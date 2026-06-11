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अमेरिका-ईरान की जंग का शिकार बना एक और भारतीय जहाज, 'MT जलवीर' पर हमला; शिप पर सवार हैं 20 नाविक

US-Iran conflict: अमेरिका और ईरान में फिर जंग छिड़ गई है. इसी बीच ओमान के तट के पास एक और भारतीय जहाज 'MT जलवीर' पर हमला हुआ है. इस जहाज पर 20 से ज्यादा नाविक सवार हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:56 PM IST
अमेरिका-ईरान की जंग का शिकार बना एक और भारतीय जहाज, 'MT जलवीर' पर हमला; शिप पर सवार हैं 20 नाविक

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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