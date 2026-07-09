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फिर आगे बढ़ा खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक होने का समय; US ने ऐसी जगह किया हमला कि टूट गया मशहद का कनेक्शन

US-Iran Conflict: ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम पूरा होने के बाद अब आज उन्हें दफनाया जाना है. हालांकि, उन्हें दफनाने में 8 घंटे की देरी हुई है. आखिर इसका कारण क्या है?

Source:ज़ी न्यूज़ डेस्क
Published: Jul 09, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:35 PM IST
फिर आगे बढ़ा खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक होने का समय; US ने ऐसी जगह किया हमला कि टूट गया मशहद का कनेक्शन

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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