ईरान-अमेरिका के बीच चल रहा माइंड गेम, कब खत्म होगा खाड़ी देशों का 'क्लेश'?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक की बजाय एआई तस्वीरों से भड़ास निकाल रहे हैं. बीते 2 दिनों से अमेरिका ने ईरान पर हमले रोके हुए हैं, लेकिन ट्रंप ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में अमेरिकी बमबारी से हुई तबाही की तस्वीरें साझा कर रहे हैं. ये अपने आप में गजब का कंट्राडिक्शन है. मिडिल ईस्ट में शांति कितनी तनावपूर्ण है, सबसे पहले इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एक वीडियो को दिखाकर आपको विस्तार से बताएंगे. यह वीडियो अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM ने जारी किया है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे अमेरिकी नेवी के हेलिकॉप्टर्स ने उड़ान भरी. इन हेलिकॉप्टर्स पर नेवी के कमांडो सवार थे, जिन्होंने ईरान की तरफ जा रहे 12 व्यापारिक जहाज़ों पर कुछ यूं कब्जा किया.
لا يزال الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران سارياً بالكامل. حتى 25 يوليو/تموز، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطّلت حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر، وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام.
في وقت سابق اليوم، أتمت القوات… pic.twitter.com/sfgXWS9iae
— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) July 25, 2026
अमेरिकी नौसेना के ये कमांडोज कुछ इस तरीके से ईरान की तरफ जा रहे जहाजों पर उतरते हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेते हैं. और मिशन के आखिर में 2 जहाजों पर हमला कर, उन्हें परिचालन के लिए नाकाम कर देते हैं.
इस अटैक पर ईरान ने कोई पलटवार नहीं किया, लेकिन अमेरिकी सेना को सीधे तौर पर चेतावनी जरूर दे डाली.
अमेरिका ने हमले रोके हैं, तो हमने भी कोई हमला नहीं किया; हम प्रतिशोध में ही हमले कर रहे थे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होर्मुज पर हम अपना नियंत्रण छोड़ देंगे. अमेरिका को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, कि समुद्री गलियारे पर ईरान का नियंत्रण रहेगा. शांति के लिए यह उसकी पहली शर्त है.
ईरान की ये शर्त मिडिल ईस्ट में शांति के लिए कितने मायने रखती है? ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ चुका है. क्योंकि होर्मुज पर जितने नियंत्रण की कोशिश अमेरिकी सेना करेगी, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने उतने ही तबाह होंगे.
पिछले 13 दिन के राउंड-2 की जंग में ईरान ने ऐसी तबाही मचाई, कि ट्रंप को सबसे बड़ा अटैक प्लान स्थगित करना पड़ेगा. ट्रंप ने हाल ही में कहा था, कि वो ईरान के सबसे बड़े मिसाइल और एटमिक सेंटर पिकऐक्स माउंटेन पर हमला करेंगे. ईरान का पूरा वेपन सिस्टम और एटॉमिक प्लांट तबाह कर देंगे.
लेकिन इस बयान के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने सबसे बड़ा हमला टालने का ऑर्डर दे डाला. इसके पीछे कई वजहें हैं, जिनसे पता चलता है कि हर हमले से पहले अमेरिका ईरान के किस पलटवार से डरता है.
इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के भीतर बढ़ती चिंता भी बताई जा रही है. वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर अभियान को और बढ़ाया गया तो अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ सकता है.
पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य डिफेंस सिस्टम का तेजी से इस्तेमाल हुआ. अब तक 1200 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जा चुकी हैं. इसकी वजह से अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है और रक्षा भंडार पर दबाव बढ़ गया है.
अगर संघर्ष लंबा चला तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों, सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.
ट्रंप का मानना था कि मौजूदा स्तर की सैन्य कार्रवाई अपनी प्रभावी सीमा तक पहुंच चुकी है और आगे बढ़ने पर बड़ा युद्ध छिड़ सकता है.
ट्रंप ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए तैयार थे, लेकिन ईरान पर बड़े अटैक से पहले हाथ खींच लिए. इसके पीछे ईरान की वो धमकी मानी जा रही है, जिसमें साफ कहा गया था, कि अमेरिका के किसी भी बड़े हमले का जवाब 10 गुना बड़े हमले से देंगे.
अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया, तो ईरान की जमीन को अमेरिकी जवानों के लिए कब्रिस्तान बना देगा. कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा. इस युद्ध में अमेरिका के 6 जवान पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनके नामों का खुलासा अमेरिकी सेना ने महीनों बाद किया. वजह शायद ये, कि मिडिल ईस्टम तैनात अमेरिकी जवानों का मनोबल गिर सकता है.
हालांकि हमला रोकने वाले बयान के तुरंत बाद ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कई AI तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर हवाई हमला दिखाया गया। इसके साथ उन्होंने लिखा- 'स्ट्राइक ऑन खार्ग'
इसके बाद उन्होंने कुछ और AI तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें एक ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी झंडा नजर आ रहा है. एक दूसरी तस्वीर में जहाज को उड़ता हुआ दिखाया गया, जिसके साथ लिखा था: 'नो मोर इंजन्स'.
यानी ट्रंप के दिमाग में अभी भी खुराफातें चल रही हैं. वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने 5 महीने की जंग में ईरान को बर्बाद कर दिया है. अब वो शांति चाहते हैं. तो ईरान ने भी साफ कर दिया है—शांति के लिए ये तीन शर्तें अमेरिका को सबसे पहले माननी होंगी.
सबसे पहले हॉर्मुज की चर्चा हो और यह माना जाए कि इस क्षेत्र पर ईरान का पूरा नियंत्रण है.
अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज़ की गई ईरान की संपत्तियां जारी की जाएं.
दोनों शर्तों को मानने पर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार होगा.
यानी मिडिल ईस्ट में शांति के लिए पहल अमेरिका को करनी है. ईरान ने शांति की बॉल ट्रंप के कोर्ट में डाल दी है.शायद ट्रंप भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि ये जंग लंबे समय तक अमेरिकी हित में नहीं है. बेहतर है इसे बातचीत के जरिए सुलझाना.