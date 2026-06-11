अमेरिका-ईरान की जंग का शिकार बना एक और भारतीय जहाज, 'MT जलवीर' पर हमला; शिप पर सवार हैं 20 नाविक

MT Jalveer: अमेरिका और ईरान दोनों एक-दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति भयावह हो गई है. इसी बीच ओमान के तट के पास एक और भारतीय जहाज 'MT जलवीर' पर हमला हुआ है. इस जहाज पर 20 से ज्यादा नाविक सवार हैं. इससे पहले 'MT सेटेबेलो' जहाज पर हमला हुआ था. जिसपर 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे, जिसमें 21 को बचा लिया गया था. जबकि 3 लोगों की मौत हो गई थी.