इसी तरह से हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह से जुड़े मामलों का प्रतिशत 1.2 फीसदी रहा.
2024 में धार्मिक पूर्वाग्रह से जुड़े ऐसे 3,096 अपराध दर्ज किए गए थे. इनमें सिख विरोधी पूर्वाग्रह वाले केस 4.9 फीसदी यानी करीब 152 और हिंदू विरोधी केस 0.8 फीसदी यानी लगभग 25 केस सामने आए थे.
FBI के डेटा से ये भी पता चला कि धार्मिक पूर्वाग्रह से जुड़े मामलों में सिखों और हिंदुओं के खिलाफ हुए अपराधों में क्रमशः 24.34 फीसदी और 28 फीसदी का इजाफा हुआ है.
एशियन अमेरिकंस एडवांसिंग जस्टिस (AAJC) की स्टडी के मुताबिक, हेट क्राइम के ये मामले 2020 से पहले के औसत से अब भी दोगुने से ज्यादा हैं.
एफबीआई के आंकड़ों में केवल रिपोर्ट किए गए हेट क्राइम शामिल होते हैं. इसके अलावा, पुलिस समेत अन्य कानूनी एजेंसियों के लिए इस डेटा संग्रह में शामिल होना स्वैच्छिक है. यानी अगर अलग-अलग एजेंसियां अपना डेटा एफबीआई को मेल न करें, तो उन पर कोई दोष नहीं लगेगा. आरोप ये भी हैं कि अक्सर पुलिस ऐसे मामलों को दर्ज करने में हीलाहवाली करती है. इस तरह हेट क्राइम का असली डेटा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है.
एफबीआई के डेटा में ‘इंडियन अमेरिकन’ के लिए अलग से कोई कैटेगिरी नहीं है. भारतीय मूल के किसी व्यक्ति के खिलाफ हुए अपराध को मामले में बताए गए पूर्वाग्रह के आधार पर धर्म, नस्ल, जातीयता या वंश से जुड़ी श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है.
एशियन अमेरिकंस एडवांसिंग जस्टिस के एलालिसिस से ये साफ होता है कि एफबीआई द्वारा दर्ज मामलों में सिख विरोधी और हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह के मामले अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं.