टैरिफ की लड़ाई में बड़ा पलटवार: अमेरिकी 'सदन' ने ट्रंप के 50% भारत टैरिफ को ‘अवैध’ कह दिया!

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रवैये के लिए दुनियाभर में फेमस हैं. ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. डोनाल्ट ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ थोपा है, इतना ही नहीं भारतीय चावल पर भी टैरिफ लगाने की बात उन्होंने कही है, जिसपर कई विशेषज्ञों ने ऐतराज जताया है. ट्रंप अपने टैरिफ की वजह से दुनिया भर में चर्चित रहते हैं. इसी बीच US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के तीन सदस्यों ने भारत पर ट्रंप के 50% टैरिफ खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है. उन्होंने ये भी बताया कि इससे रिश्ते खराब हो रहे हैं.

US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के तीन सदस्यों ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका मकसद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल इमरजेंसी की घोषणा को खत्म करना है, जिसमें भारत से इंपोर्ट पर 50 परसेंट तक टैरिफ लगाया गया था. उन्होंने इन उपायों को गैर-कानूनी और अमेरिकी वर्कर्स, कंज्यूमर्स और दोनों देशों के रिश्तों के लिए नुकसानदायक बताया.

रिप्रेजेंटेटिव्स डेबोरा रॉस, मार्क वीसी और राजा कृष्णमूर्ति की अगुवाई में पेश किया गया यह प्रस्ताव, ब्राजील पर इसी तरह के टैरिफ खत्म करने और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट की इमरजेंसी शक्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए दोनों पार्टियों के सीनेट के उपाय के बाद आया है. बता दें कि यह प्रस्ताव 27 अगस्त, 2025 को भारत पर लगाई गई एक्स्ट्रा 25 परसेंट सेकेंडरी ड्यूटी को हटाने की मांग करता है, जो पहले के आपसी टैरिफ के ऊपर है, जिसने मिलकर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत कई भारतीय मूल के प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी को 50 परसेंट तक बढ़ा दिया था.

वुमन रॉस ने ये भी कहा कि नॉर्थ कैरोलिना की इकॉनमी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एक वाइब्रेंट इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के ज़रिए भारत से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसपर भारतीय कंपनियों ने राज्य में एक बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जिससे लाइफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि नॉर्थ कैरोलिना के मैन्युफैक्चरर्स हर साल भारत को करोड़ों डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करते हैं.

वहीं वीसी ने कहा रि भारत एक जरूरी कल्चरल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. ये गैर-कानूनी टैरिफ नॉर्थ टेक्सस के आम लोगों पर एक टैक्स है जो पहले से ही बढ़ती लागतों से जूझ रहे हैं. इसके अलावा कृष्णमूर्ति ने कहा कि अमेरिकन हितों या सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने के बजाय, ये ड्यूटी सप्लाई चेन में रुकावट डालती हैं, अमेरिकन वर्कर्स को नुकसान पहुंचाती हैं, और कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट बढ़ाती हैं.

इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में, रॉस, वीसी और कृष्णमूर्ति ने कांग्रेसी रो खन्ना और कांग्रेस के 19 दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर प्रेसिडेंट से अपनी टैरिफ पॉलिसी को बदलने और इंडिया के साथ खराब बाइलेटरल रिश्तों को ठीक करने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि ट्रंप के भारत टैरिफ खत्म करना, कांग्रेस के डेमोक्रेट्स की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है ताकि वे ट्रेड पर कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार को वापस पा सकें और प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके अपनी गलत ट्रेड पॉलिसी को एकतरफा लागू करने से रोक सकें. बता दें कि ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. (ANI)