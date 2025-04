पहलगाम हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स की गंदी हरकत, ट्रंप सरकार ने खुद NYT को सरेआम बेइज्जत किया

NYT on Pahalgam Terror Attack: अमेरिकी सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अपने ही देश के मीडिया समूह न्यूयॉर्क टाइम्स को आईना दिखाया है. एनवाईटी ने पहलगाम हमले की खबर में आतंकवादी (Terrorist) की जगह उग्रवादी (Militant)शब्द इस्तेमाल किया था. ट्रंप सरकार ने एनवाईटी की हेडिंग को ठीक करते हुए उसमें मिलिटेंट शब्द को रेड लाइन से क्रॉस करते हुए उसके नीचे टेररिस्ट लिखा.

ट्रंप सरकार ने दो टूक कहा, यह एक आतंकी हमला था और ये एकदम क्लियर है. लेकिन भारत हो या इजरायल जब भी आतंक और आतंकवादी हमले की बात आती है तो एनवाईटी सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है. मिलिटेंट यानी उग्रवाद शब्द का इस्तेमाल कर एनवाईटी ने इसे एक आंतरिक अशांति का मामला बताने की कोशिश की. साथ ही पाकिस्तान के कारनामों पर पर्दा डालने का प्रयास किया.

Hey, @nytimes we fixed it for you. This was a TERRORIST ATTACK plain and simple.

Whether it’s India or Israel, when it comes to TERRORISM the NYT is removed from reality. pic.twitter.com/7PefEKMtdq

— House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) April 23, 2025