यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एपस्टीन की फाइल्स रिलीज करने वाला बिल पास, अब आगे क्या?

Jeffrey Epstein files: यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मंगलवार 18 नवंबर को एक बिपार्टीशन बिल पास किया, जिसके तहत अमेरिकी न्याय विभाग को, दोषी ठहराए गए यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े सभी केस फाइलें जारी करने की जरूरत है. ये विधेयक भारी समर्थन के साथ पारित हुआ और 427-1 मतों से जीता, जिसमें सिर्फ लुइसियाना (Louisiana) के रिपब्लिकन प्रतिनिधि क्ले हिगिंस (Clay Higgins) ने असहमति जताई.

अब सीनेट में जाएगा बिल

एपस्टीन फाइल्स बिल अब सीनेट में जाएगा. अगर वहां इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इसे आखिरी मंजूरी और कानूनी दस्तखत के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा. ये विधेयक, जिसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों सांसदों का समर्थन हासिल है, जनता के लिए फुल ट्रांसपेरेंसी और एपस्टीन के दुर्व्यवहार से बचे लोगों को इंसाफ देने की कोशिश करता है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी (Thomas Massie) और मार्जोरी टेलर ग्रीन (Marjorie Taylor Greene) ने आज कैपिटल हिल (Capitol Hill) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने सहयोगियों से बिल को सपोर्ट करने की गुजारिश की.

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने ब्रीफिंग के दौरान, एपस्टीन की तरफ से किए गए दुर्व्यवहार की कई पीड़ितों ने अपनी कहानियां शेयर कीं और फाइलों को रिलीज करने की जरूरत पर जोर दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के रिपब्लिकन सदस्यों से इसका सपोर्ट करने की गुजारिश की है. ट्रंप ने एक रेयर रिवर्सल करते हुए, कांग्रेस से इस विधेयक को पारित करने का सार्वजनिक रूप से कहा और वादा किया कि अगर ये बिल उनके पास पहुंचता है तो वे इस पर दस्तखत करके इसे कानून बना देंगे.

"पहले रिलीज करनी चाहिए थी फाइल"

हालांकि, डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि रॉबर्ट गार्सिया (Robert Garcia) ने फाइलों को पहले जारी न करने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की. गार्सिया ने बताया कि राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना, तुरंत दस्तावेज जारी करने का अधिकार है.गार्सिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं राष्ट्रपति को भी याद दिलाना चाहता हूं कि उनके पास आज फाइलें जारी करने का अधिकार है. उनके पास बिना वोटिंग के भी फाइलें जारी करने का अधिकार है."एपस्टीन मामले के लगातार सामने आने के साथ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतदान ऐसे समय में हुआ है जब देश का ध्यान ट्रांस्पेरेंसी की लड़ाई और ब्रॉडर पॉलिटिकल लैंडस्केप के बीच बंटा हुआ है.

(इनपुट-एएनआई)