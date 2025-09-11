उल्टा पड़ गया ट्रंप का दांव, अमेरिका को झेलना पड़ रहा टैरिफ का दबाव, रॉकेट स्पीड में बढ़ी महंगाई

Trump tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर दूसरे देशों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हालांकि उनका ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है. टैरिफ दवाब की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है.
Donald Trump: सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया काफी ज्यादा बदल गया है. ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए, सबसे ज्यादा चर्चाओं में दूसरे देशों पर लगाई गई टैरिफ रहा, ट्रंप की टैरिफ ने दुनिया के कई देशों में भूचाल ला दिया. भारत पर ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ थोपा है. अब टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, टैरिफ के दबाव के बाद अमेरिका में गैस, होटल के कमरे सहित इन चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ दबाव की वजह से किराने का सामान और प्लेन का किराया, कपड़े और पुराने कपड़ों की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, इसे लेकर लेबर डिपार्टमेंट ने कहा कि कीमतें एक साल पहले की तुलना में 2.9 प्रतिशत बढ़ गई हैं, पिछले महीने ये 2.7 प्रतिशत थी और ये जनवरी के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी. ये भी बताया गया है खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर कोर कीमतों में 3.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.
अपडेट जारी है...