हिन्द महासागर में चल रहा था तेल का खेल... फिर अमेरिका ने अचानक मार दी भांजी, अब क्या करेंगे ट्रंप?

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन बेहद सटीक और सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया. बताया गया कि ‘वेरोनिका III’ ने अमेरिकी निगरानी से बचने के लिए Caribbean Sea से लेकर Indian Ocean तक लंबा समुद्री रास्ता तय किया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:07 PM IST
ईरानी तेल के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए अमेरिका ने समुद्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. अमेरिकी रक्षा विभाग Pentagon ने पुष्टि की कि अमेरिकी नौसेना ने ‘वेरोनिका III’ नामक तेल टैंकर को बीच समुद्र में रोक लिया. पेंटागन के अनुसार, यह टैंकर पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा लगाए गए ‘क्वारंटाइन’ आदेश का उल्लंघन कर भागने की कोशिश कर रहा था. अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में शामिल इस जहाज पर लंबे समय से ईरानी तेल की तस्करी में शामिल होने का आरोप था. इस कार्रवाई को अमेरिका द्वारा ईरान से जुड़े अवैध तेल नेटवर्क पर कड़ा संदेश माना जा रहा है.

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन बेहद सटीक और सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया. बताया गया कि ‘वेरोनिका III’ ने अमेरिकी निगरानी से बचने के लिए Caribbean Sea से लेकर Indian Ocean तक लंबा समुद्री रास्ता तय किया. उसे इस बात की उम्मीद थी कि वह इस तरह अमेरिकी निगरानी तंत्र को चकमा देकर सुरक्षित निकल जाएगा, लेकिन अमेरिकी नौसेना लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. पेंटागन ने अपने बयान में कहा, 'जहाज ने क्वारंटाइन घेरे को तोड़कर भागने की कोशिश की थी. हमने कैरिबियन से हिंद महासागर तक उसकी लोकेशन ट्रैक की और आखिरकार उसे रोक लिया.'

 

डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक्स पोस्ट में बताई पूरी बात
अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि US ने हिंद महासागर में कैरिबियन से आए एक ऑयल टैंकर को रोका है, जिसने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के क्वारंटाइन को तोड़ने की कोशिश की थी. उन्होंने एक X पोस्ट में बताया, 'हम होमलैंड की रक्षा आगे बढ़कर करते हैं. दूरी आपकी रक्षा नहीं करती. रात भर, U.S. सेना ने INDOPACOM एरिया ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिना किसी घटना के वेरोनिका III पर राइट-ऑफ़-विज़िट, मैरीटाइम इंटरडिक्शन और बोर्डिंग की.' डिपार्टमेंट ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें टैंकर पर US सेना दिख रही थी.

ट्रंप ने टैंकरों को क्वारंटीन करने का आदेश दिया था
ट्रंप ने दिसंबर में उस समय के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर दबाव बनाने के लिए बैन किए गए टैंकरों को क्वारंटीन करने का ऑर्डर दिया था, इससे पहले कि जनवरी में मादुरो को पकड़ लिया गया. ट्रंप ने दिसंबर में बैन किए गए टैंकरों को क्वारंटाइन करने का ऑर्डर दिया था ताकि जनवरी में मादुरो के पकड़े जाने से पहले उस समय के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर दबाव डाला जा सके. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, टैंकर का पहले वेनेजुएला से कनेक्शन था, जिसने पिछले महीने रिपोर्ट किया था कि यह देश के मेन ऑयल पोर्ट से निकला था.

पिछले सप्ताह भी US ने एक ऑयल टैंकर को इंटरसेप्ट किया था
द हिल ने मरीनट्रैकर, एक शिप-ट्रैकिंग वेबसाइट के हवाले से बताया कि पनामा का एक क्रूड ऑयल टैंकर वेरोनिका III, रविवार सुबह करीब 8 बजे EST पर इंडोनेशिया के दक्षिण में हिंद महासागर के बीच में था. इसके पहले पिछले हफ़्ते, US मिलिट्री ने एक अलग ऑयल टैंकर को इंटरसेप्ट किया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह हिंद महासागर में ट्रंप के बैन किए गए जहाजों को क्वारंटाइन करने के बावजूद ऑपरेट कर रहा था. मिलिट्री ने कैरिबियन से भी जहाज़ का पीछा किया था. पिछले कुछ महीनों में, US ने कैरिबियन में कई ऑयल टैंकर ज़ब्त किए हैं.

