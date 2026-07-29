/ईरान के बड़े हमले को जॉर्डन में अमेरिका ने रोका: हवा में ही उड़ाईं मिसाइलें, इराक में सऊदी संग मिलकर मचा दी तबाही

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के कई ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमला किया है. अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, 28 जुलाई को पूर्वी इराक में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां हथियारों और सैन्य लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था. यह कार्रवाई हाल के दिनों में हुए ड्रोन हमलों के जवाब में की गई. वहीं ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक से थोड़ी देर बाद ही ईरान ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोला. हालांकि अमेरिका ने इस हमले को हवा में ही नष्ट कर दिया.
CENTCOM का कहना है कि पिछले 72 घंटों के दौरान ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के समर्थन से 30 से अधिक ड्रोन हमले किए गए. इन हमलों का निशाना अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को बनाया गया था. हालांकि अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसके ठिकानों पर किए गए किसी भी हमले में हमलावरों को सफलता नहीं मिली और सभी खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया.
मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, ईरान ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर कई मिसाइलें दागीं. शुरुआती आकलन में इसे अचानक किए गए हमले की कोशिश माना जा रहा है. हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया और किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है.
सेंटकॉम ने बताया कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिक पूरी तरह सतर्क हैं और संभावित खतरों पर लगातार नजर रखी जा रही है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिन का कामकाज खत्म कर व्हाइट हाउस से जा चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है. अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि वॉशिंगटन इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देता है.
यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है. हाल के घंटों में ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर बातचीत हुई थी. माना जा रहा है कि ईरान यह दिखाना चाहता है कि क्षेत्र से जुड़े किसी भी बड़े फैसले में उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. फिलहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 20 से अधिक नौसैनिक पोत तैनात हैं. इनमें से कई जहाज ईरान के आसपास समुद्री गतिविधियों की निगरानी और नाकेबंदी से जुड़े अभियानों में शामिल हैं. ईरान पहले भी इस तरह की अमेरिकी कार्रवाई को अपने खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति बता चुका है.
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच बुधवार सुबह एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. ईरान ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे तीन तेल टैंकरों को रोक दिया. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) का कहना है कि इन टैंकरों ने पहले जारी की गई चेतावनी की अनदेखी की थी, जिसके बाद कुछ घंटे पहले कार्रवाई करते हुए उन्हें निशाना बनाया गया और आगे बढ़ने से रोक दिया गया. यह जानकारी ईरान के सरकारी टेलीविजन के हवाले से सामने आई है.
CENTCOM ने बयान में कहा कि फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच इराक में तैनात अमेरिकी नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर 600 से ज्यादा हमलों या हमले के प्रयासों के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया का हाथ रहा है. अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि यदि IRGC और उससे जुड़े संगठन इस तरह की गतिविधियां नहीं रोकते हैं तो आगे भी सैन्य कार्रवाई की जाएगी.
लगातार बढ़ते तनाव का असर समुद्री व्यापार पर भी दिखाई दे रहा है. खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाली कई शिपिंग कंपनियों ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, कई कंपनियों ने जहाजों के रूट में बदलाव किया है, जहाजों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है और बीमा कवरेज की भी समीक्षा शुरू कर दी है. कंपनियों को आशंका है कि यदि तनाव और बढ़ा तो व्यावसायिक जहाज भी निशाने पर आ सकते हैं.
अमेरिका और सऊदी अरब की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव और गहरा सकता है. एक तरफ ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियां जारी हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने सैनिकों, नागरिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए वह जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा. ऐसे में आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी.