कलम वाले हाथों में लगी हथकड़ी, स्कूल से लौटे 5 साल के मासूम को उठा ले गए एजेंट, रुला देगी ट्रंप की ये सख्ती

Donald Trump: अमेरिका की सत्ता दोबारा संभालने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप काफी सख्त हैं. उनकी सख्ती ये 5 साल के बच्चे पर भी देखी जा रही है. अमेरिका में 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 23, 2026, 08:21 AM IST
Immigration Raids: इसे कानून कहें या फिर मरती हुई मानवता, अमेरिका में अपने पिता के साथ स्कूल से घर लौट रहे एक 5 साल के बच्चे को इमिग्रेशन अधिकारियों ने घेर लिया और उसे डिटेंशन सेंटर भेज दिया. बच्चे के साथ उसके पिता को भेजा गया है. हाल के हफ्तों में इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया यह वह मिनियापोलिस इलाके का चौथा स्टूडेंट है. जानिए क्या है पूरा मामला. 

चलती कार से हिरासत में लिया
कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल्स की सुपरिटेंडेंट जेना स्टेनविक ने बुधवार को रिपोर्टर्स को बताया कि फेडरल एजेंट्स ने परिवार के ड्राइववे में चलती कार से लियाम कोनेजो रामोस को हिरासत में लिया. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उससे कहा कि वह अपने घर का दरवाजा खटखटाए ताकि पता चल सके कि अंदर और लोग तो नहीं हैं. असल में एक 5 साल के बच्चे को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया.

क्या बोले अधिकारी?
स्टेनविक ने रिपोर्टर्स को बताया कि पिता ने बच्चे की मां घर के अंदर थी, उनसे दरवाजा न खोलने के लिए कहा. स्टेनविक ने कहा कि यह परिवार साल 2024 में U.S. आया था. हालांकि होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की स्पोक्सपर्सन ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने एक बयान में कहा कि ICE ने किसी बच्चे को टारगेट नहीं किया. उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट बच्चे के पिता, एड्रियन अलेक्जेंडर कोनेजो एरियस को गिरफ्तार कर रहा था, वह इक्वाडोर से है और U.S. में गैर-कानूनी तरीके से है. उसने कहा कि वह अपने बच्चे को छोड़कर पैदल भाग गया.

क्या बोले वकील
मैकलॉघलिन ने आगे कहा कि बच्चे की सुरक्षा के लिए, हमारा एक ICE ऑफिसर बच्चे के साथ रहा, जबकि दूसरे ऑफिसर ने कोनेजो एरियस को पकड़ लिया. उन्होंने आगे कहा कि माता-पिता को यह चॉइस दी जाती है कि वे अपने बच्चों के साथ चले जाएं या उन्हें अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ रख दें. परिवार के वकील ने बताया कि उनका शरण (asylum) का मामला कोर्ट में चल रहा है और वो हर नियम का पालन कर रहे थे. इसके बावजूद 5 साल के एक मासूम बच्चे को अपराधी की तरह डिटेंशन सेंटर में डालना इंसानियत को तार-तार करने वाला कदम है.

पड़ोसी ने कही ये बात
बच्चे को हिरासत में लेने के लेकर परिवार के पास रहने वालीं कोलंबिया हाइट्स सिटी काउंसिल की एक मेंबर ने कहा कि उन्होंने सड़क के उस पार रहने वाले एक दूसरे पड़ोसी को एजेंट्स को यह कहते हुए देखा कि उनके पास माता-पिता की तरफ से लियाम की देखभाल करने के लिए ऑथराइज्ड पेपर्स हैं. हालांकि एजेंट्स ने उन्हें इग्नोर कर दिया. परिवार के वकील, मार्क प्रोकोश ने गुरुवार को कहा कि लियाम और उसके पिता को टेक्सास के डिले में एक इमिग्रेशन लॉकअप में ले जाया गया था.

