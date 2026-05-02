क्या अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करने जा रहा है? जवाब में ट्रंप बोले - 'मैं आपको क्यूं बताऊं'

व्हाइट हाउस में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर संभावित सैन्य कार्रवाई के सवाल पर साफ तौर पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. इस दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो ट्रंप ने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, 'मैं आपको यह क्यों बताऊं?' ट्रंप ने यह जरूर स्वीकार किया कि ईरान की ओर से आया ताजा प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है, लेकिन उन्होंने इसकी कमियों पर विस्तार से कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा, 'वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं. अब आगे क्या होगा, यह देखना होगा.'

जब पत्रकारों ने प्रस्ताव में खामियों को लेकर और सवाल किए, तो ट्रंप ने इतना ही कहा, 'वे ऐसी मांगें कर रहे हैं, जिनसे मैं सहमत नहीं हो सकता.' वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उस वक्त माहौल थोड़ा असहज हो गया, जब एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से सीधा सवाल कर दिया, 'क्या आप ईरान पर नए हमलों पर विचार कर रहे हैं?' इस पर ट्रंप ने बिना कोई सीधा जवाब दिए पलटकर कहा, 'मैं आपको ये क्यों बताऊं?' और इसी के साथ उन्होंने बातचीत को वहीं खत्म कर दिया.

युद्ध अब खत्म हो चुका हैः ट्रंप का दावा

इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है, जिसे ट्रंप ने 'फोन के जरिए चल रही वार्ता' बताया. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि युद्ध अब 'खत्म' हो चुका है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू है. वहीं, व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कांग्रेस को भेजे एक पत्र में भी यही कहा कि ईरान के साथ चल रही शत्रुता अब 'समाप्त' हो चुकी है. ट्रंप ने इस दौरान ‘वॉर पावर्स रिजोल्यूशन’ पर भी सवाल उठाए. यह कानून कहता है कि 60 दिनों के भीतर युद्ध की घोषणा या सैन्य कार्रवाई की मंजूरी कांग्रेस से लेनी होती है. ट्रंप ने इसे 'असंवैधानिक' करार देते हुए इसकी वैधता पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने बताया ईरान के बाद किसका नंबर?

वहीं इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि ईरान के बाद अब अगला नंबर क्यूबा का होगा. हालांकि, ये को पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने ईरान के बाद क्यूबा का नाम लिया हो इसके पहले भी वो कह चुके हैं कि ईरान के बाद क्यूबा पर जल्दी ही हमला किया जा सकता है. अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर लगातार हमलावर रहे हैं. वह क्यूबा के लिए उसी तरह की बातें कर रहे हैं, जो वह वेनेजुएला और ईरान के लिए कहते रहे हैं. इसके पहले इस साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर और उसके बाद ईरान में 28 फरवरी को हमला हो चुका है. इसके बाद क्यूबा को ट्रंप ने अमेरिका का अगला टारगेट कहा है.

ईरान को समझौते के लिए दिए दो विकल्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई सिर्फ अमेरिका का फैसला नहीं था, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र खासतौर पर इजरायल और यूरोप की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम था. वहीं ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि तेहरान के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं. या तो वह बातचीत के जरिए अमेरिका के साथ समझौता कर ले, या फिर गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे. ट्रंप के मुताबिक, B-2 बॉम्बर्स के जरिए की गई कार्रवाई ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका दिया. उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्रवाई के बाद ईरान की सैन्य ताकत काफी कमजोर हो चुकी है.

अमेरिका-ईरान टकराव से दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने हाल ही में अमेरिका को एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसका मकसद मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को खत्म करना है. हालांकि, ट्रंप के रुख को देखते हुए यह साफ है कि फिलहाल किसी ठोस समझौते तक पहुंचना आसान नहीं होगा. कुल मिलाकर, यह पूरा घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अभी खत्म होने वाला नहीं है, और आने वाले समय में यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर डाल सकता है.

यह भी पढ़ेंः ईरान जंग के बीच अब यूरोप में खलबली, सैना की तैनाती पर ट्रंप लेने जा रहे बड़ा फैसला