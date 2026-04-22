US-Iran Crisis: ट्रंप ने बढ़ाया सीजफायर, लेकिन नाकाबंदी बरकरार; अब क्या करेगा ईरान?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भरे माहौल में एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच जारी सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. ट्रंप ने साफ कहा कि यह सीजफायर तब तक जारी रहेगा, जब तक ईरान अपनी तरफ से ठोस प्रस्ताव पेश नहीं कर देता और दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला पूरा नहीं हो जाता. ट्रंप ने इस फैसले के पीछे पाकिस्तान की अपील को अहम बताया. उनके मुताबिक, पाकिस्तान ने तनाव कम करने और बातचीत को मौका देने की अपील की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया.

हालांकि, ट्रंप के इस फैसले पर ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. ईरानी संसद के स्पीकर के एक सलाहकार ने तीखा बयान देते हुए कहा कि हारने वाला पक्ष कभी शर्तें नहीं थोप सकता. उन्होंने अमेरिकी रुख पर सवाल उठाते हुए ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकाबंदी को 'बमबारी' जैसा बताया. सलाहकार ने आगे कहा कि इस तरह के कदमों का जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई से दिया जाना चाहिए. उनके इस बयान से साफ है कि सीजफायर बढ़ने के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी कम होने के बजाय गहराता नजर आ रहा है.

पाकिस्तान की पहल पर शुरू हुई बातः डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने आगे बताया कि पाकिस्तान की ओर से भी इस मुद्दे पर पहल की गई है. उनके अनुसार, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने उनसे खास अनुरोध किया है कि ईरान पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोका जाए. उन्होंने कहा कि इस अपील का मकसद यह है कि ईरान के नेता और उनके प्रतिनिधि आपस में बातचीत कर एक साझा और मजबूत प्रस्ताव तैयार कर सकें, जिससे हालात को संभाला जा सके. ट्रंप के इस बयान से साफ है कि क्षेत्र में तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो रहे हैं और कई देश मिलकर टकराव टालने की कोशिश कर रहे हैं.

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ईरान पर जारी रहेगी अमेरिका की नाकाबंदी

सीजफायर की अवधि बढ़ाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव कम करने के कोई संकेत नहीं दिए हैं. हालात ऐसे हैं कि एक तरफ बातचीत की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य सख्ती भी बरकरार रखी गई है. ट्रंप ने अमेरिकी सेना को साफ निर्देश दिए हैं कि ईरान के खिलाफ लागू नाकाबंदी में किसी तरह की ढील न दी जाए. उनका कहना है कि बंदरगाहों पर ब्लॉकेड पहले की तरह जारी रहेगा और सेना हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार और सतर्क रहेगी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीजफायर को सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया है ताकि बातचीत के लिए समय मिल सके. जब तक ईरान की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आता और बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती, तब तक यह दबाव रणनीति जारी रहेगी.

ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीजफायर बढ़ाने के फैसले पर ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. ईरान की संसद के स्पीकर के एक वरिष्ठ सलाहकार ने इस कदम को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. सलाहकार ने आरोप लगाया कि सीजफायर को आगे बढ़ाना कोई शांति का प्रयास नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति है. उनके मुताबिक, यह कदम अचानक हमले की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय जुटाने जैसा है. उन्होंने साफ कहा कि ऐसे हालात में ईरान को खुद पहल करनी होगी और अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए. सलाहकार ने ट्रंप के सीजफायर विस्तार को पूरी तरह बेअसर करार देते हुए कहा कि जो पक्ष कमजोर स्थिति में होता है, वह इस तरह की शर्तें नहीं थोप सकता। उनके बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है.

जेडी वेंस ने स्थगित की इस्लामाबाद की यात्रा

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशों को एक और झटका लगा है. व्हाइट हाउस ने दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की इस्लामाबाद यात्रा को फिलहाल टाल दिया है. वजह साफ है. तेहरान इस समय बातचीत को आगे बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रहा. दरअसल, फरवरी के आखिर में शुरू हुए अमेरिका-ईरान टकराव के बाद हालात काफी नाजुक हो गए थे. ऐसे में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए 8 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच दो हफ्ते का सीजफायर करवाया था. इस अस्थायी युद्धविराम की मियाद 22 अप्रैल को खत्म होनी तय थी, लेकिन अब इसके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं. इसी बीच इस्लामाबाद में प्रस्तावित शांति वार्ता को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ती जा रही है.

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