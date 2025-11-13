Advertisement
trendingNow12999631
Hindi Newsदुनिया

43 दिन के शटडाउन को खत्म करने की कवायद, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होगी वोटिंग

US Shutdown: अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे गवर्नमेंट शटडाउन को खत्म करने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग करने की कवायद शुरू हो गई है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 13, 2025, 04:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

43 दिन के शटडाउन को खत्म करने की कवायद, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होगी वोटिंग

Voting on US Government Shutdown: तकरीबन आठ हफ्ते बाद, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बुधवार 12 नवंबर 2025 को देश के अब तक के सबसे लंबे 43 दिनों तक चले सरकारी शटडाउन को खत्म करने के मकसद से एक बिल पर वोटिंग के लिए फिर से एक साथ आए. सीनेट ने सोमवार को ही इस विधेयक को पारित कर दिया था, और स्पीकर माइक जॉनसन (Mike Johnson) ने 30 जनवरी तक सरकार को रिओपनिंग के बारे में उम्मीद जताई, और इसे "बहुत बड़ी जीत" बताया.

क्यों शुरू हुआ था शटडाउन?
ये शटडाउन कांग्रेस की तरफ बजट पास न कर पाने के बाद शुरू हुआ, जिसके कारण फेडरल कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट उड़ने में देरी हुई और फूड एड प्रोग्राम सस्पेंड हो गए. नया समझौता 3 एनुअल स्पेंडिंग विधेयकों को फंड देता है और फेडरल कर्मचारियों के लिए बकाया वेतन और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सरकार के बाकी कामों को एक्सटेंड करता है. ये सांसदों और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए एडिशनल सिक्योरिटी फंडिंग भी प्रोवाइट करता है.

बिल के विरोध की क्या थी वजह?
हकीम जेफ्रीज (Hakeem Jeffries) के नेतृत्व में डेमोक्रेट्स ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि इसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत कर क्रेडिट (Affordable Care Act tax credits) के एर को शामिल नहीं किया गया है, उनका तर्क था कि ये अमेरिकियों की हेल्थ केयर तक पहुंच को कमजोर करता है. दिसंबर में सब्सिडी पर भविष्य में मतदान का वादा हासिल करने के बाद, सीनेट डेमोक्रेट्स ने अनिच्छा से इस विधेयक का समर्थन किया, हालांकि कई लोग रिपब्लिकन पार्टी के इस पर अमल करने को लेकर शक में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिल में क्या है प्रावधान?
ये बिल शटडाउन के दौरान की गई बर्खास्तगी को भी रद्द करता है और इसमें ऐसे विवादास्पद प्रावधान शामिल हैं जो सीनेटरों को अनधिकृत तलाशी के लिए फेडरल एजेंसियों पर मुकदमा चलाने की इजाजत देते हैं. दोनों पक्षों की आलोचना के बावजूद, सांसदों ने इस बात पर सहमति जताई कि स्थिरता बहाल करने और आगे आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए शटडाउन को खत्म करना जरूरी था.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

US shutdownusshutdown

Trending news

भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला