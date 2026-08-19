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ICC के खिलाफ US का कड़ा एक्शन, कोर्ट के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट पर लगा प्रतिबंध; विदेश मंत्री ने क्या बताया?

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा ऐलान किया और बताया कि अमेरिका ने आईसीसी के प्रमुख और एक वरिष्ठ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने नया हंगामा खड़ा कर दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 19, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:37 PM IST
ICC के खिलाफ US का कड़ा एक्शन, कोर्ट के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट पर लगा प्रतिबंध; विदेश मंत्री ने क्या बताया?
Image Credit: आईसीसी का सदस्य नहीं है अमेरिका. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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