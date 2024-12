Adani Group: पूरी तरह से अमेरिकी अतिक्रमण... अडानी समूह के खिलाफ US में केस पर बोले नॉर्वे के राजनयिक एरिक सोलहेम

Norway Diplomat Erik Solheim: अडानी समूह के अधिकारियों पर अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा अभियोग लगाना "पूर्णतः अमेरिकी अतिक्रमण" के अलावा और कुछ नहीं है. इसके समाप्त होने के बाद अडानी समूह और अधिक मजबूत होकर वापस आएगा. नॉर्वे के पूर्व जलवायु और पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने शनिवार को भारतीय कारोबारी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे केस पर यह चौंकाने वाला बयान दिया है.

'अमेरिकी कोर्ट के बजाय भारतीय न्यायिक प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए'

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ बातचीत में नॉर्वे के वरिष्ठ राजनयिक सोलहेम ने कहा कि अगर अमेरिका को अडानी समूह के बारे में कोई शिकायत है, तो उसे पहले भारत सरकार के पास जाना चाहिए, उनके संज्ञान में लाना चाहिए और उसके बाद इसे अमेरिकी कोर्ट के बजाय भारतीय न्यायिक प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार का अतिक्रमण हानिकारक भी है, क्योंकि अडानी समूह भारत के हरित परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है.

अडानी समूह के पास सौर तथा पवन ऊर्जा संयंत्र की बहुत बड़ी योजनाएं

सोलहेम ने आईएएनएस से कहा, "उनके पास सौर तथा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की बहुत बड़ी योजनाएं हैं और कई भारतीय राज्यों तथा विदेशों में हरित परियोजानओं में बड़े निवेश हैं. अडानी समूह ने ऊर्जा सुरक्षा पहलों के लिए अमेरिका में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा भी की है. अब इस प्रकार के अभियोगों से यह सब प्रभावित होगा." उन्होंने कहा कि अडानी समूह ने अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है. इसका लक्ष्य देश में 15,000 स्थानीय नौकरियां सृजित करना है.

