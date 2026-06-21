/6 बिलियन डॉलर की वो गुप्त डील! अमेरिका की इस बड़ी मांग के आगे क्या झुकेगा ईरान? स्विट्जरलैंड में होने जा रहा है अंतिम फैसला

अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए अंतरिम शांति समझौते के बाद अब दोनों देशों के रिश्तों की अगली दिशा तय करने वाली अहम बातचीत स्विट्जरलैंड में होने जा रही है. इस बैठक को केवल एक कूटनीतिक वार्ता नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में स्थिरता और तनाव के बीच निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में संभावित राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी. लंबे समय से दोनों देशों के बीच अविश्वास और टकराव की स्थिति रही है, ऐसे में यह बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि दोनों पक्ष कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने में सफल रहते हैं, तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है और आगे व्यापक समझौते का रास्ता खुल सकता है. वहीं, अगर बातचीत बेनतीजा रहती है, तो हालिया शांति प्रयासों को झटका लग सकता है और दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब स्विट्जरलैंड में होने वाली इस वार्ता पर टिकी हैं. आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई कूटनीतिक पहल स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ती है या फिर दोनों देश एक बार फिर टकराव की राह पर लौटते हैं.
स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में रविवार को होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. दोनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं. अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बर्गेनस्टॉक पहुंचे हैं और वे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. माना जा रहा है कि बैठक के पहले दौर में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबंधों और आपसी संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, वार्ता के एजेंडे को लेकर आधिकारिक तौर पर सीमित जानकारी ही साझा की गई है.
ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराघची, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और केंद्रीय बैंक प्रमुख अब्दोलनासेर हेम्मती बैठक में भाग ले रहे हैं. ईरानी प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी से संकेत मिलते हैं कि बातचीत में कूटनीतिक और आर्थिक दोनों विषयों पर चर्चा की संभावना है. इस बैठक में पाकिस्तान भी मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ रहा है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी बर्गेनस्टॉक पहुंचे हैं. रिपोर्टों के अनुसार, वे मध्यस्थ देश के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पक्षों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस वार्ता पर बनी हुई हैं, क्योंकि इसके नतीजे पश्चिम एशिया की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर असर डाल सकते हैं. हालांकि, बातचीत से जुड़े किसी संभावित समझौते या निर्णय को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है.
अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत के पहले चरण में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सामने आया है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वॉशिंगटन चाहता है कि तेहरान अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को अपनी परमाणु सुविधाओं तक पहुंच की अनुमति दे, ताकि लंबे समय से उठ रहे सवालों की जांच की जा सके.
रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका की प्राथमिक मांग यह है कि ईरान उन परमाणु स्थलों के निरीक्षण की अनुमति दे, जहां संवर्धित यूरेनियम के भंडारण को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आशंकाएं जताई जाती रही हैं. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निरीक्षकों की एक टीम ईरान जाकर संबंधित स्थलों का मूल्यांकन कर सकती है. इनमें कुछ वे स्थान भी बताए जा रहे हैं जो पहले अमेरिका और इजरायल के हमलों या सुरक्षा तनावों के कारण अंतरराष्ट्रीय चर्चा में रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जून 2025 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षक इन स्थलों का दौरा नहीं कर पाए हैं, जिससे पारदर्शिता को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं.
बातचीत के बदले अमेरिका की ओर से कुछ राहत देने के संकेत भी सामने आए हैं. रिपोर्टों के अनुसार, यदि ईरान निरीक्षण प्रक्रिया पर सहमत होता है, तो उसे कतर में जमा लगभग 6 अरब डॉलर के फ्रीज फंड तक सीमित पहुंच मिल सकती है. हालांकि इस राशि के उपयोग पर प्रतिबंध जारी रह सकते हैं. बताया जा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल केवल मानवीय जरूरतों, जैसे दवाइयों, चिकित्सा सामग्री और खाद्य वस्तुओं की खरीद के लिए किया जा सकेगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच हुई अंतरिम सहमति के तहत दोनों देशों ने आगे की बातचीत के लिए करीब 60 दिनों की समयसीमा तय की है. इस अवधि में कई जटिल मुद्दों पर समाधान तलाशने का प्रयास किया जाएगा. इनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों में संभावित राहत, लेबनान में युद्धविराम से जुड़े प्रश्न और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था जैसे संवेदनशील विषय शामिल हैं. हालांकि अब तक किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. दोनों देशों की ओर से जारी बयान और मीडिया रिपोर्टें संकेत देती हैं कि बातचीत का दौर जारी है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी सहमति बनना बाकी है.