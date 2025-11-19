Advertisement
घुसपैठ को लेकर अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन, नॉर्थ कैरोलिना में 130 लोग गिरफ्तार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर सख्त रही है. इस बार उनके प्रशासन के फेडरल एजेंट्स ने नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा ऑपरेशन चलाकर 130 लोगों को अरेस्ट किया. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:20 AM IST
US Immigration Crackdown: नॉर्थ कैरोलिना में एक बड़ा अमेरिकी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन चलाया गया, जहां फेडरल एजेंट्स ने चार्लोट (Charlotte) में 130 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और अब वो राज्य की राजधानी रैले (Raleigh) के आसपास के इलाकों में भी अपना विस्तार कर रहे हैं. ये अभियान लॉस एंजिल्स (Los Angeles) और शिकागो (Chicago) में हाल ही में हुई कार्रवाई के बाद चलाया जा रहा है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेशनवाइड मास डिपोर्टेशन रणनीति का हिस्सा है, जो डेमोक्रेटिक-शासित शहरों को निशाना बनाती है.

नॉर्थ कैरोलिना ही क्यों?
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि उत्तरी कैरोलिना को "सैंक्चुअरी स्टाइल" की नीतियों के कारण निशाना बनाया जा रहा है, जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट और फेडल इमिग्रेशन एजेंट्स के बीच सहयोग को सीमित करती हैं. हालांकि ज्यादातर काउंटी जेलें पारंपरिक रूप से फेडरल अधिकारियों की सहायता करती थीं, लेकिन कुछ ने तब तक इसका विरोध किया जब तक कि पिछले साल एक राज्य कानून ने अनुपालन को अनिवार्य नहीं कर दिया. राजनीतिक गतिशीलता भी एक भूमिका निभाती है: चार्लोट और रैले के गवर्नर और मेयर डेमोक्रेट हैं, जिससे संघीय अधिकारियों के साथ तनाव पैदा हो रहा है.

चार्लोट में गिरफ़्तारियां
कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने चार्लोट में 130 से ज्यादा गिरफ़्तारियों की खबर दी है, लेकिन बहुत कम डिटेल्स जारी किए हैं. अधिकारियों का दावा है कि कुछ बंदियों का आपराधिक रिकॉर्ड है. चार्लोट क्राइम और इमिग्रेशन पर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहा है, खासकर इस साल की शुरुआत में एक यूक्रेनी शरणार्थी की हाई-प्रोफाइल हत्या के बाद, जिसे ट्रंप प्रशासन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की "अपराध के प्रति नरम" नीतियों से जोड़ा था, जबकि संदिग्ध शख्स अमेरिकी मूल का था.

रैले तक विस्तार
रैले के मेयर ने बॉर्डर पैट्रोल एजेंट्स (Border Patrol agents) के देखे जाने की पुष्टि की है, लेकिन उनका कहना है कि ऑपरेशन का दायरा और ड्यूरेशन अभी क्लियर नहीं है. रैले (Raleigh) में अपराध दर पिछले साल की तुलना में कम है.

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
रिपब्लिकन नेता इस अभियान का समर्थन करते हैं और इसे जन सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नर जोश स्टीन (Josh Stein) का तर्क है कि इससे डर फैल रहा है और एजेंट स्किन के रंग के आधार पर निवासियों की प्रोफाइल बना रहे हैं.

अब आगे क्या?
होमलैंड सिक्योरिटी (Homeland Security) 1 दिसंबर से न्यू ऑरलियंस (New Orleans) में 2 महीने की कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जबकि मेम्फिस (Memphis) में एक जज ने ट्रंप के क्राइम कंट्रोल की कोशिशों से जुड़ी नेशनल गार्ड (National Guard) की तैनाती को अस्थायी रूप से रोक दिया है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

immigration, North Carolina, Donald Trump

