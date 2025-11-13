43 दिन के शटडाउन को खत्म करने की कवायद, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होगी वोटिंग

Voting on US Government Shutdown: तकरीबन आठ हफ्ते बाद, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बुधवार 12 नवंबर 2025 को देश के अब तक के सबसे लंबे 43 दिनों तक चले सरकारी शटडाउन को खत्म करने के मकसद से एक बिल पर वोटिंग के लिए फिर से एक साथ आए. सीनेट ने सोमवार को ही इस विधेयक को पारित कर दिया था, और स्पीकर माइक जॉनसन (Mike Johnson) ने 30 जनवरी तक सरकार को रिओपनिंग के बारे में उम्मीद जताई, और इसे "बहुत बड़ी जीत" बताया.

क्यों शुरू हुआ था शटडाउन?

ये शटडाउन कांग्रेस की तरफ बजट पास न कर पाने के बाद शुरू हुआ, जिसके कारण फेडरल कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट उड़ने में देरी हुई और फूड एड प्रोग्राम सस्पेंड हो गए. नया समझौता 3 एनुअल स्पेंडिंग विधेयकों को फंड देता है और फेडरल कर्मचारियों के लिए बकाया वेतन और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सरकार के बाकी कामों को एक्सटेंड करता है. ये सांसदों और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए एडिशनल सिक्योरिटी फंडिंग भी प्रोवाइट करता है.

बिल के विरोध की क्या थी वजह?

हकीम जेफ्रीज (Hakeem Jeffries) के नेतृत्व में डेमोक्रेट्स ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि इसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत कर क्रेडिट (Affordable Care Act tax credits) के एर को शामिल नहीं किया गया है, उनका तर्क था कि ये अमेरिकियों की हेल्थ केयर तक पहुंच को कमजोर करता है. दिसंबर में सब्सिडी पर भविष्य में मतदान का वादा हासिल करने के बाद, सीनेट डेमोक्रेट्स ने अनिच्छा से इस विधेयक का समर्थन किया, हालांकि कई लोग रिपब्लिकन पार्टी के इस पर अमल करने को लेकर शक में हैं.

बिल में क्या है प्रावधान?

ये बिल शटडाउन के दौरान की गई बर्खास्तगी को भी रद्द करता है और इसमें ऐसे विवादास्पद प्रावधान शामिल हैं जो सीनेटरों को अनधिकृत तलाशी के लिए फेडरल एजेंसियों पर मुकदमा चलाने की इजाजत देते हैं. दोनों पक्षों की आलोचना के बावजूद, सांसदों ने इस बात पर सहमति जताई कि स्थिरता बहाल करने और आगे आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए शटडाउन को खत्म करना जरूरी था.

(इनपुट-एपी)