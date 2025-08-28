भारत पर टैरिफ को लेकर अपने ही घर में घिर गए ट्रंप, अमेरिकी संसदीय कमेटी ने पूछे तीखे सवाल कहा-'यूक्रेन सिर्फ बहाना...'

अमेरिकी विदेश नीति को दिशा देने वाली प्रभावशाली हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर कड़ी नाराजगी जताई है. कमेटी ने विशेष रूप से भारत पर लगाए गए टैरिफ को निशाने पर लिया है और इसे आने वाले दिनों में अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक बताया है. कमेटी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ थोपना न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इसका खामियाजा अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यापारियों को भी भुगतना पड़ रहा है.

कमेटी के जारी किए गए बयान में कहा गया, "भारत जैसे लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार को टैरिफ के जरिए निशाना बनाना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे अमेरिका-भारत संबंधों की नींव कमजोर हो रही है." कमेटी के सदस्यों ने यह भी कहा कि वैश्विक नेतृत्व का दावा करने वाला अमेरिका अगर अपने सहयोगियों के साथ भी टकराव का रवैया अपनाता है, तो इससे उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लग सकता है. कई विश्लेषकों ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना कर उन्हें चेतावनी भी दी है. ऐसे कदमों से अगर भारत ने चीन को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर लिया तो अमेरिकी विदेशनीति दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए प्रतिकूल हो जाएगी.

भारत पर टैरिफ लगाने पर अपने ही घर में घिरे ट्रंप

अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, जो कि भारतीय संसद की संसदीय समितियों की तरह कार्य करती है, ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर सख्त आपत्ति जताई है. विशेष रूप से भारत पर भारी टैरिफ लगाने के फैसले को लेकर कमेटी ने तीखी आलोचना की है. यह समिति अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक स्थायी संस्था है, जो अमेरिका की विदेश नीति से जुड़े विधेयकों, समझौतों और जांचों की निगरानी करती है. इसी भूमिका के तहत कमेटी ने ट्रंप प्रशासन की उन नीतियों को कठघरे में खड़ा किया है, जो भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः इस देश को हथियाने के लिए अमेरिका खेल रहा 'डर्टी गेम', रूस से भी कनेक्शन

टैरिफ से बढ़ा भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव

कमेटी के अनुसार, भारत पर टैरिफ थोपने से न केवल अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव बढ़ रहा है, बल्कि इससे अमेरिकी उद्योगों और उपभोक्ताओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, "ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत है, टैरिफ जैसी आक्रामक नीतियां संबंधों को पीछे ले जा सकती हैं."

कमेटी में रिपब्लिकन पार्टी के 27 तो विपक्ष के 25 सदस्य फिर भी घिरे ट्रंप

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की भारत को लेकर अपनाई गई टैरिफ नीति पर तीखी आलोचना में सबसे खास बात यह है कि इस समिति में बहुमत ट्रंप की ही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का है, जिससे इस आलोचना को और भी अहम माना जा रहा है. फिलहाल इस समिति में कुल 52 सदस्य हैं, जिनमें 27 रिपब्लिकन और 25 डेमोक्रेटिक सदस्य शामिल हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत के कारण इस समिति की अध्यक्षता भी रिपब्लिकन नेता ब्रायन मास्ट के पास है. वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से ग्रेगरी मीक्स अल्पमत पक्ष के रैंकिंग मेंबर हैं.राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी राष्ट्रपति की अपनी ही पार्टी की बहुमत वाली समिति उस पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए, तो यह केवल असहमति नहीं बल्कि आंतरिक असंतोष का संकेत होता है. इस घटनाक्रम से साबित होता है कि ट्रंप की विदेश नीति भारत को लेकर अब केवल विपक्ष का मुद्दा ही नहीं रह गया बल्कि ये उनके अपने सियासी तंबू के भीतर भी बहस का विषय बन चुकी है.

भारत में 27 अगस्त से लागू हो गया 50% टैरिफ

27 अगस्त से भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया है. इस टैरिफ का आधा हिस्सा, यानी 25 प्रतिशत, खासतौर पर भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल आयात करने के लिए लगाया गया है.अमेरिका का तर्क है कि भारत की रूस से तेल खरीदारी से रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है. इस कारण से अमेरिका ने यह कठोर आर्थिक कदम उठाया है ताकि रूस पर अधिक दबाव डाला जा सके. हालांकि भारत ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने का पूरा अधिकार है. भारत ने यह भी रेखांकित किया कि रूस के साथ व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप, चीन और यहां तक कि अमेरिका का भी रूस से व्यापार लगातार जारी है. इस मसले ने अमेरिका-भारत के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में नई चुनौती पैदा कर दी है. भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हुए यह स्पष्ट किया है कि वह इस दबाव के आगे नहीं झुकेगा.

यह भी पढ़ेंः जिस पर बाइडेन ने लुटाया बेशुमार प्यार, भारत के उस दुश्मन पर ट्रंप कसेंगे शिकंजा!