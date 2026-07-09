/फिर आगे बढ़ा खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक होने का समय; US ने ऐसी जगह किया हमला कि टूट गया मशहद का कनेक्शन

खामेनेई के ताबूत को इराक से ईरान ले जाया जा रहा है. ईरानी न्यूज एजेंसी 'मेहेर के अनुसार, खामेनेई के ताबूत को आज दफनाने से पहले इराक के नजफ से ईरान के मशहद ले जाया जा रहा है. यह दिवंगत सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में निकल रहे जुलूस का आखिरी चरण है, जो 6 दिनों से ईरान और इराक में चल रहे थे. इननमें नजफ और कर्बला जैसे पवित्र शहर भी शामिल हैं. खामेनेई के ऑफिस के प्रमुख मोहम्मद मोहम्मदी गोलपायगानी ने कहा कि दिवंगत नेता ने इमाम रजा की दरगाह के पास मशहद में दफनाए जाने की इच्छा जताई थी.