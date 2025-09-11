उल्टा पड़ गया ट्रंप का दांव, अमेरिका को झेलना पड़ रहा टैरिफ का दबाव, रॉकेट स्पीड में बढ़ी महंगाई
Advertisement
trendingNow12918284
Hindi Newsबिजनेस

उल्टा पड़ गया ट्रंप का दांव, अमेरिका को झेलना पड़ रहा टैरिफ का दबाव, रॉकेट स्पीड में बढ़ी महंगाई

Trump tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर दूसरे देशों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हालांकि उनका ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है. टैरिफ दवाब की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 11, 2025, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उल्टा पड़ गया ट्रंप का दांव, अमेरिका को झेलना पड़ रहा टैरिफ का दबाव, रॉकेट स्पीड में बढ़ी महंगाई

Donald Trump: सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया काफी ज्यादा बदल गया है. ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए, सबसे ज्यादा चर्चाओं में दूसरे देशों पर लगाई गई टैरिफ रहा, ट्रंप की टैरिफ ने दुनिया के कई देशों में भूचाल ला दिया. भारत पर ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ थोपा है. अब टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, टैरिफ के दबाव के बाद अमेरिका में गैस, होटल के कमरे सहित इन चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ दबाव की वजह से किराने का सामान और प्लेन का किराया, कपड़े और पुराने कपड़ों की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, इसे लेकर लेबर डिपार्टमेंट ने कहा कि कीमतें एक साल पहले की तुलना में 2.9 प्रतिशत बढ़ गई हैं, पिछले महीने ये 2.7 प्रतिशत थी और ये जनवरी के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी. ये भी बताया गया है खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर कोर कीमतों में 3.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.

अपडेट जारी है...

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Trump tariff

Trending news

'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
;