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Hindi Newsदुनियाईरान से वफादारी फिर भी US में ऐश! जनरल सुलेमानी की भतीजी लॉस एंजिल्स से गिरफ्तार, परिवार बोला- हमारा कोई सदस्य अमेरिका में नहीं

ईरान से वफादारी फिर भी US में ऐश! जनरल सुलेमानी की भतीजी लॉस एंजिल्स से गिरफ्तार, परिवार बोला- हमारा कोई सदस्य अमेरिका में नहीं

US-Iran War: अमेरिका में ICE ने हमीदेह सुलेमानी अफशर और उनकी बेटी को हिरासत में लेकर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की है, उन पर ईरानी शासन व अमेरिका-विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप है. अमेरिका इन दोनों महिलाओं को मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी का रिश्तेदार बता रहा है जबकि ईरान ने अमेरिका के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:37 AM IST
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Iran-US War
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Qasem Soleimani: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच एक नया विवाद सामने आया है, जिसमें ईरान के मारे गए सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के रिश्तेदारों की अमेरिका में गिरफ्तारी ने हलचल बढ़ा दी है. हालांकि, इस पूरे मामले में दावों और प्रतिदावों का सिलसिला जारी है, जिससे सच्चाई पर सवाल खड़े हो गए हैं. जानकारी के अनुसार, अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (ICE) ने लॉस एंजिल्स में रहने वाली हमीदेह सुलेमानी अफशर और उनकी बेटी को हिरासत में लिया है. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ये दोनों महिलाएं कई वर्षों से अमेरिका में रह रही थीं और आलीशान जीवनशैली जी रही थीं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये महिलाएं सुलेमानी की भतीजी और उनकी बेटी हैं.

अधिकारियों के अनुसार, इन पर आरोप है कि वे सार्वजनिक रूप से ईरानी शासन का समर्थन करती रही हैं और अमेरिका विरोधी गतिविधियों या हमलों का समर्थन करती थीं. यही कारण है कि उनकी कानूनी स्थिति को समाप्त करते हुए अब उन्हें निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

सुलेमानी परिवार कनेक्शन पर विवाद

जहां अमेरिकी पक्ष इन महिलाओं को कासिम सुलेमानी के परिवार से जुड़ा बता रहा है, वहीं ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. ईरानी मीडिया में सुलेमानी की बेटियों जैनब और नरगेस के हवाले से कहा गया है कि गिरफ्तार की गई महिलाएं उनके परिवार का हिस्सा नहीं हैं. उनका साफ कहना है कि आज तक सुलेमानी परिवार का कोई सदस्य अमेरिका में नहीं रहा. इस विरोधाभास ने पूरे मामले को और जटिल बना दिया है, क्योंकि दोनों देशों के दावे एक-दूसरे से बिल्कुल उलट हैं.

अमेरिकी सरकार का रुख

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे किसी भी विदेशी नागरिक को अपने यहां रहने की अनुमति नहीं देगा, जो अमेरिका विरोधी विचारधाराओं या आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता हो. रुबियो ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि संबंधित महिला ने अमेरिकियों पर हमलों का जश्न मनाया और अमेरिका को शैतान कहा. यह गिरफ्तारी कोई अकेली घटना नहीं है.

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ये भी पढ़ें: ईरान की मिसाइलें कैसे बनीं अमेरिकी जेट्स के लिए काल? PIR तकनीक ने बदला खेल; खुली रह गई ट्रंप की आंखें

अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ईरान से जुड़े कम से कम 4 लोगों के वीजा या ग्रीन कार्ड रद्द किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, ये सभी लोग अमेरिकी कानूनों के तहत स्थायी रूप से रहने के पात्र नहीं पाए गए. इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन से जुड़े कई राजनयिकों और कर्मचारियों के वीजा भी हाल के महीनों में रद्द किए जा चुके हैं. यह कदम अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ अपनाई जा रही सख्त नीति का संकेत माना जा रहा है.

2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में गई थी सुलेमानी की जान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में शुरू हुई ईरान के खिलाफ कड़ी नीति अब भी अमेरिकी रणनीति में दिखती है. सुलेमानी की 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद से दोनों देशों के रिश्ते और अधिक खराब हो गए थे. अब उनके रिश्तेदारों पर कार्रवाई उसी तनाव की निरंतरता के रूप में देखी जा रही है. इसी कड़ी में एक और नाम सामने आया है, फातिमेह अर्देशिर-लारीजानी, जो ईरान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारीजानी की बेटी हैं. अमेरिका ने उनका वीजा भी रद्द कर दिया है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वे इस समय कहां हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग ने उनके पति के वीजा पर भी कार्रवाई की पुष्टि की है.

ये भी पढ़ें: ईरान में अमेरिका का ‘डायरेक्ट एक्शन’ शुरू! कमांडो जमीन पर उतरे, क्रैश जेट के बाद हाई-वोल्टेज रेस्क्यू

इस पूरे मामले पर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूतावास ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, जिससे ऐसे मामलों में संवाद और अधिक जटिल हो जाता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ इमिग्रेशन या कानून का नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक टकराव का हिस्सा है. लॉस एंजिल्स में हुई इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास को उजागर कर दिया है. एक तरफ अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून का हवाला दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इन आरोपों को झूठा बता रहा है. सच्चाई जो भी हो, यह मामला आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव बढ़ा सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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