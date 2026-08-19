/ICC के खिलाफ US का कड़ा एक्शन, कोर्ट के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट पर लगा प्रतिबंध; विदेश मंत्री ने क्या बताया?

अमेरिका ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के प्रमुख और एक वरिष्ठ वकील को बैन कर दिया है. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ओर से इस बात की घोषणा की गई. नए फैसले के तहत आईसीसी के अध्यक्ष टोमोको अकाने और अदालत के वरिष्ठ ट्रायल वकील अब्दुलाये सेये पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
दावा किया जा रहा है कि यह कदम ट्रंप प्रशासन और आईसीसी के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अहम माना जा रहा है. दरअसल, अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से इन दोनों अधिकारियों पर उन देशों के अधिकारियों के खिलाफ आईसीसी की कार्रवाई में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है, जो कोर्ट के अधिकारक्षेत्र को मान्यता नहीं देते हैं.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा कि ये लोग आईसीसी की उन कोशिशों में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं, जिनमें उन अधिकारियों की जांच, गिरफ्तारी, हिरासत या उन पर मुकदमा चलाने की कार्रवाई की गई, जिनकी सरकारों ने आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मंजूरी नहीं दी है. वहीं, स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार, ये प्रतिबंध एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14203 की धारा 1(ए)(2)(ए) के तहत लगाए गए हैं. इस ऑर्डर का शीर्षक है "इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाना.
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, मार्को रूबियो की ओर से एक बयान में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन का रुख साफ रहा है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) एक भ्रष्ट और बुरी तरह से राजनीतिक रंग में रंगी हुई अंतरराष्ट्रीय अदालत है, जिसने दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है. हम देश की संप्रभुता पर इसके हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे.
ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों में जापानी जज और ICC की अध्यक्ष टोमोको अकाने एवं सेनेगल के वरिष्ठ ट्रायल वकील अब्दुलाये सेये का नाम शामिल है. बताया जाता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत इन लोगों की अमेरिका में मौजूद कोई संपत्ति फ्रीज भी की जा सकती है. इन प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था तक उनकी पहुंच भी प्रभावित होने की प्रबल संभावना है.
गौरतलब है कि इंटरनेशन क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना साल 2002 में युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवाता के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामलों की जांच और मुकदमें के लिए हुई थी. सबसे खास बात है कि अमेरिका खुद इस अदालत का सदस्य नहीं है. ये भी जानना चाहिए कि आईसीसी के नियम कुछ परिस्थितियों में गैर-सदस्य देशों के नागरिकों से जुड़े मामलों पर भी अधिकार क्षेत्र की अनुमति देते हैं. (इनपुट- आईएएनएस)