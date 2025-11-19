Advertisement
trendingNow13009512
Hindi Newsदुनिया

यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एपस्टीन की फाइल्स रिलीज करने वाला बिल पास, अब आगे क्या?

जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइल को सामने लाने का एक रास्ता साफ हो गया है, अब इस बिल को लेगर अगली वोटिंग सीनेट में होगी. अब तक विधेयक को दोनों दलों का भरपूर समर्थन मिला है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 19, 2025, 02:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एपस्टीन की फाइल्स रिलीज करने वाला बिल पास, अब आगे क्या?

Jeffrey Epstein files: यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मंगलवार 18 नवंबर को एक बिपार्टीशन बिल पास किया, जिसके तहत अमेरिकी न्याय विभाग को, दोषी ठहराए गए यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े सभी केस फाइलें जारी करने की जरूरत है. ये विधेयक भारी समर्थन के साथ पारित हुआ और 427-1 मतों से जीता, जिसमें सिर्फ लुइसियाना (Louisiana) के रिपब्लिकन प्रतिनिधि क्ले हिगिंस (Clay Higgins) ने असहमति जताई.

अब सीनेट में जाएगा बिल
एपस्टीन फाइल्स बिल अब सीनेट में जाएगा. अगर वहां इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इसे आखिरी मंजूरी और कानूनी दस्तखत के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा. ये विधेयक, जिसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों सांसदों का समर्थन हासिल है, जनता के लिए फुल ट्रांसपेरेंसी और एपस्टीन के दुर्व्यवहार से बचे लोगों को इंसाफ देने की कोशिश करता है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी (Thomas Massie) और मार्जोरी टेलर ग्रीन (Marjorie Taylor Greene) ने आज कैपिटल हिल (Capitol Hill) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने सहयोगियों से बिल को सपोर्ट करने की गुजारिश की. 

ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने ब्रीफिंग के दौरान, एपस्टीन की तरफ से किए गए दुर्व्यवहार की कई पीड़ितों ने अपनी कहानियां शेयर कीं और फाइलों को रिलीज करने की जरूरत पर जोर दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के रिपब्लिकन सदस्यों से इसका सपोर्ट करने की गुजारिश की है. ट्रंप ने एक रेयर रिवर्सल करते हुए, कांग्रेस से इस विधेयक को पारित करने का सार्वजनिक रूप से कहा और वादा किया कि अगर ये बिल उनके पास पहुंचता है तो वे इस पर दस्तखत करके इसे कानून बना देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

"पहले रिलीज करनी चाहिए थी फाइल"
हालांकि, डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि रॉबर्ट गार्सिया (Robert Garcia) ने फाइलों को पहले जारी न करने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की. गार्सिया ने बताया कि राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना, तुरंत दस्तावेज जारी करने का अधिकार है.गार्सिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं राष्ट्रपति को भी याद दिलाना चाहता हूं कि उनके पास आज फाइलें जारी करने का अधिकार है. उनके पास बिना वोटिंग के भी फाइलें जारी करने का अधिकार है."एपस्टीन मामले के लगातार सामने आने के साथ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतदान ऐसे समय में हुआ है जब देश का ध्यान ट्रांस्पेरेंसी की लड़ाई और ब्रॉडर पॉलिटिकल लैंडस्केप के बीच बंटा हुआ है. 

(इनपुट-एएनआई)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Epstein filesDonald TrumpJeffrey Epstein files

Trending news

Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
putin india visit
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
West Bengal
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
DNA
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
DNA
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल
Guru Tegh Bahadur Sahib
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल
छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग
Global Warming
छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
jammu kashmir news
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
India E Passport 2025
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?