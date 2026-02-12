ट्रंप का गुरूर चूर-चूर! दुनिया को टैरिफ के नाम पर डराने-धमकाने पर उनके ही सांसदों ने कर दी बगावत! विपक्ष के साथ मिलकर किया 'खेला'

US House votes For ending Canada tariffs: अमेरिका में सियासी तूफान मच गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जबसे दूसरी बार व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बनकर बैठे हैं. पूरी दुनिया में अपनी टैरिफ पॉलिसी से हाहाकार मचा दिया है. शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो ट्रंप की बात नहीं माना और उस पर टैरिफ दांव न चला हो. लेकिन इस बाद इनका ये टैरिफ दांव बहुत उल्टा पड़ गया है. खासकर कनाडा के मामले में. कनाडा पर टैरिफ लगाकर उन्होंने सोचा था कि पड़ोसी को घुटनों पर ला देंगे, फेंटानिल और बॉर्डर सिक्योरिटी के बहाने नेशनल इमरजेंसी घोषित भी कर दी है, लेकिन अब उनके ही रिपब्लिकन सांसदों ने बगावत कर दी है. बुधवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक रिजॉल्यूशन पास कर दिया, जो ट्रंप की उस इमरजेंसी को खत्म करके कनाडा टैरिफ हटा सकता है.

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पास कर दिया बिल

Al Jazeera की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है, जिसका मकसद ट्रंप द्वारा इमरजेंसी पावर के तहत लगाए गए कनाडा टैरिफ को खत्म करना है.

वोटिंग में क्या हुआ?

बुधवार को हुए मतदान में 219 सांसदों ने बिल के समर्थन में वोट दिया, जबकि 211 ने विरोध किया. चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया. रिपब्लिकन पार्टी के पास हाउस में बहुमत है, इसके बावजूद यह दरार साफ दिखाई दी. इसे ट्रंप की पकड़ कमजोर होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

ट्रंप की धमकी बेकार, सांसदों ने दिखाई हिम्मत

ट्रंप ने वोट से ठीक पहले सोशल मीडिया पर आग उगली थी. उन्होंने कहा कि जो भी रिपब्लिकन टैरिफ के खिलाफ जाएगा, उसे चुनाव में भारी नुकसान होगा प्राइमरी से लेकर मुख्य चुनाव तक. लेकिन ये धमकी फेल हो गई. छह रिपब्लिकन जिसमें डैन न्यूहाउस (वॉशिंगटन), केविन काइली (कैलिफोर्निया), डॉन बैकन (नेब्रास्का), जेफ हर्ड (कोलोराडो), ब्रायन फिट्जपैट्रिक (पेनसिल्वेनिया) और एक और ने ट्रंप को अनसुना कर दिया. सिर्फ एक डेमोक्रेट, जेरेड गोल्डन (मेन), ने ट्रंप का साथ दिया. बाकी डेमोक्रेट्स एकजुट रहे. ये दिखाता है कि ट्रंप का डर अब कम हो रहा है, और सांसद मतदाताओं की आवाज सुनने लगे हैं.

टैरिफ से अमेरिकी जेब पर बोझ, महंगाई का कोहराम

ट्रंप ने 2025 में कनाडा से आने वाले सामान पर 25-35% टैरिफ लगा दिए थे. लकड़ी, फर्नीचर, कार पार्ट्स, खाने-पीने की चीजें सब महंगी हो गईं. अमेरिकी परिवारों को हर साल औसतन 1700 डॉलर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है. छोटे बिजनेस, किसान और एक्सपोर्टर परेशान हैं क्योंकि कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगा दिए, अमेरिकी सामान वहां 21% कम बिक रहा है. डेमोक्रेट लीडर ग्रेगरी मीक्स, जिन्होंने ये रिजॉल्यूशन पेश किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम लोगों के जीने का खर्च कम करना है, न कि एक शख्स की वफादारी में कीमतें बढ़ाना. लोग अब टैरिफ से तंग आ चुके हैं, और ये गुस्सा मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन को भारी पड़ सकता है.

बिल का आगे क्या? सीनेट और वीटो का खेल

ये बिल अब सीनेट जाएगा. सीनेट ने पहले ही दो बार ऐसे रिजॉल्यूशन पास किए हैं. लेकिन ट्रंप इसे वीटो कर देंगे, ये तय है. वीटो तोड़ने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए, जो अभी नहीं दिख रहा. फिर भी ये वोट सिंबॉलिक नहीं है. ये ट्रंप की ताकत पर सवाल उठाता है. पार्टी में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है. अगर मिडटर्म में रिपब्लिकन हारे, तो ट्रंप की पॉलिसी पर और बड़ा हमला होगा. वैसे भी रिपोर्ट में बताया गया है कि Pew Research Center के एक सर्वे के अनुसार 60 प्रतिशत अमेरिकी ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फैसले से असहमत हैं. केवल 37 प्रतिशत लोग इसके समर्थन में हैं. यानी महंगाई और व्यापार नीति अब चुनावी मुद्दा बन चुकी है.