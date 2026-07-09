/फिर आगे बढ़ा खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक होने का समय; US ने ऐसी जगह किया हमला कि टूट गया मशहद का कनेक्शन

West Asia War: ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को आज दफनाया जाना था. हालांकि, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को 8 घंटे के लिए टाल दिया गया है. इसकी वजह अमेरिका की ओर से हालिया हमले नहीं, बल्कि कुछ और बताई जा रही है.
बता दें कि इराक में खामेनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसके चलते खामेनेई को दफनाने में 8 घंटे की देरी हुई है. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि तेहरान और मशहद को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचने के बावजूद, तय रूट और शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है
खामेनेई के ताबूत को इराक से ईरान ले जाया जा रहा है. ईरानी न्यूज एजेंसी 'मेहेर के अनुसार, खामेनेई के ताबूत को आज दफनाने से पहले इराक के नजफ से ईरान के मशहद ले जाया जा रहा है. यह दिवंगत सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में निकल रहे जुलूस का आखिरी चरण है, जो 6 दिनों से ईरान और इराक में चल रहे थे. इननमें नजफ और कर्बला जैसे पवित्र शहर भी शामिल हैं. खामेनेई के ऑफिस के प्रमुख मोहम्मद मोहम्मदी गोलपायगानी ने कहा कि दिवंगत नेता ने इमाम रजा की दरगाह के पास मशहद में दफनाए जाने की इच्छा जताई थी.
ईरान की IRGC ने अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई क्षेत्रों पर हमले करने के साथ देश के पूर्वी हिस्से में स्थित उन 2 पुलों को भी टारगेट किया, जो मशहद तक पहुंचने के मुख्य मार्ग हैं. IRGC का कहना है कि इस हमले का उद्देश्य दिवंगत सुप्रीम लीडर की अंतिम विदाई के कार्यक्रम को प्रभावित करना था.
ईरानी मीडिया के अनुसार, तड़के गोलिस्तान प्रांत में स्थित आक तेकेह खान रेलवे ब्रिज पर हमला हुआ था. वहीं 'मेहर' की रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के बाद पुल पर एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिसके बाद रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची. IRGC की रीजनल यूनिट नयनावा कॉर्ब्स ने दावा किया कि अमेरिकी क्रूज मिसाइल से इस पुल पर हमला किया गया. फिलहाल इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है. IRGC ने बताया कि हमले के बाद 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी थी.